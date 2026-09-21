Kako izgleda proces uhićenja i suđenja maloljetnicima? Ovo su prava kojih moraju biti svjesni

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM) na svojim je službenim stranicama podijelila materijale koji na prijateljski i jednostavan način prikazuju proces uhićenja, sudski proces te prava maloljetnika koji se nađu u ovim situacijama.

Prvi dokument je poziv na policiju. Materijal jednostavno pojašnjava koja su prava djeteta prije i tijekom razgovara u policiji te što je važno zapamtiti (na primjer, imaš pravo da ti se sve objasni tako da razumiješ). Sljedeći dokument, onaj o istražnom zatvoru, pojašnjava što se događa prilikom i nakon uhićenja, odnosno policijskog oduzimanja slobode. Materijal na temu državnog odvjetnika jednostavno pojašnjava koja su prava djeteta pri razgovoru s državnim odvjetnikom te pravo na diverziju.

Materijal o sudu pojašnjava što se događa na sudu te koja su ondje djetetova prava. Dijete svjedok materijal je koji objašnjava tko je dijete svjedok, poziv na razgovor, kako izgleda razgovor, djetetova prava kao svjedoka te što ako je dijete mlađe ili starije od 14 godina. Dijete žrtva materijal je koji jednostavno objašnjava tko je dijete žrtva, rad s djetetom žrtvom, prava, kako izgleda postupak te važne riječi.

Tu su i karte koje prikazuju kako izgleda pravni postupak i dječja prava u obliku karata. Možete ih pronaći u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.