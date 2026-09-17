Uvode stipendije od 300 eura za jednu skupinu srednjoškolaca: 'Želimo kvalitetan kadar'

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17. rujan 2026.
Učenike Osječko-baranjske županije koji su upisali smjer medicinska sestra/tehničar moći će konkurirati za novu stipendiju od 300 eura.
Prije desetak dana započela je nova školska godina, a s njom uskoro kreće i nova 'sezona' stipendija. Dobre vijesti stižu za učenike Osječko-baranjske županije koji su upisali smjer medicinska sestra/tehničar. Od ove godine moći će konkurirati za novu vrstu stipendije u iznosu od 300 eura. Odluka o tome donesena je na nedavnoj sjednici gradske skupštine.
- Za stipendije je ove godine osigurano više od 260.000 eura, povećava se iznos stipendija, a prvi put uvodi se posebna stipendija za učenike koji se školuju za medicinske sestre i tehničare - 300 eura mjesečno. Cilj je osigurati kvalitetan kadar, posebno s obzirom na budući razvoj i izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Istodobno, ostaju dostupne stipendije za ostale studente, uključujući liječnike, a novost je i mogućnost prijave za stipendije već studentima prve godine. Županija nastavlja subvencionirati i prijevoz učenika. Uz 75 posto subvencije Vlade RH, Županija osigurava dodatnih 7,5 posto, za što je u proračunu predviđeno oko 4,5 milijuna eura. Uz sudjelovanje gradova i općina, učenici će i ove školske godine imati besplatne mjesečne karte, rekla je županica Nataša Tramišak.
Prema odluci koju je usvojila gradska skupština, Osječko-baranjska županija stipendirat će, osim medicinskih sestara/tehničara, darovite učenike i studente, učenike i studente koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja i deficitarnim zanimanjima i učenike i studente temeljem socio-ekonomskog statusa. Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci.
Podsjetimo, stipendije medicinskim sestrama/tehničarima dodijeljivale su i neke veće bolnice i klinički bolnički centri, ali većina natječaja još nije otvorena. U mnogim slučajevima uvjet je bio zaposlenje u ustanovi nakon školovanja.
Natječaj je nedavno otvorila Županijska specijalna bolnica Insula Rab, koja dodijeljuje četiri stipendije na području Republike Hrvatske, neovisno o županiji ih koje učenici dolaze. Stipendija se dodjeljuje učenicima medicinska sestra/tehničar koji su ove godine 4. ili 5. razred, iznosi 250 eura mjesečno i dodjeljuje se za maksimalno deset mjeseci. Učenici koji se prijavljuju ne smiju primati neku drugu stipendiju. Detalji prijave su u nastavku.
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