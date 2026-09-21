Učenik u školu donio pištolj pa se hvalio prijateljima: Intervenirala policija, stigla mu i prva 'kazna'

Nakon što se učenik hvalio vršnjacima da u torbi ima pištolj, u Obrtničku školu Požega stigla je policija. Riječ je o airsoft pištolju.

Nemili događaj odvio se u petak u drugoj smjeni nastave u Obrtničkoj školi Požega. Do pedagoginje škole u tim je popodnevnim satima stigla informacija kako jedan učenik prvog razreda ima pištolj u torbi.

Prema riječima ravnateljice Sanje Špehar, pedagoginja je odmah u školu pozvala policiju. Policijski službenici pregledali su torbu učenika i pronašli airsoft pištolj s plastičnim kuglicama koje se koriste kao streljivo za tu vrstu pištolja.

- Učenik se 'pohvalio' nekolicini razrednih kolega da ima pištolj u torbi, ali nije bilo prijetnje učenicima niti djelatnicima, ističe za srednja.hr ravnateljica Špehar.

Učenik privremeno suspendiran, čeka ga pedagoška mjera

Nakon što je policija napustila školu, škola je pozvala roditelje učenika koji je ponio pištolj da dođu po njega. Budući da nije bilo ugroze za ostale učenike, pedagoginja je porazgovarala s razredom kako bi smirila situaciju. Učeniku koji je donio pištolj odmah je izrečena sankcija isključenja iz škole dok se ne odluči o pedagoškoj mjeri.

- Cijeli slučaj se dogodio u petak u kasnim poslijepodnevnim satima, osnivač je upoznat sa slučajem u subotu. Od danas smo u stalnom kontaktu sa svim službama koje su uključene u rješavanje rizičnih situacija. U subotu prijepodne svi roditelji učenika navedenog razreda su kontaktirani od strane pedagoške službe škole. Prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, učenik je privremeno udaljen iz odgojno-obrazovnog procesa do izricanja pedagoške mjere, ističe ravnateljica Špehar.

Ravnateljicu pitamo i kako je učenik uspio unijeti pištolj i imaju li u školi operativnog djelatnika za sigurnost. Na drugo pitanje odgovara da ne jer još čekaju suglasnost Ministarstva. Zatražili su je još početkom veljače 2026., a još nekoliko puta upitali su Ministarstvo za status svog zahtjeva.

- Učenik je pištolj unio u školskoj torbi. Školske torbe se ne pregledavaju u školi. U školi poduzimamo sve mjere kako bi se isključile potencijalno rizične situacije, poručuje zaključno ravnateljica.

Županija će od Ministarstva tražiti da škole imaju obvezu obavijestiti osnivače

Iz Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Požeško-slavonske županije za srednja.hr potvrđuju kako su upoznati sa slučajem.

- Požeško-slavonska županija je u subotu, u prijepodnevnim satima, zatražila od škole informacije o događaju koji se zbio u petak poslijepodne nakon što je o navedenom događaju obaviještena od strane medija. Prema dobivenim informacijama od škole, škola je odmah po saznanju pozvala policiju i obavijestila roditelje te je postupala sukladno Smjernicama za postupanje školskih ustanova u slučajevima ugroze s neželjenim posljedicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. Navedeni akti obvezuju školu da obavijesti policiju, roditelje, nadležne službe i Ministarstvo, ali obavještavanje osnivača ne predviđaju, odgovaraju nam iz Županije.

Smatraju i da bi osnivači morali biti bez odgode obavještavani o ovakvim situacijama. Zato će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike podnijeti prijedlog da se osnivač školske ustanove uvrsti među tijela koja se obavještavaju o događajima u kojima škola postupa, među ostalim, prema planu sigurnosti.

Sastaju se ravnatelji županijskih škola, tema će biti sigurnost

U srijedu održavaju i sastanak s ravnateljima škola čiji je osnivač Požeško-slavonska županija. Dio našeg upita bilo je i pitanje planira li Županija nakon ovog slučaja poduzeti dodatne mjere radi povećanja sigurnosti u Obrtničkoj školi Požega, ali i u drugim srednjim školama kojima je osnivač, te razmatraju li se izmjene postojećih sigurnosnih protokola.

- Nakon donošenja Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama škole kojima je Županija osnivač tijekom 2025. i 2026. godine u suradnji s osnivačem provele su predviđene mjere: osigurana je tehnička prilagodba prostora škola (elektroničke brave i portafoni na ulaznim vratima, zaključavanje sporednih ulaza i slično), izrađeni su planovi sigurnosti i osnovani školski sigurnosni timovi, a sukladno odobrenjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zaposleni su operativni djelatnici za sigurnost i civilnu zaštitu (za Obrtničku školu Požega i Poljoprivredno-prehrambenu školu Požega postupak odobrenja je u tijeku). Povodom predmetnog događaja Požeško-slavonska županija sazvala je radni sastanak, koji će se održati 22. rujna 2026. s ravnateljima srednjih škola kojima je osnivač i ostalim ključnim dionicima te će se razmotriti i druge sigurnosne mjere, poručuju iz Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Požeško-slavonske županije.