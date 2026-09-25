Mislite da ste pametniji od prosjeka? Pokušajte riješiti ove zadatke: Najavljena velika testiranja

Međunarodni dan inteligencije svake se godine obilježava 1. listopada, a ove godine tom prigodom Hrvatska Mensa organzira testiranja inteligencije u četiri najveća Hrvatska grada. U Zagrebu i Osijek testiranje se održava u subotu 26. rujna, a u Splitu i Rijeci točno tjedan kasnije, 3. listopada.

Testiranja će provoditi ovlašteni Mensini psiholozi, a svakom pristupniku rezultati će stići putem e-pošte u roku od mjesec dana. Svi koji ostvare rezultat bolji od 98 posto populacije zaprimit će poziv za učlanjenje u Hrvatsku Mensu, iako organizatori ističu da je primarni cilj jednostavno testiranje inteligencije. Rezultati testiranja su tajni, odnosni poznati su samo psihologu koji ispravlja testove i kandidatu koji ih primi putem maila.

- Tijekom prošle godine čak je više od 40 posto pristupnika na testiranjima diljem države zadovoljilo uvjet za učlanjenje. Vjerujemo da navedeno može motivirati veći broj zainteresiranih da pristupe testiranju te ostvare dobar rezultat, putem kojeg će saznati o sebi ono što su oduvijek pretpostavljali, povećati svoje samopouzdanje ili dobiti dodatnu motivaciju pri suočavanju s radnim i životnim izazovima, istaknuli su iz Odjela za organizaciju testiranja.

Mogu se testirati svi koji su navršili 14 godina

Na testiranje se možete prijaviti na stranici Hrvatske Mense na ovoj poveznici. Testiranju mogu pristupiti svi koji su navršili 14 godina, no mlađi od 18 godina trebaju doći u pratnji roditelja ili skrbnika. Testovi se sadrži isključivo od slikovnih pitanja te za rješavanje nije potrebno znanje matematike, određena razina obrazovanja ni znanje jezika.

Iz Hrvatske Mense poslali su nam i dva primjera zadataka kakvi mogu doći na testu inteligencije. Pokušajte odgonetnuti koji je točan odgovor.

Primjer zadatka na testu inteligencije | Foto: SLV

Primjer zadatka na testu inteligencije | Foto: SLV

Hrvatska Mensa sad ima rekordan broj članova

Ove godine Mensa osim Dana inteligencije obilježava i 80. obljetnicu svog osnutka. Riječ je o najstarijoj i najvećoj međunarodnoj organizaciji koja okuplja pojedince s natprosječno visokim koeficijentom inteligencije. U Oxfordu su je 1946. godine osnovali znanstvenik i odvjetnik Lance Ware te odvjetnik Roland Berrill.

Krajem prošle godine Hrvatska Mensa ponovno je brojala rekordan broj članova, preciznije 1.445, što je dvostruko više u odnosu na razdoblje od prije pet godina. To je pridonijelo i napredovanju u krovnoj organizaciji Mensa International, u okviru koje se Hrvatska Mensa, s 342 člana na milijun stanovnika, pozicionirala na sedmo mjesto među ukupno 42 nacionalne Mense.