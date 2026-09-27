Novi podaci o vršnjačkom nasilju: Statistički gledano u svakom razredu djeca prijete nekom učeniku

Istraživanje PISA 2025. pokazalo je da je vršnjačkog nasilja u svijetu više nego prije 3 godine. U Hrvatskoj djeca prijete vršnjacima više od prosjeka

Prošlog tjedna objavljeni su rezultati OECD-ova istraživanja PISA 2025. Riječ je o međunarodnom testu kojim se ispituje znanje 15-godišnjaka iz područja prirodoslovlja, čitanja i matematike te prikupljaju njihovi odgovori o raznim temama, od atmosfere u učionici do korištenja umjetne inteligencije.

Posebno su zabrinjavajući podaci o vršnjačkom nasilju, koje je od prošle etape istraživanja, provedene 2022. godine, poraslo diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj. U prosjeku, u zemljama OECD-a, 20 posto učenika izjavilo je da su 2025. godine nekoliko puta mjesečno bili žrtve nasilja. Prema anketi, dječaci su češće žrtve nasilja nego djevojčice, a djeca slabijeg socioekonomskog statusa češće nego ona iz bolje stojećih obitelji.

Podaci u Hrvatskoj ipak su malo bolji od prosjeka OECD-a. Naime, u Hrvatskoj je 15,5 posto ispitanika odgovorilo da su nekoliko puta mjesečno bili žrtve zlostavljanja, a najčešći oblik je izrugivanje u školi, koje, prema anketi, trpi 9 posto učenika u Hrvatskoj i 13,8 posto učenika u zemljama OECD-a.

Izloženost vršnjačkom nasilju | Foto: NCVVO, PISA 2025

Hrvatska po svim oblicima nasilja osim jednog bolja od prosjeka OECD-a

Posebno zabrinjavajuće zvuči što je 4,7 posto ispitanika iz Hrvatske, odnosno gotovo svaki dvadeseti učenik u anketi, odgovorilo da su im drugi učenici u školi prijetili nekoliko puta mjesečno, što je više od prosjeka OECD-a, koji iznosi okruglih 4 posto. To bi značilo da, statistički gledano, svaki razred pohađa barem jedno dijete kojem učenici prijete.

Što se tiče drugih oblika vršnjačkog nasilja, 3,6 posto hrvatskih učenika odgovorilo je da su ih drugi učenici nekoliko puta u mjesecu gurnuli ili udarili, dok je prosjek OECD-a 4,9 posto.

Osim fizičkog nasilja, učenici su istaknuli da trpe i verbalno te digitalno nasilje, iako je ono prema anketi češće u drugim zemljama OECD-a nego u Hrvatskoj. Ukupno 7,7 posto učenika iz Hrvatske odgovorilo je da su drugi učenici nekoliko puta u mjesecu širili ružne glasine o njima, dok u zemljama OECD-a to tvrdi 8,6 posto ispitanika. U anketu je po prvi put uvršteno i pitanje o digitalnom zlostavljanju, formulirano kao 'uznemirujuće informacije o meni su objavljene na internetu bez mog pristanka', na koje je potvrdno odgovorilo 1,6 posto učenika iz Hrvatske. Kad pogledamo sve zemlje OECD-a, prosjek je dvostruko veći, odnosno na to pitanje potvrdno odgovara 3,2 posto ispitanika.

Izloženost vršnjačkom nasilju | Foto: PISA 2025

Razine nasilja veće nego 2022., ali manje nego prije sedam godina

Kad se podaci iz 2025. godine usporede s prošlom etapom istraživanja, provedenom 2022. godine, vidljivo je da se učestalost nasilja povećala u velikoj većini uključenih zemalja, a najviše se povećalo društveno nasilje. Udio učenika koji su izjavili da su drugi učenici o njima širili zlonamjerne glasine najmanje nekoliko puta mjesečno povećao se u 47 zemalja, iako su povećanja veća od pet postotnih bodova zabilježena samo u Gvatemali i Njemačkoj.

Ovaj rašireni porast suprotan je padu nasilja koji je zabilježen između 2018. i 2022. u većini zemalja. Sveukupno gledano, pad između 2018. i 2022. bio je veći od porasta između 2022. i 2025. Stoga su razine nasilja u istraživanju PISA 2025. još uvijek donekle niže nego 2018. godine, u prosjeku za zemlje OECD-a i u većini zemalja i gospodarstava.

Istraživači smatraju da je odgovor u pandemiji

Taj trend vidljiv je i u Hrvatskoj jer je 2018. godine 18 posto naših učenika odgovaralo da su žrtve vršnjačkog nasilja nekoliko puta mjesečno. U Hrvatskoj su se u tih sedam godina za nekoliko postotnih bodova smanjili svi oblici nasilja, a smanjilo se čak i širenje zlonamjernih glasina, koje je najbrže rastući oblik nasilja na razini OECD-a.

- Dio suprotnih trendova između ciklusa istraživanja mogao bi se djelomično objasniti utjecajem pandemije bolesti COVID-19 na svakodnevne interakcije učenika. Usporedbe rezultata PISA 2018. i PISA 2022. pokazuju da su razdoblja nastave na daljinu ili hibridne nastave tijekom pandemije smanjila neposredni kontakt učenika i privremeno ograničila mogućnosti nasilja uživo. Nakon potpunog ponovnog otvaranja škola, povratak redovitim interakcijama uživo, zajedno s povećanjem problema povezanih s ponašanjem i dobrobiti učenika, o kojima se izvještava u mnogim zemljama, mogao je pridonijeti porastu nasilja između 2022. i 2025., zaključuju autori.

Danas se sve više ističe koliko je vršnjačko nasilje prisutno na internetu, pogotovo na društvenim mrežama, no u anketi se pokazalo da su razine kibernetičkog nasilja 2025. godine bile relativno niske u usporedbi s drugim oblicima nasilja.

Utjecaj na mentalno zdravlje

U prosjeku, u zemljama OECD-a, samo tri posto učenika izjavilo je da su informacije o njima koje su ih uznemirile objavljene na internetu bez njihova pristanka najmanje nekoliko puta mjesečno, a u Hrvatskoj, kao što smo već naveli, taj je udio dvostruko manji. U mnogim zemljama dječaci i učenici koji pohađaju škole u kojima su učenici nepovoljnijeg socioekonomskog statusa češće su doživljavali ovaj oblik kibernetičkog nasilja nego djevojčice i učenici u socioekonomski povoljnijim školama. Međutim, razlika je bila relativno mala i u prosjeku je iznosila oko jedan do dva postotna boda u zemljama OECD-a.

- Iako se kibernetičko nasilje prijavljuje rjeđe od drugih oblika nasilja, ono se često pojavljuje zajedno s drugim oblicima nasilja, a istraživanja pokazuju da je povezano s lošijim ishodima u području dobrobiti i mentalnog zdravlja. U prosjeku, u zemljama OECD-a, od učenika koji su izjavili da su bili žrtve kibernetičkog nasilja, devet od deset također je izjavilo da najmanje jednom mjesečno doživljavaju druge oblike nasilja, ističu autori.

Iz istraživanja je vidljivo da vršnjačko nasilje korelira s nižim osjećajem sigurnosti i pripadnosti školi koje su učenici istaknuli u anketi. Istraživači stoga smatraju da može imati dugotrajne štetne posljedice na učenje i dobrobit učenika.

Izloženost elektroničkom nasilju | Foto: PISA 2025, NCVVO

Žrtve kibernetičke nasilja ostvaruju i do 90 bodova manje od vršnjaka

Rezultati istraživanja pokazuju da kibernetičko nasilje ima najizraženiju negativnu povezanost s uspjehom učenika u usporedbi s drugim oblicima nasilja. U 82 od 86 zemalja i gospodarstava za koje su dostupni podaci, žrtve kibernetičkog nasilja ostvarile su od 13 do gotovo 90 bodova manje iz prirodoslovlja od svojih vršnjaka sličnog socioekonomskog profila koji nisu prijavili da su doživjeli ovaj oblik nasilja.

Uz kibernetičko nasilje, i svi drugi oblici nasilja koji su ispitivani u istraživanju koreliraju s nižim uspjehom učenika i slabijim osjećajem pripadnosti školi u većini zemalja i gospodarstava, čak i nakon uzimanja u obzir socioekonomskog profila učenika i škole. Ti su obrasci u skladu s ranijim analizama PISA-e i međunarodnim istraživanjima.

'Disciplinsko ozračje i snažan osjećaj sigurnosti kao važni zaštitni čimbenici'

Kibernetičko nasilje, što je logično, usko je povezano s uporabom digitalnih uređaja. U prosjeku zemalja OECD-a, oko dva do tri posto učenika koji digitalne uređaje koriste umjereno odgovorilo je da su kibernetičko nasilje doživjeli na mjesečnoj bazi, dok taj udio raste na sedam do osam posto kod učenika koji digitalne uređaje koriste prekomjerno.

- Izloženost učenika nasilju snažno je povezana s ključnim obilježjima školskog okruženja za učenje. Iako su odnosi između nastavnika i učenika koji pružaju podršku i dalje važni, ovi nalazi upućuju na dodatnu vrijednost sveobuhvatnih strategija na razini škole koje nasilje tretiraju kao sustavni, a ne individualni problem. Uređeno disciplinsko ozračje i snažan osjećaj sigurnosti ističu se kao osobito važni zaštitni čimbenici, naglašavajući ulogu pristupa prevenciji i ublažavanju nasilja koji obuhvaća cijelu školu. Politike i prakse kojima se promiču dosljedna očekivanja u pogledu ponašanja, sigurna i uključiva okruženja za učenje te zajednička odgovornost školskog osoblja čini se da su snažnije povezane s nižim razinama nasilja nego pojedinačne mjere same za sebe, navode autori istraživanja.

Istraživanje pokazalo paradoks

Ravnatelji škola 2025. godine u velikoj su većini zemalja odgovorili da je školsko ozračje gore nego 2022. godine. Primjerice, 2022. godine 30 posto ravnatelja navelo je da je u njihovoj školi prostačenje umjeren ili velik problem, dok se u tri godine taj udio popeo na 52 posto.

Međutim, istraživanje je istaknulo i zanimljiv paradoks. Unatoč tome što je veći udio učenika odgovorio da su žrtve vršnjačkog nasilja i što ravnatelji smatraju da je školsko ozračje gore nego prije, učenici navode višu razinu osjećaja sigurnosti u školi te tijekom dolaska u školu i povratka iz škole nego 2022. godine u gotovo svim zemljama.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.