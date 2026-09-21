U tramvaju sutra ne morate 'cvikati' kartu, najavili još jednu pogodnost: Dio grada bit će zatvoren

U utorak 22. rujna Grad Zagreb i ZET omogućit će građanima i posjetiteljima besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza i 'Bajsa'.

Povodom Europskog tjedna mobilnosti i Dana bez automobila, u utorak 22. rujna Grad Zagreb i ZET omogućit će građanima i posjetiteljima besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza, a na raspolaganju će im biti i besplatan sustav javnih bicikala 'Bajs'. Prijevoz tramvajima i autobusima bit će besplatan na području cijelog Zagreba, a Bajs bicikli bit će besplatno dostupni svim registriranim i aktivnim korisnicima.

U užem centru bit će zatvoren promet za motorna vozila

Besplatne su sve redovne dnevne vožnje započete i završene između 00:00 i 23:59 sati, bez mogućnosti zadržavanja bicikla tijekom cijelog dana. Na Dan bez automobila, 22. rujna, u užem centru Grada od 8 do 20 sati bit će zatvoren promet za motorna vozila.

Zatvaranje će obuhvatiti središnje gradsko područje omeđeno Mesničkom, Ilicom, Gundulićevom, Hebrangovom, Ulicom Republike Austrije, Palmotićevom, Ribnjakom, Zvonarničkom i Ulicom T. Mikleušića, kao i dio Martićeve ulice zapadno od Smičiklasove.

Poticanje održivih načina kretanja

U sklopu zatvaranja obuhvaćena je i Mesnička sjeverno od Streljačke, uključujući pristup s Ilirskog trga. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti, od 8 do 20 sati, prometuju i mala električna vozila 'Fulir', besplatna usluga prijevoza koja dodatno olakšava kretanje pješačkom zonom u središtu grada.

- Grad Zagreb tijekom Europskog tjedna mobilnosti, ali i tijekom cijele godine, potiče održive načine kretanja kao što su korištenje javnog prijevoza, bicikliranje i pješačenje. Cilj je smanjiti potrebu za korištenjem automobila, unaprijediti javni prostor i kvalitetu života te razvijati prometni sustav koji odgovara potrebama građana i održivom razvoju Zagreba. Besplatne aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održavaju se još danas i sutra, a detaljan raspored događanja dostupan je na stranici. Pozivamo sve sugrađane i goste da na Dan bez automobila iskoriste mogućnost besplatnog javnog prijevoza, a oni koji još nisu korisnici sustava 'Bajs' mogu se registrirati i aktivirati svoj korisnički račun na stranici, priopćili su iz Grada.