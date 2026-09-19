U Zagrebu će se graditi novi Centar za autizam: Na 300 djece sad imaju samo jednu kuhinju

Voditeljica osnovnoškolskog programa Centra za autizam Sanja Šimek kaže nam da će novi prostor objediniti njihove aktivnosti na jednom mjestu.

Grad Zagreb dobio je građevinsku dozvolu za izgradnju novog Centra za autizam u Oporovcu. Centar će koristiti oko 200 djece te će objediniti programe koji se sada provode na različitim lokacijama u gradu.

Prema projektu arhitektonskog ureda SODA-ARHITEKTI, centar će se prostirati na više od 9600 četvornih metara. Imat će tri etaže, uz 60 parkirališnih mjesta, od kojih je devet namijenjeno osobama s invaliditetom. Iz Grada navode da je pažnja posvećena i vanjskom uređenju pa je planiran glavni trg sa senzornim parkom, fontanama i sadržajima za razvoj motoričkih vještina.

– Nakon što smo otklonili prostorno-planske prepreke koje su godinama kočile realizaciju, stvorili smo preduvjete za izgradnju suvremenog centra koji će djeci i mladima s autizmom osigurati najkvalitetnije uvjete za obrazovanje i razvoj. Ovo je još jedan od projekata koji se u Zagrebu obećavaju više od dvadeset godina, a sada napokon ide u realizaciju, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom ishođenja građevinske dozvole.

Nova škola imat će 48 razrednih odjela

Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 35 milijuna eura, od čega se iz fondova Europske unije putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti financira 19,3 milijuna eura, dok će se preostali iznos osigurati iz proračuna Grada Zagreba. Nakon pravomoćnosti građevinske dozvole slijede izrada projektne dokumentacije i postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Početak izgradnje planiran je za ljeto 2027. godine, a predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci.

- Centar za autizam danas skrbi za oko 300 korisnika kroz predškolske programe, osnovnoškolsko obrazovanje, programe dnevnog i poludnevnog boravka te organizirano stanovanje. Nova škola koju ćemo izgraditi u Oporovcu predstavlja nemjerljivo velik iskorak u podizanju kvalitete prostornih i programskih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i mladih s autizmom, rekla je ovom prilikom Tomaševićeva zamjenica Danijela Dolenec.

Nova škola imat će 48 razrednih odjela i odgojno-obrazovnih skupina, kao i tri skupine predškolskog odgoja i obrazovanja. Predviđeni su i specijalizirani prostori za glazbenu i likovnu terapiju, domaćinstvo i vodenu terapiju s bazenom, sportske dvorane te drugi sadržaji prilagođeni potrebama korisnika.

Render novog centra za autizam | Foto: Grad Zagreb

To je prilika da Centar obuhvati veći broj korisnika

O planu nove škole koja će biti dio centra u Oporovcu razgovarali smo s voditeljicom osnovnoškolskog programa Centra za autizam Sanjom Šimek. Ona nam kaže da će novim prostorom učenici napokon dobiti ne samo adekvatan i primjeren prostor koji odgovara njihovim potrebama, mogućnostima i načinu funkcioniranja, nego i uvjete koji će omogućiti kvalitetniji, sigurniji i dostojanstveniji odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad, više mogućnosti za individualizirani pristup te primjerenije uvjete za terapijske i druge sadržaje koji su važan dio njihova svakodnevnog života.

- Novi kapaciteti istodobno otvaraju mogućnost daljnjeg razvoja Centra i boljeg odgovora na potrebe djece i mladih koji danas čekaju na uključivanje u odgovarajuće programe. To je prilika da Centar u budućnosti obuhvati veći broj korisnika i pruži im podršku u okruženju koje je osmišljeno upravo za njih. Zato novi Centar za autizam ne vidimo samo kao novu zgradu, već kao važan korak prema kvalitetnijem sustavu podrške, većoj dostupnosti naših programa i boljoj budućnosti za naše učenike, poručuje voditeljica osnovnoškolskog programa.

Kontinuitet prostora puno znači za djecu koja prelaze iz predškole u osnovnu

Šimek naglašava važnost soba za predškolce u kojima će se pripremati za prijelaz u osnovnoškolsko obrazovanje. Naglašava da će djeca ostati u poznatom okruženju i prostoru, što će im olakšati razdoblje tranzicije i prilagodbu na školu.

- Način organizacije i provedbe nastave u novom Centru za autizam bit će jednak onome koji provodimo i danas. Provodit će se isključivo osnovnoškolski program. Kao i sada, radit ćemo prema Posebnom programu za osnovnu školu, namijenjenom učenicima uključenima u razrede od prvog do osmog razreda, te prema Posebnom programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada za učenike s poremećajem iz spektra autizma, namijenjenom učenicima od sedme do 21. godine života koji se školuju u odgojno-obrazovnim skupinama, priča nam Šimek.

Nova zgrada ne znači promjenu načina rada, već će djelatnicima Centra omogućiti da postojeće programe provode u kvalitetnijim, primjerenijim i funkcionalnijim prostornim uvjetima.

Centar trenutačno ima samo jednu malu kuhinju

Već sada Centar za autizam provodi različite rehabilitacijske programe i sadržaje, kao što su kineziterapija, likovna i glazbena terapija, senzorna integracija te logopedske i psihološke vježbe. Međutim, Sanja Šimek naglašava da se njihov rad odvija u neadekvatnim, premalim i nedovoljno opremljenim kabinetima i dvoranama, što značajno ograničava mogućnost kvalitetnog rada s učenicima. Slična je situacija, kaže, i s nastavom likovne, glazbene i tjelesno-zdravstvene kulture, koju učitelji provode u uvjetima koji ne odgovaraju u potpunosti potrebama učenika.

- U planiranju novog CZA-a od početka smo, zajedno s arhitektima, posebnu pozornost posvetili upravo tim sadržajima. Kabinete i prostore za rehabilitacijske programe planirano je opremiti prema propisanim pedagoškim i edukacijsko-rehabilitacijskim standardima, ali istodobno uzimajući u obzir specifičnosti naših učenika s autizmom i širok spektar njihovih potreba. Cilj nam je bio ne samo stvoriti okruženje koje će biti veće i suvremenije, nego i ono koje će svojim izgledom, opremom i funkcionalnošću odgovarati načinu na koji naši učenici s poremećajem iz spektra autizma (PSA) uče, razvijaju se i sudjeluju u različitim aktivnostima, istaknula je voditeljica osnovnoškolskog programa.

Kao poseban problem ističe to što trenutačno imaju samo jednu malu kuhinju za učenike koji pohađaju domaćinstvo. Uz učenike koji domaćinstvo pohađaju kao nastavni predmet, kuhinju koriste i oni koji domaćinstvo pohađaju kao izvannastavnu aktivnost usmjerenu na jačanje samostalnosti te oni koji u prostor dolaze radi projektnih aktivnosti.

'Učenike moramo voditi na gradski bazen'

Šimek objašnjava da su stoga mogućnosti praktičnog rada i učenja u prostoru vrlo ograničene. U planu je stoga da u novom prostoru bude više prostora za domaćinstvo, kako bi svi učenici mogli na primjeren i siguran način usvajati svakodnevne i praktične vještine koje ishodi unutar nastavnog predmeta obuhvaćaju.

- Slično je i s plivanjem. Učenike danas, zbog nepostojanja vlastitog bazena, vodimo na gradski bazen izvan CZA-a, što zbog organizacijskih i prostornih ograničenja onemogućuje uključivanje svih učenika kojima je plivanje potrebno. Bazeni planirani u novom CZA-u omogućit će da plivanje bude dostupno većem broju učenika, i kao tjelesna aktivnost i kao oblik rehabilitacijskog rada, u skladu s njihovim individualnim potrebama, priča Šimek.

Render novog centra za autizam | Foto: Grad Zagreb

'Ne postoji jedan model koji odgovara svim učenicima s autizmom'

Naglašava da za djelatnike CZA-a to znači puno više od poboljšavanja uvjeta rada. Novi CZA omogućit će da sadržaje koje već provode organiziraju kvalitetnije, dostupnije i primjerenije potrebama učenika te da edukacijsko-rehabilitacijski rad podignu na višu razinu, ističe voditeljica.

- Upravo je činjenica da je autizam širok spektar ključna za razumijevanje načina na koji škola treba organizirati podršku. Ne postoji jedan model koji odgovara svim učenicima s autizmom jer se njihove potrebe, sposobnosti, načini komunikacije, senzorna osjetljivost i potrebna razina podrške mogu znatno razlikovati, naglašava Sanja Šimek.

Veliku ulogu igraju i odrasli

Uz individualizirani pristup, koji je temelj podrške djeci i osobama s autizmom, važno je osigurati predvidljivost i jasnu strukturu, prilagoditi nastavu i prostor senzornim potrebama učenika te pružiti kontinuiranu i odgovarajuću podršku u učenju, komunikaciji, emocionalnom razvoju i socijalnoj uključenosti. U tome će im uvelike pomoći novi prostor, no izrazito su važni i edukacija nastavnika, senzibiliziranje vršnjaka, sprečavanje izolacije i vršnjačkog nasilja, suradnja svih stručnjaka koji rade s učenikom te partnerski odnos s roditeljima.

- Sve je to važno kako bi obrazovanje, razvoj i svakodnevni život djeteta s PSA-om bili što kvalitetniji. Na kraju, posebno je važno naglasiti da prihvaćanje počinje od odraslih. Ako odrasli dijete s PSA-om promatraju prvenstveno kroz njegove poteškoće, velika je vjerojatnost da će ga tako promatrati i vršnjaci. Međutim, ako ga vide kao učenika koji ima vlastite sposobnosti, interese, osobnost, način funkcioniranja i specifičnosti, mijenja se i način na koji ga doživljava cijela zajednica. Zato kvalitetno uključivanje i prihvaćanje djeteta s PSA-om nije samo pitanje prilagodbe nastave, nego i stvaranja škole i okruženja u kojima se različitost razumije, uvažava i prihvaća, zaključuje naša sugovornica.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.