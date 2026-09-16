Na pomolu zabrana društvenih mreža mlađima od 13 i kod nas: 'Mi smo ti koji odlučujemo o pravilima'

Europska unija (EU) želi zabraniti društvene mreže mlađima od 13 godina, obavijestila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Održala je govor o stanju EU i najavila da će Komisija sutra predložiti akt o sigurnosti na internetu - EU KIDS ACT.

Ograničenja i za mlađe od 15

- Primijenit ćemo postupan i diferenciran pristup. Svaka dob osjetljiva je na svoj način. I zato će svaka dob imati posebnu vrstu zaštite. Nema društvenih medija za mlađe od 13 godina. Nema osobnih računa za mlađe od 15 godina. To znači da će djeca u dobi od 13 do 15 godina imati samo miniračune s ograničenim značajkama i vremenom korištenja, koje će postavljati i nadzirati roditelji. Obvezat ćemo platforme na siguran dizajn za mlade od 15 do 18 godina, navela je von der Leyen.

Dodala je da je svjesna da mnogi smatraju da je moć velikih tehnoloških poduzeća golema i da ju je nemoguće obuzdati. Ipak, ona se s time ne slaže.

Fotografije djevojčica koriste se za generiranje seksualiziranih slika AI-jem

- Ne moramo prihvatiti značajke koje stvaraju ovisnost. Ne moramo prihvatiti uvlačenje djece u sve ekstremniji sadržaj. Ne moramo prihvatiti da se fotografije djevojčica koriste za generiranje seksualiziranih slika umjetnom inteligencijom. Zato ćemo prebaciti teret dokazivanja. Platforme će morati dokazati da su sigurne. Jer to nije pitanje pristupa naših maloljetnika društvenim medijima. Bitno je kad i kako dopuštamo društvenim medijima da pristupe maloljetnicima, istaknula je von der Leyen.

Kako kaže, Europa ima ovlast za djelovanje.

- Mi smo ti koji odlučujemo o svojim pravilima, a ne velika tehnološka poduzeća. No nisu samo maloljetnici izloženi rizicima. Na primjer, dizajn koji stvara ovisnost štetan je za svakoga. Zato nam je potreban širi okvir, Akt o digitalnoj pravednosti. Predložit ćemo ga najesen, zaključila je von der Leyen.