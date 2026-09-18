Traže se žurne izmjene glavnog zakona za škole: 'Ravnatelji danas stoje nenaoružani na prvoj crti'

SDP traži stroža pravila za nasilje u školama: ravnatelji bi učenike počinitelje težeg oblika nasilja morali udaljiti u roku od 12 sati, do 15 dana.

Klub zastupnika SDP-a traži izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju. Prikupili su potpise zastupnika kojima se predsjednik Hrvatskog sabora obvezuje uvrstiti u dnevni red Prijedlog zakona o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

- Riječ je o drugom od devet zakona protiv maloljetničkog nasilja koje je SDP uputio u saborsku proceduru 15. prosinca 2025., a o kojima vladajuća većina devet mjeseci nije otvorila raspravu. Rasprava o prvom zakonu iz paketa, Obiteljskom zakonu, također je izborena potpisima u travnju, priopćio je SDP.

Traže da suspenzija u slučaju teškog nasilja bude obvezna i traje duže

SDP predlaže da se uvede novi članak, 84.a, kojim bi ravnatelji postali dužni, u suradnji sa stručnim suradnicima, najkasnije u dvanaest sati od saznanja o težem obliku nasilja donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja. I to u trajanju do petnaest dana. Škola bi pritom bila obvezna udaljenom učeniku osigurati nastavak obrazovanja, odmah obavijestiti roditelje obiju strana, Hrvatski zavod za socijalni rad i policiju te o svemu sastaviti službenu bilješku. Iz SDP-a ističu da mjera nije pedagoška, nego zaštitna, a na rješenje je moguća žalba školskom odboru u roku od tri dana, bez odgode izvršenja.

- Policija bilježi pet slučajeva nasilja među djecom dnevno, u prvoj polovici ove godine 13,5 posto više kaznenih djela nego lani, a više od polovice počinitelja mlađe je od četrnaest godina. Nova školska godina počela je s istim zakonom s kojim je prošla završila. Kad većina šuti, potpisi govore, poručila je zastupnica Sabina Glasovac.

'Ravnatelji danas stoje nenaoružani na prvoj crti'

Zastupnica Marija Lugarić istaknula je da sustav očito ne funkcionira s obzirom na pojavnost nasilja. Utvrdila je i da nedostaje volja većine da o problemu raspravlja.

- Ravnatelji danas stoje nenaoružani na prvoj crti. Zakon im ne daje rok, ne daje ovlast i ne daje zaštitu. Rezultat je da se nasilnik vraća u razred, a žrtva mijenja školu. Mi ne izbacujemo djecu iz škole - razdvajamo ih na petnaest dana dok sustav radi svoj posao, a učenik i dalje ima nastavu, izjavila je zastupnica Tanja Sokolić, bivša ravnateljica.

SDP je pozvao vladajuće da shvate da je maloljetničko nasilje nadstranačka tema koja traži hitno djelovanje.

- U suprotnom ćemo, nažalost, i dalje čekati da se dogodi najgore da bi država otvorila oči, priopćio je SDP.

Napomenimo kako u trenutačno važećem Zakonu već postoji opcija privremenog udaljenja učenika iz odgojno-obrazovnog procesa, ali je nešto drugačija od SDP-ova prijedloga. Trenutačno važeći Zakon o odgoju i obrazovanju propisuje da ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali najdulje osam dana. O tome mora pisanim putem obavijestiti roditelja i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. Drugim riječima, razlika je u tome što sadašnji zakon ravnatelju daje mogućnost, dok bi prema prijedlogu SDP-a kod težeg oblika nasilja postojala obveza udaljenja u roku od 12 sati. Također bi se gotovo udvostručilo trajanje ove mjere.