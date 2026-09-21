Već je otvoren natječaj za jednu državnu stipendiju: Učenicima do 133 eura mjesečno

Stipendija za učenike obrtničkih zanimanja je motivacija, ali kriterij je neobičan | foto: Canva

U posljednjem Popisu stanovništva DZS-a oko 18 tisuća stanovnika izjasnilo se da su Romi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih učenicima srednjih škola koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini svake godine dodijeljuje državne stipendije. Prijave za ovu godinu upravo su otvorene.

Na javni poziv mogu se prijaviti učenici koji su hrvatski državljani, pripadnici romske nacionalne manjine s prebivalištem u Hrvatskoj i koji su upisani u prvi razred. Iznimno se mogu prijaviti i učenici koji ranije nisu ostvarili pravo na ovu stipendiju, ali isto moraju zadovoljiti uvjet prebivališta. Mogu se prijaviti oni koji upisuju isti razred u školskoj godini 2026./2027., prvi put mijenjaju smjer obrazovanja, oni koji su upisani u viši razred ili nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika.

Prijaviti se ne mogu učenici koji već primaju stipendiju, koji su pripadnici neke druge nacionalne manjine ili koji nisu hrvatski državljani koji ovdje imaju prebivalište. Stipendija iznosi 133 eura mjesečno, osim za učenike koji ponavljaju razred, a koji će primati 40 eura mjesečno. Razdoblje stipendiranja je od rujna 2026. do lipnja 2027., odnosno deset mjeseci.

Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore - stipendije redovitim učenicima srednjih škola, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva. Uz ovaj obrazac treba dostaviti i ostalu dokumentaciju koja se traži u javnom pozivu. Prijave se šalju poštom na adresu MZOM-a, do 21. listopada 2026. godine:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih,



Uprava za nacionalne manjineDonje Svetice 38 10000, Zagreb



Detaljan popis dokumentacije koju je nužno dostaviti možete vidjeti u dokumentu u nastavku.

Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.