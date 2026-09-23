Ovaj 'učenik' ne mora u školu po kiši, a dobio je i 'vilu s bazenom': Priredili su mu životni zaokret

Nakon što ga je vlasnik napustio, pas Aš je izabrao novu adresu, onu Agronomske škole Zagreb. I nije pogriješio - tamo su ga dočekali otvorena srca.

Na ulazu u Agronomsku školu Zagreb čeka vas budno oko operativne djelatnice za sigurnost, a prođete li njezinu provjeru i poželite se uputiti u školsko dvorište, ondje vas očekuje još jedan 'djelatnik za sigurnost'. On je desna ruka, preciznije rečeno - desna šapa svih djelatnika, ali i učenika ove škole. Ime mu je Aš, a iako od vas neće zatražiti osobnu iskaznicu, ovom ćete psu morati pružiti barem topli dodir po glavi i koju lijepu riječ da biste prošli njegovu provjeru.

Osvojit će vas na prvi pogled, baš onako kako je osvojio školsko osoblje i učenike koji su mu širom otvorili vrata i srce kada je u proljeće 2024. 'pokucao' na zelenu ogradu škole.

- Ušetao je u školski vrt, a kolegica i učenici su ga doveli u moj ured. Osvojio nas je na prvi pogled, ali znali smo što nam je činiti - otići u veterinarsku ambulantu provjeriti je li čipiran, što smo i uradili. Ono što se dogodilo, a što nismo očekivali, jest da vlasnik Aša nije želio natrag. Ustanovili smo da je u tom trenutku imao sedam i pol godina, i što... odlučili smo ga ostaviti kod nas. Odmah smo poduzeli prve korake. Ogradili smo mu dvorište, kupili lijepu kućicu, a to prvo ljeto imao je čak i svoj bazen u dvorištu. Obavili smo i sve one veterinarske obveze, poput cijepljenja i kastracije. I evo, od tada do danas, Aš je naš, priča nam ravnatelj škole Ivica Marinić.

Ivica Marinić i Aš | foto: srednja.hr

Gdje je Aš vikendom i praznicima?

Šalimo se da Aš sada već pohađa treći razred, a sljedeće ga godine očekuju i pripreme za državnu maturu. Ipak, sumnjamo da će poželjeti upisati fakultet i oprostiti se od Agronomske, jer ovdje mu je sjekira doista upala u med.

- Događalo se već da nam dolaze psi, ali bismo ih nakon provjere u veterinarskoj ambulanti uvijek vratili vlasnicima. Vlasnici bi jednostavno došli i preuzeli svog ljubimca. Ovo s Ašem nam se dogodilo prvi put, takvu je sudbinu imao. Čovjekova reakcija i ideja u tom trenutku je samo jedna, a to je da taj pas do kraja života bude sretan pas. Mislim da smo mi to ostvarili, svi smo mu pružili ljubav: 500-tinjak učenika, već tri generacije, nastavnici, svi djelatnici škole. Ali naš Aš je tu ljubav višestruko vratio, iskren je ravnatelj.

Ravnatelja pitamo gdje je Aš proveo ljetne praznike. Ne samo da ne radi vikendom i praznicima, već za njega ne postoji ni treća smjena tijekom radnog tjedna.

- Ne samo vikendom i praznicima, Aš je svaki dan kod mene doma. Prva ideja bila je da Aš bude samo ovdje (u svom prostoru u školskom dvorištu, op.n.), ali bilo nam je žao ostaviti ga samoga navečer, pa sam ga tako udomio. Doma već imam maltezericu koja ga je prihvatila. I tako sad već više od dvije godine Aš i ja putujemo zajedno na posao - zajedno dolazimo, zajedno odlazimo. Ostaje doma jedino kada je ružno vrijeme, objašnjava Marinić.

'Ako smo u tome uspjeli kod deset posto učenika...'

Ako to do sada nije bilo jasno, ime je dobio po akronimu Agronomske škole. Predložili su ga učenici, a potom se i parola 'Aš je naš' vrlo brzo zakotrljala.

- Bilo nam je to simpatično i tako je dobio ime na koje se sada vrlo rado odaziva. Aš je za učenike od prvog trenutka bio ugodno iznenađenje. On je vrlo dinamičan pas, ali i pas koji prilazi svakom čovjeku, djetetu, učeniku, to je nešto neopisivo. Vrlo se brzo stvorila ta ljubav koja je bila obostrana i to je ona poruka koju smo htjeli poslati našim učenicima - da nitko ne zaslužuje biti ostavljen, niti pas. Ako smo u tome uspjeli kod deset posto učenika, a uvjeren sam da smo i kod puno više, to je ogromna dobit. Osim što učenici kod nas stječu znanje i vještine, vodimo računa i o tome da steknu socijalne kompetencije te da, kada odu iz škole, budu odgovorni odrasli ljudi, poručuje ravnatelj.

Dok smo šetali dvorištem, kraj nas su prolazile skupine učenika. Nakon 'dobar dan, ravnatelju', uslijedilo bi - 'gdje si, Aš'. Da je riječ o posebnoj vezi svjedoči i vesela reakcija učenika kada ih je ravnatelj upitao žele li ga kratko prošetati.

- Vode ga u šetnju kad god požele jer on to uvijek prihvaća. I ne samo u šetnju. Prije par dana sam ga doveo u školu i pustio u njegovom dvorištu. Bilo je oblačno vrijeme, ja sam bio u uredu, a dvoje učenika i profesor pokucali su mi na vrata. Držali su Aša u naručju, odmah su osjetili da to nije vrijeme za njega i sklonili ga u moj ured, tako da briga o Ašu i ljubav od strane svih nas prema njemu je konstantna. A on je zapravo i neka terapija, kako djeci, tako i nama odraslima, kaže Marinić.

Slikovnica koja poručuje - različitosti su bogatstvo

Na pitanje je li pokoji put u ured ravnatelja stigao i na 'čašicu razgovora' zbog lošeg vladanja, ravnatelj kroz smijeh odgovara - Aš ne poštuje nikakve autoritete.

- On mene ne doživljava kao ravnatelja, već kao svog ukućana i nekog velikog frenda, tako da Aš i ja imamo baš lijep odnos. Ne poštuje on nikakve autoritete, ali jednakom ljubavlju voli sve, navodi ravnatelj.

Aševu životnu priču proljetos su pretočili i u slikovnicu pod nazivom 'Aš i njegov KeksAš'. Tekst je napisala nastavnica hrvatskog jezika Marinela Draganović, a u izradi slikovnice pomogli su učenici koji pohađaju školsku medijsku grupu.

- Moja ljubav je pisanje i tako se izrodila ideja da zapišemo Aševu priču. On ju je donio sa sobom, a mi smo ju pretočili na stranice slikovnice. Pisana je za djecu, osnovnoškolsku i srednjoškolsku dob, ali naravno, nosi poruku i odraslima. Aš je tako ispričao priču o dolasku u jednu nepoznatu sredinu i prihvaćanju. Mi smo srednja škola, nama dolaze učenici od 14, 15 godina koji već imaju neku priču iza sebe. I on je iza sebe imao nekoliko godina provedenih svugdje i mi smo ga prihvatili kao takvog, a on je prihvatio nas. Htjeli smo ispričati priču o različitostima i prihvaćanju i poručiti da nitko, ni životinje ni ljudi, ne smiju biti ostavljeni. Različitosti su bogatstvo, ističe Draganović.

Ivica Marinić, Marinela Draganović, Aš | foto: srednja.hr

Učenička zadruga

Slikovnica im je sada popratni materijal, jedan od elemenata s kojima su se predstavili i na smotri učeničkih zadruga Grada Zagreba. Prodaju ju u 'Našem malom dućanu', u kojem se mogu pronaći i majice i hudice s Aševim likom, ali i keksići za pse čiji su recept osmislili i 'svojim rukama' ispekli učenici i nastavnici ove škole.

'Naš mali dućan' je prodajni prostor i projekt Agronomske škole Zagreb u kojem se prodaju proizvodi koje učenici sami uzgajaju i izrađuju u sklopu praktične nastave i učeničke zadruge 'Pušlek'. Ondje se može pronaći još štošta - likeri, zimnice, ajvar, ocat, balzam, sapuni... Sve je uzgojeno u školskim plastenicima i otvorenim površinama, a u izradi su sudjelovali učenici i školsko osoblje. Tako su zaokružili cijeli proces - od sadnje biljaka do prerade i pakiranja, a Aš je i ondje ostavio svoj trajni otisak.