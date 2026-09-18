Traže se žurne izmjene glavnog zakona za škole: 'Ravnatelji danas stoje nenaoružani na prvoj crti'

Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 2 d 16.09.2026
18. rujan 2026.
SDP traži stroža pravila za nasilje u školama: ravnatelji bi učenike počinitelje težeg oblika nasilja morali udaljiti u roku od 12 sati, do 15 dana.
Klub zastupnika SDP-a traži izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju. Prikupili su potpise zastupnika kojima se predsjednik Hrvatskog sabora obvezuje uvrstiti u dnevni red Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
- Riječ je o drugom od devet zakona protiv maloljetničkog nasilja koje je SDP uputio u saborsku proceduru 15. prosinca 2025., a o kojima vladajuća većina devet mjeseci nije otvorila raspravu. Rasprava o prvom zakonu iz paketa, Obiteljskom zakonu, također je izborena potpisima u travnju, priopćio je SDP.
SDP predlaže da se uvede novi članak, 84.a, kojim bi ravnatelji postali dužni, u suradnji sa stručnim suradnicima, najkasnije u dvanaest sati od saznanja o težem obliku nasilja donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja. I to u trajanju do petnaest dana. Škola bi pritom bila obvezna udaljenom učeniku osigurati nastavak obrazovanja, odmah obavijestiti roditelje obiju strana, Hrvatski zavod za socijalni rad i policiju te o svemu sastaviti službenu bilješku. Iz SDP-a ističu da mjera nije pedagoška, nego zaštitna, a na rješenje je moguća žalba školskom odboru u roku od tri dana, bez odgode izvršenja.
- Policija bilježi pet slučajeva nasilja među djecom dnevno, u prvoj polovici ove godine 13,5 posto više kaznenih djela nego lani, a više od polovice počinitelja mlađe je od četrnaest godina. Nova školska godina počela je s istim zakonom s kojim je prošla završila. Kad većina šuti, potpisi govore, poručila je zastupnica Sabina Glasovac.
Zastupnica Marija Lugarić istaknula je da sustav očito ne funkcionira s obzirom na pojavnost nasilja. Utvrdila je i da nedostaje volja većine da o problemu raspravlja.
- Ravnatelji danas stoje nenaoružani na prvoj crti. Zakon im ne daje rok, ne daje ovlast i ne daje zaštitu. Rezultat je da se nasilnik vraća u razred, a žrtva mijenja školu. Mi ne izbacujemo djecu iz škole - razdvajamo ih na petnaest dana dok sustav radi svoj posao, a učenik i dalje ima nastavu, izjavila je zastupnica Tanja Sokolić, bivša ravnateljica.
SDP je pozvao vladajuće da shvate da je maloljetničko nasilje nadstranačka tema koja traži hitno djelovanje.
- U suprotnom ćemo, nažalost, i dalje čekati da se dogodi najgore da bi država otvorila oči, priopćio je SDP.
Napomenimo kako u trenutačno važećem Zakonu već postoji opcija privremenog udaljenja učenika iz odgojno-obrazovnog procesa, ali je nešto drugačija od SDP-ova prijedloga. Trenutačno važeći Zakon o odgoju i obrazovanju propisuje da ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali najdulje osam dana. O tome mora pisanim putem obavijestiti roditelja i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. Drugim riječima, razlika je u tome što sadašnji zakon ravnatelju daje mogućnost, dok bi prema prijedlogu SDP-a kod težeg oblika nasilja postojala obveza udaljenja u roku od 12 sati. Također bi se gotovo udvostručilo trajanje ove mjere.
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 2 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 4 d 14.09.2026
Zanima te komunikacija i AI? Sveučilište uvodi novi studij strateškog komuniciranja
Algebra Bernays širi područje komunikacijskih znanosti novim pročelnikom Stjepanom Lackovićem i specijalističkim studijem Strateško komuniciranje.
13:05 7 d 11.09.2026
Što mladi misle o svijetu koji na njima ostaje? Ključ je u usmjerenom obrazovanju
Razgovarali smo sa studentima i otkrili kako oni gledaju na svijet 'koji na mladima ostaje'. Ipak su optimistični.
09:29 9 d 09.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 16 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 18 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 17 d 01.09.2026
Država uvela početak nastave za sve u 9 sati. Roditelji tuže školu zbog njihove odluke
Novost u Estoniji - sve škole trebaju započinjati nastavu u isto vrijeme, u devet sati. Iznimke su moguće uz opravdane razloge, što je dovelo do suda.
14:05 2 h 18.09.2026
Saborsku zastupnicu i gradonačelnicu već 13 godina čeka radno mjesto u školi
Auguštan-Pentek još od 2013. godine ne radi u školi, ali tamo je čeka radno mjesto tajnice ako se ikada prestane baviti politikom.
10:24 6 h 18.09.2026
Uvode stipendije od 300 eura za jednu skupinu srednjoškolaca: 'Želimo kvalitetan kadar'
Učenike Osječko-baranjske županije koji su upisali smjer medicinska sestra/tehničar moći će konkurirati za novu stipendiju od 300 eura.
15:00 1 d 17.09.2026
Umjesto Vjeronauka dio učenika bira novi predmet: 'Neki nastavnici bili su skeptični'
U cjelodnevnoj učenici umjesto Vjeronauka mogu odabrati Svijet i ja. Da je dostupan u svim školama, misli autor, broj učenika na njemu bio bi veći.
14:24 2 d 16.09.2026
Na pomolu zabrana društvenih mreža mlađima od 13 i kod nas: 'Mi smo ti koji odlučujemo o pravilima'
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objasnila je da će predložiti zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina.
14:20 2 d 16.09.2026
Svi detalji kompleksne rekonstrukcije Ville Argentina: Na stijenama uređen kompleks sa skrivenim tunelima
Marko Dabrović iz 3LHD-a opisuje sve faze složene rekonstrukcije kompleksa u Dubrovniku. Najveći izazov na gradilištu bio je strm, stjenovit teren.
15:48 51.916666666667 min 18.09.2026
Od trgovačkog centra napravili top sveučilište! Zadržali 90% betonskog kostura, a krov pretvorili u vrt
Zatvorene trgovačke površine pretvorene u prostore za rad, učenje i druženje koji se otvaraju prema unutarnjim vrtovima i terasama.
15:47 52.916666666667 min 18.09.2026
Ako krenete s 40 godina, koliko bi uštedjeli u trećem stupu: Uplate se mogu udvostručiti
Napravili smo ilustrativni izračun iznosa u trećem stupu nakon 15 godina štednje. Provjerili smo mjesečne mirovine koje se isplaćuju na te svote.
15:46 53.916666666667 min 18.09.2026
Može li se u mirovini raditi od kuće? Evo što mora biti dio ugovora
Umirovljenik želi raditi u administraciji od kuće. Iz SUH-a kažu da je moguće, ali da mora odgovarati poslodavcu.
15:44 55.916666666667 min 18.09.2026