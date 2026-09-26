Klaunovi u bolnicama i učionicama pomažu djeci: 'Možemo promijeniti kako se osjećaju'

Crveni nosovi posjećuju bolesnu djecu u bolnicama, a u školama vode edukacije empatije. I zdravstvene djelatnike uče humoru i empatičnoj komunikaciji.

Udruga Krijesnica svake godine obilježava Zlatni rujan, akciju podizanja svijesti o malignim bolestima dječje dobi. Prema njihovim podacima u Hrvatskoj svake godine od maligne bolesti poput leukemije, limfoma i raka oboli oko 110 do 150 djece dobi do 19 godina. Zbog malignih bolesti djeca često moraju dulje vrijeme boraviti u bolnici, a njihovo obrazovanje stoga pada u drugi plan.

U tim trenucima djeci i roditeljima potrebne su nada i motivacija, a važan je i podsjetnik da su djeca prije svega i dalje djeca, a ne samo pacijenti. Upravo tu poruku empatijom, humorom i kreativnošću prenose Crveni nosovi - klaunovi doktori.

'Stvaramo prostor u kojem dijete ponovno može biti više od pacijenta'

Boravak u bolnici za dijete često znači puno više od same bolesti i liječenja. Mijenja se njegova svakodnevica, odvaja se od prijatelja i poznatog okruženja, a velik dio dana ispunjen je postupcima i odlukama na koje samo dijete ne može utjecati. Uz strah, neizvjesnost ili bol, mogu se javiti i dosada, usamljenost te osjećaj gubitka kontrole, opisuju Crveni nosovi.

- Upravo tu klaunovi mogu napraviti važnu razliku. Mi ne možemo promijeniti činjenicu da je dijete u bolnici niti možemo ukloniti sve ono teško kroz što prolazi, ali možemo promijeniti način na koji se ono u tom trenutku osjeća. Kroz igru, humor, glazbu i improvizaciju stvaramo prostor u kojem dijete ponovno može biti više od pacijenta – može biti zaigrano, znatiželjno, kreativno, glasno, tiho, ozbiljno ili veselo, upravo onakvo kakvo u tom trenutku jest.

Opuštanje se često prenese i na roditelje

Crveni nosovi bolnice najčešće posjećuju u paru, a glavni cilj im je da djecu opuste i odvrate im misli s bolesti i osjećaja nemoći. Djeci pristupaju individualno, prateći njihovo raspoloženje, potrebe i mogućnosti.

- Bolest često u prvi plan stavi ono što dijete ne može, a mi pokušavamo pronaći i probuditi sve ono što još uvijek može – njegovu znatiželju, zaigranost, kreativnost i želju za sudjelovanjem, istaknuli su iz Crvenih nosova.

Uz svoj redovni program posjeta bolničkih odjela, Crveni nosovi posjećuju djecu i u trenucima koji im mogu biti osobito stresni, primjerice prije operacije. Tada je klaun na odjelu prisutan dulje vrijeme i u suradnji s medicinskim osobljem, kroz igru i humor pomaže djetetu preusmjeriti pažnju, smanjiti strah i napetost te lakše proći kroz ono što ga čeka. Crveni nosovi ističu da se opuštanje s djeteta često prenese i na roditelje, kojima je u tim trenucima potrebna podrška i malo predaha.

Djeca u bolnici uče žongliranje, vrtnju tanjura, akrobacije

Za djecu koja su na dugotrajnom liječenju Crveni nosovi provode i program 'Cirkus Pacijentus' u kojem djeca tijekom više susreta s klaunovima uče različite cirkuske vještine: žongliranje, vrtnju tanjura i traka, glazbu, ples, trikove i jednostavnije akrobacije, uvijek prilagođene njihovu zdravstvenom stanju i mogućnostima. Na kraju programa djeca izvode cirkusku predstavu pred roditeljima, prijateljima i medicinskih osobljem, što je prilika da pokažu što su naučila.

- Upravo je taj osjećaj 'ja to mogu', osjećaj postignuća i ponosa, posebno vrijedan djeci koja su zbog dugotrajnog liječenja često suočena s brojnim ograničenjima. Zato naš posao nije samo nasmijati dijete. Smijeh je važan, ali iza njega je puno više. Stoji susret, pažnja, igra, mogućnost izbora i osjećaj da dijete i u bolničkoj sobi može nešto stvarati, odlučivati, uspjeti i ponovno osjetiti dio svog uobičajenog djetinjstva, ističu Crveni nosovi.

'Klaun se ne boji pogriješiti'

Klaunovi doktori ne ulaze u sobu s unaprijed pripremljenim programom, već promatraju, slušaju i prilagođavaju se djetetu. Objašnjavaju nam da to znači da u pojedinim situacijama to znači puno igranja i smijeha, a u drugima samo pogled podrške, neku malu gestu ili mirnu prisutnot. Ne zahtijevaju od djece da budu dobro raspoložena, već prihvaćaju sve dječje emocije.

- Posebna snaga klauna je u tome što se on ne boji pogriješiti. Upravo su njegove nespretnosti i pogreške često poziv djetetu da se uključi. Klaun nešto 'ne zna', nešto mu ne uspijeva, a dijete odjednom može reći: 'Čekaj, ja znam!'. U bolničkom okruženju, gdje odrasli često znaju što treba napraviti, a dijete mora slijediti njihove upute, odjednom se uloge zamijene i dijete postaje ono koje zna, odlučuje i vodi. Time ponovno dobiva osjećaj 'ja mogu', objašnjavaju nam klaunovi.

Zdravstveno klauniranje smanjuje tjeskobu, stres, strah i percipiranu bol

Kažu da je možda najjednostavnije reći da klaun ne dolazi samo donijeti osmijeh, već stvoriti odnos. Osmijeh koji uspiju izmamiti na lice djeteta vide kao znak da je ponovno pronašli dio sebe koji bolest nije uspjela uzeti, poručuju klaunovi.

- Istraživanja na kojima se temelji naš rad pokazuju i konkretne učinke zdravstvenog klauniranja: smanjenje tjeskobe, stresa, straha i percipirane boli te povećanje pozitivnih emocija poput sreće, smirenosti i zadovoljstva. Bilježe se i veća suradljivost djece te pozitivni učinci na roditelje, koji se također lakše opuste kada vide da se njihovo dijete osjeća bolje.

S djecom u školama razvijaju empatiju

Crveni nosovi ističu da im je iz rada dobro poznato koliko djeci na liječenju znači osjećaj da nisu zaboravljena i da su i dalje povezana sa svijetom izvan bolnice. Stoga su pokrenuli i projekt 'Djeca u školama za djecu u bolnicama', kojim povezuju osnovnoškolce diljem Hrvatske s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju.

- Kroz razgovor o emocijama i kreativne aktivnosti učenici promišljaju o tome kako se može osjećati dijete koje boravi u bolnici, a zatim kroz crteže i poruke podrške pokazuju da misle na njega. Posebno nam je vrijedno što je ta podrška dvosmjerna. Djeca u školama kroz projekt uče empatiju, razumijevanje, solidarnost i kulturu pomaganja, dok djeca u bolnicama dobivaju poruku bliskosti i ohrabrenja da nisu sama i da njihovi vršnjaci misle na njih, opisuju Crveni nosovi.

U programu sudjeluju učenici iz 95 škola

Projekt raste iz godine u godinu. Ove godine uključilo se 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1.912 učenika iz cijele Hrvatske, a radovi učenika stigli su do djece na liječenju u 15 bolnica diljem zemlje. Crveni nosovi nam kažu da ih posebno veseli što sve više škola projekt uključuje i u svoj školski kurikulum. U tim školama klaunovi provode radionice humora, empatije i filantropije. Nakon radionice djeca crtaju klaunove i izrađuju poruke podrške koje Crveni nosovi odnose djeci u bolnicama.

- Kroz razgovor, igru i iskustvene aktivnosti učenici istražuju emocije, uče sagledati situaciju iz perspektive druge osobe, razgovaraju o tome što znači pružiti podršku te kako i mali čin pažnje može pozitivno utjecati na nekoga drugoga. Na taj način gradimo jedan most između školskih klupa i bolničkih soba. Djeca koja su u školi uče vidjeti drugoga i pokazati brigu, a djeca koja su na liječenju dobivaju jednostavnu, ali važnu poruku: netko misli na mene, netko me vidi i nisam sam, opisuju nam program.

Drže i edukacije za zdravstvene djelatnike

U zdravstvenim ustanovama provode i program 'Humor u zdravstvu', namijenjen liječnicima, medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim djelatnicima, ali i učenicima i studentima medicinskih škola i fakulteta. Program obuhvaća predavanje i praktičnu radionicu o tome kako se humor može promišljeno koristiti kao alat u komunikaciji s pacijentima.

- Cilj nije 'naučiti nekoga pričati viceve', nego pokazati kako humor, igra i otvorenija komunikacija mogu pomoći u stvaranju toplijeg odnosa, smanjenju napetosti i ugodnijem iskustvu liječenja za sve uključene. Program je prepoznat i u struci, a liječnici i medicinske sestre za sudjelovanje mogu ostvariti bodove svojih strukovnih komora, istaknuli su klaunovi.

Kako postati klaun doktor?

Crveni nosovi međunarodna su organizacija s oko 460 profesionalnih klaunova, a djeluju u 11 zemalja Europe. Kako bi postali dio organizacije kandidati prvo moraju proći audiciju, nakon čega slijedi dugotrajna edukacija. Svi klaunovi prolaze međunarodni kurikulum koji traje do pet godina i uključuje umjetničko i teorijsko obrazovanje. Crveni nosovi uče i o bolničkim procedurama, komunikaciji, psihologiji, pedagogiji i drugim područjima. Nakon edukacije klaunovi dobivaju službeni certifikat, no i dalje nastavljaju profesionalno usavršavanje.

- Edukacija se nastavlja i nakon certificiranja, kroz radionice, supervizije i međunarodnu razmjenu iskustava. Jer iza crvenog nosa nije samo želja da nekoga nasmijemo. Iza njega su znanje, odgovornost, puno slušanja i želja da u teškim trenucima otvorimo prostor za radost, snagu i povezanost.

Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.