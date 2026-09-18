Jesu li djeca danas zaista tako 'strašna'? 'Oni su simptom društva i obitelji'

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18. rujan 2026.
Iz Hrvatske komore socijalnih pedagoga poručuju da je nasilje složen društveni problem i da za njegovo suzbijanje ne postoji jednostavno rješenje.
O napadu koji se u petak 11. rujna dogodio u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu oglasila se i Hrvatska komora socijalnih pedagoga (HKSP). Kako su naveli, nasilje je složen društveni problem i za njegovo suzbijanje ne postoji jednostavno rješenje. Ovakvi događaji, dodali su, predstavljaju ozbiljno upozorenje i dodatno potvrđuju potrebu za kvalitetnijom zaštitom prava djece i mladih na sigurno i poticajno okruženje, osobito u školama.
- Prvi korak je sustavan i kontinuiran rad na razvoju socijalno-emocionalnih vještina svih učenika te osiguravanje odgovarajuće podrške svim učenicima koji su u riziku za razvoj nasilničkih ponašanja. Značajne promjene u odgovoru odgojno-obrazovnog sustava na nasilničko ponašanje nisu moguće bez sustavnog pristupa pozicioniranju prevencije i socijalno-emocionalnog učenja u svaki školski kurikulum, istaknuli su.
Nastavno na ovu temu pripremili su stručni skup pod nazivom 'Svrhovitost i pravovremenost mjera za djecu i obitelji u riziku: izazovi i nove mogućnosti'. O svrhovitosti i pravovremenosti mjera, sporosti sudova i kriznom smještaju govorila je Nada Damjanović, viša stručna suradnica na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Navela je nekoliko situacija koje se mogu uočiti kod djece, a koje ukazuju na to da se s djetetom događa nešto zbog čega je potrebno intervenirati. Primjerice, kada izostaju s nastave, ometaju nastavu, vrijeđaju, tuku se, kradu... Ipak, dodala je, nerijetko treba obratiti pažnju i na mirnu djecu.
- On ništa ne priča, u nikog se ne dira, samo šuti, dobar je i nemamo nikakvih problema s njim. Baš ta skupina djeca može biti jako rizična, što je praksa i pokazala. Nema ih u evidenciji, a najedanput se pojave kao počinitelji teških kaznenih djela, nasilja. Zapravo se iza svega toga krije jedno tužno, nesretno dijete koje je imalo problema od davnina, ali nitko to prepoznao, objasnila je Damjanović.
Na okruglom stolu 'Perspektiva pružatelja usluga: kako unaprijediti pravovremenost i svrhovitost mjera' Ivana Brkljačić, voditeljica podružnice Antun Gustav Matoš pri Centru za djecu Zagreb istaknula je problematiku nedostatka kapaciteta ustanova u odnosu na veliki broj djece. Kako kaže, djeca koja dolaze na žurni smještaj ondje ne ostaju šest mjeseci do godinu dana, već ostaju duže vrijeme. Ne vraćaju se u vlastitu obitelji i ne idu prema udomiteljskim obiteljima kao što je to nekad bilo zamišljeno.
- Kad razmišljamo o pravodobnosti postupanja prema djetetu iz perspektive ustanove, jednake teškoće nastaju što se tiče brige o djetetu. Kada je dijete došlo, dobilo je informaciju da će ondje privremeno biti smješteno, dok se situacija u obitelji ne riješi, a zapravo ostaju po godinu, dvije, neki i duže. Onda nastaje veliki problem i djeca razvijaju dodatne teškoće, poručila je Brkljačić.
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Sanja Horvatić, zamjenica ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici Pula, pozvala je na suradnju svih sustava.
- Mislim da dok se ne pristupi razmišljanju o mreži ustanova socijalne skrbi, dok se to ne napravi zajedno s pravosuđem, zdravstvom i obrazovanjem, nećemo pronaći odgovore na pitanja. Dok se mi ne umrežimo, dijete koje ima složne potrebe, a sve je više takve djece, propada negdje između naših nadležnosti, navela je Horvatić.
Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Dugave, istaknuo je jednu otegotnu okolnost u školama, a to je da nastavnici i pedagoška služba nerijetko strahuju od roditelja. Dodao je da je problem i što se u nekim dijelovima Hrvatske timska procjena čeka dvije godine.
Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Lug Nataša Grković Šola istaknula je izazove djece koja dolaze iz udomiteljskih obitelji.
- Iznimno nedostaje specijaliziranih udomiteljskih obitelji koje će se znati nositi sa zahtjevima djece s problemima u ponašanju. Često djecu retraumatiziramo, izdvojeni su iz svojih obitelji, i onda ih ponovno izdvajamo jer im udomitelji nisu mogli pružiti adekvatnu podršku, navela je Grković Šola.
Na okruglom stolu 'Najbolji interes djece kroz prizmu zajedničke odgovornosti i suradnje' Sanja Vladović, savjetnica pravobraniteljice za djecu, upozorila je da stručnjaci, ali i određeni sustavi imaju problem u usuglašavanju što je najbolji interes djeteta u određenoj situaciji. Lana Peto Kujundžić, sutkinja na Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske, poručila je da svaka odluka koja dolazi prekasno za dijete - ne valja.
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- Cijeli životni vijek sam posvetila maloljetničkom pravu i vrlo često odlazila u odgojne ustanove i razgovarala s vama stručnjacima. Nijedno dijete ne može biti zadovoljno niti je ostvaren njegov najbolji interes ako je odgođena odluka. Ako je to dijete bilo nesigurno u obitelji u kojoj su oba roditelja bila ta koja nisu imala kompetencije da budu roditelji, ako ono nije bilo izdvojeno iz sredine, prekasno je ako je izdvojeno kad je krenulo u školu, pojasnila je Peto Kujundžić.
Jelena Smirčić, v.d. čelnice regije Središnje Hrvatske pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, poručila je da bi pomoglo kada bi zdravstveni sustav odnosno primarna zdravstvena zaštita bio uključeniji, ali i kada bi postojalo više komunikacije uživo.
- To su prvi dani, prvi koraci, prvi trenuci gdje možemo prepoznati potrebu za neko dijete i općenito mislim da se suradnja može unaprijediti na način da se malo češće vidimo i čujemo. Ljudski kontakt je nešto što nikad ništa neće moći izbrisati niti nadmašiti. Dok god se mi međusobno vidimo, čujemo i susrećemo, mislim da nam je kvalitetnija i suradnja, ali i kvalitetnije radimo za obitelji i našu djecu, smatra Smirčić.
Viša stručna suradnica Županijskog suda u Zagrebu Matea Babić za kraj se osvrnula na veoma čestu rečenicu u javnosti, a to da su djeca 'strašna'.
- Često mi smetaju komentari da su djeca danas strašna. Ta djeca su simptomi društva, simptomi obitelji. Mislim da smo mi tu sa 'zadnje linije', a prva linija je izuzetno važna, a to je prevencija i rad s obiteljima već u vrtiću. Roditelj je prvi, roditelji se trebaju baviti djecom, roditelji trebaju s djecom provoditi vrijeme, i to ne na ekranima. A već kad je došlo to moderno vrijeme, potrebno je s djecom komentirati ono što gledaju na ekranu i na taj način usaditi neke vrijednosti, navela je Babić.
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