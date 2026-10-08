Čestitamo, stigla je diploma kući: Evo posljednje stvari koju roditelji još trebaju riješiti

Diploma je službeno stigla kući. Slikanje ispod natpisa fakulteta je obavljeno, buketi su uručeni, baka se rasplakala na telefon jer joj je prvo unuče gotovo s faksom, a nakon obrane se nazdravilo i jelo u restoranu koji svi najviše volimo. Svi su sretni, a ja najviše jer je gotovo.

Kako živimo u užurbanom vremenu, obrana diplome ubrzo postaje još jedan 'checklist' koji je obavljen. Odjednom se nalazim u sivoj zoni života, ali i sustava. Nije puno prošlo od obrane, a već mi stiže mamin poziv vezano uz famozno pitanje što planiram sada nakon diplome. Konfeti i slavlje padaju u drugi plan i dolazi realnost gdje prestajem biti studentica i moram brinuti o stvarima o kojima su se do sada brinuli moji roditelji i faks.

Konačno je stigao i taj dan, kada završavam svoje studentsko razdoblje života

Zadnja godina studija je proletila u sekundi. Za razliku od srednje škole gdje postoji norijada i kolektivno slavlje, na faksu taj kraj dođe nekako tiho: daš sve ispite odmah da bi imao slobodno ljeto i paralelno radiš na diplomskom radu. Taj kraj faksa svakome izgleda drugačije jer netko odluči ostaviti diplomski za kasnije, netko sve riješi odmah na prvom roku, a netko možda još nije riješio sve ispite jer želi malo produžiti studentski život.

Rekla bih da sam svoje studentske dane iskoristila maksimalno: od studentskih udruga i hobija do raznih studentskih poslova. Mislim da je pravo vrijeme za zatvaranje jednog poglavlja i za otvaranje jednog novog, možda ozbiljnijeg, ali uzbudljivog perioda života.

Završila faks na jednu 'običnu' srijedu

Iako sam organizirana, u duši sam kampanjac: poštivam rokove uvijek, ali možda ću se pred te rokove nepotrebno stresirati jer sam odlučila raditi u zadnji čas. Tako je bilo i s diplomskim, mislim da sam najviše vremena izgubila na sakupljanje literature i pripremu 'terena' za pisanje.

Ne mogu reći da mi je diplomski puno kvario ljeto, nakupala sam se i odmorila, a imala sam super mentoricu s kojom sam imala jasne rokove kada i što joj šaljem. Ovaj period do moje obrane bio je miran, a nekoliko dana prije obrane krenula sam osjećati nervozu, ali i uzbuđenje.

Dan prije obrane najviše skidam kapu svojim bliskim ljudima koji su me smirivali kako će sve biti dobro, jer sam uz sve i mali paničar - pripisat ću taj osjećaj tome da mi je stalo do rezultata. Obrana je na kraju prošla odlično, proslavili smo u kafiću kraj moje bivše srednje škole pošto je ona u blizini mog faksa, na mjestu gdje mi je uopće došla ideja o tome što ću studirati.

Foto: srednja.hr

Mama je shvatila da njeno dijete više nije dijete

Nakon obrane smo mama i ja vodile sentimentalan razgovor o tome kako sam brzo odrasla, ali nije dugo čekala da me pita jesam provjerila s kolegama na faksu što sve sada ja moram preuzeti kao svoju brigu. Na to sve rekla sam da ćemo pričati o tome od ponedjeljka, ovaj vikend sam privremeno još samo studentica.

I tu nastaje ona pauza koju, vjerujem, prepoznaje svaki roditelj koji ovo čita: trenutak kada shvatite da vaše dijete više nije student nego odrasla osoba s diplomom u ruci. Do jučer ste vi bili ti koji su znali kada nešto treba prijaviti, produžiti ili riješiti, a sada dio tih obveza prvi put prelazi na njih. Jedna od njih je i zdravstveno osiguranje.

Koja je uopće razlika između 'obveznog' i 'dopunskog' osiguranja?

Dok traje redovito školovanje, o njemu uglavnom nema potrebe posebno razmišljati. Obvezno zdravstveno osiguranje osigurava pristup zdravstvenoj zaštiti putem HZZO-a, dok dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva participacije i dio troškova koje obvezno osiguranje ne pokriva u cijelosti. Za redovite učenike i studente dopunsko osiguranje financira država, pa je sasvim razumljivo da mnogi godinama ni ne razmišljaju o tome kako taj sustav zapravo funkcionira.

Završetkom studija stvari se mijenjaju. Status studenta prestaje, a s njim i dio prava koja su do tada dolazila automatski. Zato se uz traženje prvog posla, prijave na burzu, planove za stan ili možda prvi ozbiljniji mjesečni budžet na popisu odjednom nađe i nešto puno manje uzbudljivo, ali itekako važno: provjera zdravstvenog osiguranja.

Rok koji nitko ne stavlja u kalendar

Roditeljstvo je, kad malo bolje razmislite, ionako niz takvih prijelaza. Prvi dan škole, prvi ispiti, prva samostalna putovanja, diploma. U jednom trenutku više ne rješavate stvari umjesto djeteta, nego postajete osoba koju će nazvati kada ne zna odakle krenuti. Meni je upravo to najviše značilo: znati da mogu pitati svoje za savjet, ali da odluke i obveze ipak polako preuzimam sama.

A kada je riječ o dopunskom zdravstvenom osiguranju, dobra je vijest da barem taj dio ne mora značiti obilazak šaltera i skupljanje papira. Croatia dopunsko osiguranje može se ugovoriti online, u nekoliko koraka, pa je cijelu stvar moguće riješiti kad vam odgovara.

Ovisno o tome što vam je važno, na raspolaganju su paketi Start, Lab, Specijalist i Sistematski, od osnovnog dopunskog osiguranja do opcija koje uključuju dodatne zdravstvene pogodnosti i preglede. Uz odabrane pakete trenutačno se dobiva i mjesec dana besplatnog vježbanja, uz pristup više od 750 aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Nakon završetka faksa ionako se mijenja dovoljno toga odjednom, pa nije loše da barem briga o zdravlju može krenuti s nečim konkretnijim od još jednog obrasca.

Foto: srednja.hr

A što kad cijela obitelj ima više polica?

Ako u obitelji već imate više osiguranja Croatia osiguranja, tu je i Spektar, program pogodnosti koji povezuje osiguranja članova kućanstva. Tako cijela obitelj može koristiti dodatne pogodnosti, popuste i pogodnosti koje ovise o razini paketa. Drugim riječima, dijete možda više nije 'osigurano preko roditelja', ali to ne znači da od tog trenutka svatko mora funkcionirati potpuno odvojeno.

Za ovu konkretnu stvar, savjet je jednostavan: riješite to online, u par minuta i vratite se proslavi. Za više informacija o dopunskom zdravstvenom osiguranju i drugim ponudama, saznajte više na službenoj stranici Croatia osiguranja.

Ovo je kraj jednog divnog poglavlja, ali i početak novog - onoga u kojem uzimam nove odgovornosti u svoje ruke. Vjerujem da je i svakom roditelju drago vidjeti kako se njihovo dijete razvija u samostalnog individualca i da mogu promatrati sa strane bez intervencija.

Mislim da mi treba još nekoliko dana da se priviknem da nisam više studentica i da mi godina ne počinje početkom listopada već da čitavu godinu krojim sama. I priznajem da je u isto vrijeme neobično, ali i uzbudljivo.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke Croatia osiguranje.