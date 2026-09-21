Učenici progovorili nakon napada nožem u školi: 'Na neke probleme se reagira tek kada postanu ozbiljni'

Nakon teškog napada nožem predstavnici zagrebačkih učenika otvoreno govore o strahu, nasilju koje prolazi ispod radara i (ne)povjerenju u sustav.

Početak nove školske godine obilježio je zastrašujući incident u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Učenik je nožem teško ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Oboje su operirani i oporavljaju se. Pokušao je napasti i operativnu djelatnicu za sigurnost. Napadač je bio maloljetan i učenik Elektrotehničke škole. Nalazi se u pritvoru, a tereti ga se da je počinio pokušaj teškog ubojstva i dva pokušaja ubojstva. Uz to, DORH je izvijestio i da je osumnjičen da je povrijedio prava devetero drugih učenika koji su svjedočili napadu. Drugi je to napad nožem u zagrebačkim školama u manje od dvije godine. U onom prvom, u Prečkom, preminuo je osnovnoškolac, a napadač nije bio učenik.

U proteklih desetak dana nema tko nije progovorio o sigurnosti u školama, međutim, nije bilo prilike da se čuje glas onih na koje se ova tema najviše odnosi - samih učenika. Njihov glas sada, za srednja.hr, prenosi Jan Lipovšek, član Predsjedništva Vijeća učenika Grada Zagreba.

Nasilne situacije rijeđe su u gimnazijama, a u strukovnima ponekad prođu ispod radara

Naše prvo pitanje bilo je kako su učenici reagirali na događaj u Elektrotehničkoj školi i postoji li među njima povećana zabrinutost za vlastitu sigurnost.

- Događaji su među učenicima izazvali zabrinutost i dosta razgovora. Posebno je problematično kada potencijalna prijetnja dolazi iznutra, odnosno kada nije riječ o tome da je netko izvana ušao u školu, jer je takve situacije puno teže kontrolirati. Upravo zato smatramo da sustav mora biti sposoban ranije prepoznati problematična ponašanja, nasilje i situacije koje bi mogle prerasti u ozbiljniji problem. Nažalost, postoji i vidljiva razlika između pojedinih gimnazijskih i strukovnih škola kada je riječ o razini nasilja i problematičnog ponašanja. U nekim strukovnim školama takvih je situacija više i dio njih prolazi ispod radara ili se na njih ne reagira dovoljno brzo. U gimnazijama se takve situacije, prema našim saznanjima, događaju rjeđe, ali ih svakako ima i ne treba ih zanemarivati, kaže Lipovšek za srednja.hr.

Naglašava kako članovi Vijeća ne mogu govoriti u ime svih zagrebačkih učenika, ali primjetno je da se nakon ovakvih događaja više razgovara o sigurnosti u školama i o tome koliko su učenici zapravo zaštićeni u situacijama koje mogu biti opasne. A osjećaju li se danas zagrebački učenici sigurno u svojim školama?

- Većina učenika školu i dalje doživljava kao sigurno mjesto, ali postoje situacije zbog kojih se dio učenika ne osjeća tako. Najčešće se radi o nasilju među učenicima, prijetnjama, sukobima i osjećaju da se na neke probleme reagira tek kada postanu ozbiljni, ističe Lipovšek.

Ako nema reakcije nakon prijave problema, učenik neće imati povjerenja ponovno se obratiti odraslima

Samo povjerenje u stručne službe škole, nastavlja, ovisi od škole do škole pa negdje učenici imaju odličan odnos sa stručnim suradnicima i bez problema im se obraćaju, dok drugdje postoji osjećaj da se problem neće dovoljno ozbiljno shvatiti.

- Učenici zato moraju znati kome se mogu obratiti i unutar škole, ali i izvan nje ako smatraju da škola na njihov problem ne reagira adekvatno. Važno je da učenici znaju kome se mogu obratiti i da imaju povjerenje da će njihova prijava biti shvaćena ozbiljno, naglašava Lipovšek.

Ističe i da su u Vijeću učenika upoznati sa situacijama u kojima učenici imaju osjećaj da njihova prijava nije dovoljno ozbiljno shvaćena ili da se problem rješava tek nakon što eskalira.

- Upravo zato je važno graditi odnos povjerenja između učenika i školskih djelatnika te učenicima jasno pokazati da se njihovi problemi neće ignorirati. Problem je i u tome što učenik koji jednom prijavi problem, a nakon toga ne vidi nikakvu reakciju, vrlo vjerojatno sljedeći put neće imati jednako povjerenje da se ponovno obrati odrasloj osobi. Zato je važno da učenici nakon prijave dobiju barem informaciju da se na njihovom problemu radi i da nisu ostavljeni sami, kaže Lipovšek.

Učenici nisu uvijek upoznati s procedurama u kriznim situacijama

Našeg sugovornika pitali smo i smatraju li u Vijeću da škole imaju dovoljno jasne i učinkovite procedure za postupanje u kriznim i potencijalno opasnim situacijama te jesu li učenici s tim procedurama dovoljno upoznati.

- Procedure postoje, ali smatramo da učenici s njima nisu uvijek dovoljno upoznati. Nije dovoljno da pravila postoje na papiru - učenici moraju znati što konkretno trebaju napraviti ako dođe do prijetnje, nasilja ili neke druge krizne situacije. Vježbe evakuacije trebale bi se provoditi češće i ozbiljnije provjeravati. U praksi one, uz časne iznimke, često izgledaju više kao formalnost nego kao stvarna priprema za kriznu situaciju, kaže Lipovšek.

Dodaje i kako je problem to što bi u stvarnoj situaciji 'stvari mogle izgledati puno neorganiziranije i ozbiljnije nego tijekom jedne formalno provedene vježbe'.

- Također smatramo da bi se trebale postrožiti kontrole sigurnosne opreme u školama - primjerice, provjeriti imaju li škole dovoljan broj ispravnih aparata za gašenje požara, odgovarajuću signalizaciju za evakuaciju i druge osnovne uvjete za sigurno napuštanje zgrade. Nažalost, postoje i škole u kojima takvi uvjeti nisu na zadovoljavajućoj razini. Smatramo da bi škole trebale češće i jednostavnije upoznavati učenike s postupcima u kriznim situacijama te redovito provjeravati funkcioniraju li ti postupci i oprema u praksi, kaže Lipovšek.

'Učenici trebaju biti uključeni u razgovore o sigurnosti u školama'

Za kraj podcrtava - potrebno je više ulagati u prevenciju, edukaciju i dostupnost stručne pomoći, a ne sigurnost svesti samo na nadzor i kontrolu.

- Učenici trebaju znati kome se obratiti, kako reagirati u kriznoj situaciji i biti sigurni da će ih odrasli saslušati. Također smatramo da učenici trebaju biti uključeni u razgovore o sigurnosti u školama. Ne bi trebalo donositi mjere koje se odnose na učenike a da se prethodno ne čuje njihovo mišljenje. Cilj bi trebao biti stvoriti škole u kojima se učenici osjećaju sigurno, ali istovremeno slobodno i normalno, bez stvaranja atmosfere straha i stalnog nadzora, zaključuje Lipovšek.

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