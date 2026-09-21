U tramvaju sutra ne morate 'cvikati' kartu, najavili još jednu pogodnost: Dio grada bit će zatvoren

ZET napokon ispravlja veliku nepravdu prema srednjoškolcima: Možda vam duguju novac
Iako su do sad bili zakinuti, uskoro će i punoljetni zagrebački srednjoškolci ostvarivati pravo na besplatnu vožnju ZET-om.
16:35 175 d 30.03.2026
21. rujan 2026.
U utorak 22. rujna Grad Zagreb i ZET omogućit će građanima i posjetiteljima besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza i 'Bajsa'.
Povodom Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila, u utorak 22. rujna Grad Zagreb i ZET omogućit će građanima i posjetiteljima besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza, a na raspolaganju će im biti i besplatan sustav javnih bicikala 'Bajs'. Prijevoz tramvajima i autobusima bit će besplatan na području cijelog Zagreba, a Bajs bicikli bit će besplatno dostupni svim registriranim i aktivnim korisnicima.
Besplatne su sve redovne dnevne vožnje započete i završene između 00:00 i 23:59 sati, bez mogućnosti zadržavanja bicikla tijekom cijelog dana. Na Dan bez automobila, 22. rujna, u užem centru Grada od 8 do 20 sati bit će zatvoren promet za motorna vozila.
Zatvaranje će obuhvatiti središnje gradsko područje omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije, Palmotićevom, Ribnjakom, Zvonarničkom i Ulicom T. Mikleušića, kao i dio Martićeve ulice zapadno od Smičiklasove.
ZET napokon ispravlja veliku nepravdu prema srednjoškolcima: Možda vam duguju novac
Iako su do sad bili zakinuti, uskoro će i punoljetni zagrebački srednjoškolci ostvarivati pravo na besplatnu vožnju ZET-om.
16:35 175 d 30.03.2026
U sklopu zatvaranja obuhvaćena je i Mesnička sjeverno od Streljačke, uključujući pristup s Ilirskog trga. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti, od 8 do 20 sati, prometuju i mala električna vozila 'Fulir', besplatna usluga prijevoza koja dodatno olakšava kretanje pješačkom zonom u središtu grada.
- Grad Zagreb tijekom Europskog tjedna mobilnosti, ali i tijekom cijele godine, potiče održive načine kretanja kao što su korištenje javnog prijevoza, bicikliranje i pješačenje. Cilj je smanjiti potrebu za korištenjem automobila, unaprijediti javni prostor i kvalitetu života te razvijati prometni sustav koji odgovara potrebama građana i održivom razvoju Zagreba. Besplatne aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održavaju se još danas i sutra, a detaljan raspored događanja dostupan je na stranici. Pozivamo sve sugrađane i goste da na Dan bez automobila iskoriste mogućnost besplatnog javnog prijevoza, a oni koji još nisu korisnici sustava 'Bajs' mogu se registrirati i aktivirati svoj korisnički račun na stranici, priopćili su iz Grada.
Pokažite im koliko vrijede: Nastavnici, prijavite kolege ili kolegice za nagradu Zlatna kreda
Nitko bolje ne prepoznaje trud i uspjehe u školi od vas koji ste svakodnevno u sustavu. Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda.
10:38 13 h 21.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 5 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 7 d 14.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 19 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 21 d 31.08.2026
Danas je zadnji dan akcije: Iskoristite popust i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 20 d 01.09.2026
Učenik u školu donio pištolj pa se hvalio prijateljima: Intervenirala policija, stigla mu i prva 'kazna'
Nakon što se učenik hvalio vršnjacima da u torbi ima pištolj, u Obrtničku školu Požega stigla je policija. Riječ je o airsoft pištolju.
15:50 8 h 21.09.2026
Učenici progovorili nakon napada nožem u školi: 'Na neke probleme se reagira tek kada postanu ozbiljni'
Nakon teškog napada nožem predstavnici zagrebačkih učenika otvoreno govore o strahu, nasilju koje prolazi ispod radara i (ne)povjerenju u sustav.
14:42 9 h 21.09.2026
Profesor zagrebačkog faksa ušao u nadzorni odbor za tramvaje: Pred njim je važna zadaća
03:52 1829 d 18.09.2021
Ne klikajte: Facebookom kruži nova ZET lažna stranica
11:23 915 d 20.03.2024
Već je otvoren natječaj za jednu državnu stipendiju: Učenicima do 133 eura mjesečno
Ministarstvo obrazovanja objavilo je javni poziv za dodjelu stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine.
12:24 11 h 21.09.2026
Kako izgleda proces uhićenja i suđenja maloljetnicima? Ovo su prava kojih moraju biti svjesni
Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM) objasnila je prava djece procesu uhićenja, sudskom procesu...
10:58 12 h 21.09.2026
Koliko je profesora emeritusa proglašeno za prvog mandata rektora Lakušića? Na svakog odlazi 406 eura mjesečno
Svaki profesor emeritus, izuzev onih koji su redoviti članovi HAZU-a, mjesečno dobiva naknadu. Ona je u bruto iznosu 406,63 eura.
08:16 1 d 20.09.2026
Učitelji kod nas sve više pomažu učenicima, a oni sve gori: Pola ih kaže da ne vole učiti
Prema podacima istraživanja PISA 2025 podrška nastavnika u učenju u 10 godina povećala se za čak 18 posto, međutim brojni novi podaci zabrinjavaju.
08:12 1 d 20.09.2026
Nova cesta kroz Split: Produžuje se Ramska ulica, projekt nakon godina pripreme dobio građevinsku dozvolu
Građevinska dozvola otvara put produženju Ramske ulice do Hercegovačke i novoj prometnoj vezi u gradu.
16:21 7 h 21.09.2026
Ide sanacija mosta na zagrebačkom prstenu! Korozija kritično, odvodnja zatrpana asfaltom
Hrvatske ceste traže izvođača za obnovu ključne lokalne prometnice, otvaranje gradilišta već u studenom.
16:19 7 h 21.09.2026
Psihijatar o Alzheimerovoj bolesti: 'Demencija nije normalan dio starenja'
Alzheimerovu bolest i druge oblike demencije u Hrvatskoj ima skoro 30.000 starijih od 65 godina. Oboljelih je 17 posto više nego prije četiri godine.
16:45 7 h 21.09.2026
Nova inicijativa BUZ-a: 'Povećajte dio obiteljske mirovine na 50 posto i ukinite cenzus'
Blok umirovljenici zajedno traže da Vlada poveća dio obiteljske mirovine. Traže i da se ukine ili barem poveća cenzus za ostvarivanje prava.
16:33 7 h 21.09.2026