Rehabilitatorica Ana pomaže odgojiteljima djece s teškoćama: 'Postavljam granicu, ali razmišljam i o tome'

Usvajanjem inkluzije u redovne vrtićke skupine uvršteno je sve više djece s teškoćama, međutim kako bi taj proces bio kvalitetno proveden, odgojitelji trebaju dobiti potrebno znanje i podršku. O tome smo razgovarali s Anom Vračko, koja je radila kao edukacijska rehabilitatorica u posebnoj skupini jednog redovitog vrtića.

- Tamo sam počela primjećivati koliko je odgojiteljima potrebna dodatna podrška u radu s djecom s teškoćama. Moram priznati da je u početku postojala i određena doza frustracije, a vjerujem da mala doza frustracije ponekad može biti dobar pokretač. Gledala sam situacije u kojima odgojiteljice žele pomoći djetetu, ali jednostavno ne znaju odakle krenuti i što tom djetetu u tom trenutku treba. Istovremeno sam primjećivala da ni djeca tipičnog razvoja često nisu pripremljena na različitosti unutar skupine, iako upravo među njima trebamo graditi prihvaćanje i osjećaj pripadnosti, priča nam rehabilitatorica.

Tad je počeka razmišljati što želi od svog profesionalnog puta i kako može doprijeti do djece s teškoćama. To ju je dovelo na ideju da svoje znanje prenese odgojiteljima i priprema ih za konkretne situacije. Tako je nastao njezin program 'Zajedno kroz inkluziju'.

'Podršku djetetu s teškoćama ne bih promatrala samo kroz količinu vremena koju ćemo mu posvetiti'

Vračko napominje da to koliki će izazov predstavljati rad s pojedinim djetetom ne ovisi samo o znanju, iskustvu i spremnosti odgojitelja. Razliku čini i razina podrške koja je potrebna djetetu, broju djece i specifičnostima skupine, podrška stručnog tima, prisutnost pomoćnika te prostorni i materijalni uvjeti vrtića. Naglašava da stoga ne postoji jedinstven odgovor na pitanje koliko vremena odgojitelji trebaju posvetiti pojedinačnom djetetu s teškoćama.

- Jedno od pitanja koje mi odgojitelji vrlo često postavljaju upravo je: 'Ako se toliko posvetim jednom djetetu, što je s ostalom djecom u skupini?' I to je potpuno legitimno pitanje. Vrtić nije zamjena za individualnu terapiju, nego odgojno-obrazovna ustanova u kojoj odgojitelj istovremeno vodi računa o potrebama cijele skupine. Zato podršku djetetu s teškoćama ne bih promatrala samo kroz količinu vremena koju ćemo mu individualno posvetiti. Ponekad će djetetu zaista biti potrebna intenzivnija individualizirana podrška i tada mu se moraju osigurati odgovarajući uvjeti i oblici podrške. Međutim, vrlo često možemo puno napraviti i kroz male, ciljane trenutke unutar svakodnevnog života skupine, smatra ova edukacijska rehabilitatorica.

Primjer iz prakse promijenio je perspektivu

Kaže nam da kako bi odgojitelji znali kako te trenutke iskoristiti, prvo moraju dobro upoznati dijete. Upozorava da se ponekad događa da odgojitelji prvo vide dijagnozu i teškoće, a tek onda sve ono što to dijete jest. Kaže nam da bi odgojitelja trebalo zanimati što dijete voli, kako se igra, što ga motivira, u čemu je uspješno, što mu je teško i u kojim situacijama mu je potrebna pomoć.

- Tek kada to znamo, možemo njegove jake strane koristiti kao polazište za razvoj područja u kojima mu je potrebna dodatna podrška. To najbolje mogu prikazati jednim primjerom iz prakse. Prošle pedagoške godine jedna mi je odgojiteljica opisivala dječaka koji je često odbijao njezine zahtjeve. Kroz razgovor smo došle do toga da između njih prvo trebamo graditi odnos, a znale smo da dječak jako voli autiće. Dogovorile smo da upravo od njih krenemo. Kada bi se igrao autićima, sjela bi u njegovu blizinu, uzela drugi autić i pokušala se uključiti u njegovu igru bez postavljanja zahtjeva. Njezina prva reakcija bila je: 'Samo to?', ispričala je Ana Vračko.

'Naravno, nije svako dijete isto'

Kaže da je upravo to 'samo to' važno, odnosno da ljudi često misle da podrška djetetu mora biti nešto veliko, posebno organizirano i vremenski zahtjevno, dok je, konkretno u ovom slučaju, nekoliko malih trenutaka svakoga dana bilo dovoljno za početak izgradnje odnosa. Dječak je nakon nekoliko mjeseci sve više prihvaćao prisutnost odgojiteljice te je lakše prihvaćao jednostavne zahtjeve.

- Naravno, nije svako dijete isto i neće svakome biti dovoljno nekoliko minuta dnevno. Ali ovaj primjer dobro pokazuje da nije uvijek presudno koliko smo vremena izdvojili, nego koliko dobro razumijemo što tom djetetu treba i zašto nešto radimo. U početku će često biti potrebno uložiti više vremena kako bismo izgradili dobre temelje, ali cilj podrške nije da dijete dugoročno ovisi o odrasloj osobi. Cilj je da, u skladu sa svojim mogućnostima, postaje što samostalnije i da podršku postupno smanjujemo ondje gdje mu više nije potrebna, naglašava rehabilitatorica.

Kaže da bi odgojitelja stoga savjetovala da što se tiče raspoređivanja vremena fokus bude na to što djetetu treba i kako to može uklopiti u vrtićku svakodnevicu. Napominje da će to ponekad biti nekoliko malih trenutaka tijekom dana, a u drugim slučajevima to će biti prilagodba aktivnosti za cijelu skupinu, dok će nekad biti potrebna intenzivnija individualna podrška.

'Razmišljam i o tome odakle to ponašanje dolazi'

Kod djece se ponekad mogu pojaviti nepoželjna ponašanja. Vračko kaže da je u tim trenucima najvažnija sigurnost, kako tog djeteta, tako i ostale djece, ali i odraslih. Veliku ulogu tad, smatra Vračko, ima reakcija odgojitelja i rehabilitatora. Ako su oni mirni i staloženi, lakše će pomoći i djetetu da regulira ponašanje.

- Istovremeno djetetu postavljam jasnu granicu, ali razmišljam i o tome odakle to ponašanje dolazi. Što mu je prethodilo? Što je dijete tim ponašanjem pokušalo dobiti, izbjeći ili nam poručiti? Isto ponašanje kod dvoje djece može imati potpuno različitu funkciju. Jedno dijete određenim ponašanjem može pokušavati doći do igračke, drugo prekinuti aktivnost koja mu je prezahtjevna, a treće možda nema drugi način kojim može poručiti 'makni se', opisuje rehabilitatorica.

Dvoje djece s istom dijagnozom može imati posve različite potrebe

Objašnjava nam da razumjeti ponašanje nije isto što i opravdavati ga. I dalje se mora postaviti granica, ali kad odgojitelj razumije što je u pozadini ponašanja, može dijete lakše poučiti primjerenijem načinu da izrazi istu potrebu, jer nije dovoljno zaustaviti neželjeno ponašanje, već djetetu treba pokazati kako može postupiti umjesto toga. Međutim u nekim situacijama odgojitelj ne može sam riješiti problem.

- Kada procjenjujemo je li potrebna dodatna stručna pomoć, pratila bih učestalost, intenzitet i trajanje ponašanja, njegove posljedice, pojavljuje li se u različitim okruženjima, koliko utječe na svakodnevno funkcioniranje te jesu li uobičajene strategije podrške dovoljne. Ako ponašanje predstavlja ozbiljan rizik za dijete ili druge, pomoć se, naravno, traži ranije. Kao i u svim drugim područjima djetetova razvoja, i ovdje je važna suradnja roditelja, odgojitelja i stručnjaka. Zajedničkim promatranjem možemo dobiti puno jasniju sliku o tome kada se ponašanje pojavljuje, što mu prethodi i što djetetu pomaže, a zatim dogovoriti načine postupanja kako bi dijete dobivalo što dosljedniju podršku i kod kuće i u vrtiću, objašnjava Vračko.

U nekim situacijama odgojiteljima može biti teško prepoznati koji je oblik podrške djetetu potreban, pogotovo jer i dvoje djece s istom dijagnozom može imati posve različite potrebe. Zato je važno promatrati kako dijete funkcionira u skupini, u čemu je uspješno, što može potpuno samostalno, u kojim situacijama nailazi na teškoće i kakva mu pomoć tada koristi. Vračko napominje da podrška nije nešto što jednom odredimo i zatim koristimo neovisno o tome kako dijete napreduje, već ju je potrebno pratiti i prilagođavati u skladu s potrebama i napretkom djeteta.

Neki vrtićima nedostaju stručnjaci

Još jednom važno je istaknuti da odgojitelji ne bi trebali u tome biti sami. Prvo mjesto podrške odgojitelju trebao bi biti stručni tim vrtića. Međutim, sastav stručnih timova i dostupnost pojedinih stručnjaka razlikuju se od vrtića do vrtića, a nemaju svi vrtići edukacijskog rehabilitatora kojem se odgojitelj može obratiti. Ana Vračko stoga pomaže odgojiteljima, kako onima koji nemaju svoj stručni tim, tako i onima koji žele dodatno mentoriranje.

Program 'Zajedno kroz inkluziju' traje tri mjeseca, a u njemu Vračko odgojiteljima pruža kontinuiranu stručnu podršku, znanje i konkretne alate za rad s djecom s teškoćama, a na tjednim susretima zajedno prolaze konkretne situacije i izazove iz njihovih skupina.

Što je s predškolom?

Zadaća odgojitelja postaje još kompleksnija u predškoli, jer se od njih očekuje da će djecu pripremiti na novo okruženje u koje će se uskoro uključiti. Vračko napominje da se priprema za školu često povezuje prvenstveno s akademskim vještinama poput poznavanja slova i brojeva, čitanja i pisanja. Međutim, iako te vještine jesu važne, Vračko naglašava da ih dijete ne mora sve usvojiti prije polaska u školu.

- Kod djece s teškoćama posebno su važna pitanja svakodnevnog funkcioniranja i samostalnosti. Može li dijete zatražiti pomoć, slijediti jednostavnu uputu, pričekati, prijeći iz jedne aktivnosti u drugu, završiti aktivnost koja mu nije posebno zanimljiva, brinuti o svojim stvarima, samostalno se obući ili otići na toalet? Kako se nosi s frustracijom i promjenama te kakva mu je podrška potrebna da se regulira? To su vještine koje će značajno utjecati na njegovo svakodnevno funkcioniranje u školi, objašnjava nam rehabilitatorica.

Ključni su temelji

Naglašava da je prvo potrebno graditi dobre temelje svakodnevnog funkcioniranja i samostalnosti kako bi se na njima mogle razvijati i složenije vještine. Djecu s teškoćama, baš kao i drugu djecu, treba poticati u područjima za koja pokazuju interes, no ključno ih je pripremiti za svakodnevno funkcioniranje.

- I ovdje se uvijek prilagođavamo individualnim potrebama djeteta. Priprema za školu neće izgledati jednako za svako dijete jer ni njihove razvojne mogućnosti, potrebe i razina podrške nisu jednake. Zato ne možemo za svu djecu postaviti iste ciljeve i očekivati istu razinu spremnosti, priča nam Vračko.

'Ne pripremamo samo dijete za školu'

Za kraj naglašava da odgovornost za pripremu djeteta za školu nikada nije samo na jednoj osobi. Odgojitelj ima važnu ulogu i svoj dio profesionalne odgovornosti, ali u procesu sudjeluju roditelji, stručnjaci koji rade s djetetom, vrtić i škola, a na spremnost utječu i individualne razvojne mogućnosti i tempo svakog djeteta. Zato je važna suradnja svih uključenih, posebno u razdoblju prijelaza iz vrtića u školu.

- I na kraju, ne pripremamo samo dijete za školu. Potrebno je pripremiti i školu za dijete, prenijeti važne informacije, upoznati njegove potrebe, načine komunikacije, ono što mu pomaže i podršku koja će mu biti potrebna. Dobra tranzicija ne počinje prvoga dana škole, nego puno ranije, zaključuje naša sugovornica.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.