Nova videoigra hrvatske proizvodnje: Donosi spoj gladijatorskih borbi i strategije

Zagrebački studio Exordium Games izbacio novu videoigru. Zove se Bloodgrounds i vraća nas u antički Rim.

Zagrebački studio Exordium Games s igrom Bloodgrounds donosi spoj gladijatorskih borbi, strategije i upravljanja vlastitim gradom. Razvijena u suradnji s njemačkim izdavačem Daedalic Entertainment, igra vodi publiku u svijet nadahnut antičkim Rimom i mračnom fantastikom, u kojem svaka pobjeda ima svoju cijenu.

Igrač preuzima ulogu nekadašnjeg gladijatora koji je izborio slobodu i sada okuplja borce kako bi se osvetio caru odgovornom za patnje njegove obitelji. Put do cilja zahtijeva pažljiv odabir momčadi, razvoj sposobnosti i promišljeno vođenje kroz opasne arene.

Exordium Games

Borbe se odvijaju na poteze, a položaj gladijatora, korištenje terena i kombiniranje njihovih vještina mogu odlučiti ishod sukoba. Posebnu napetost donosi trajna smrt boraca. Gladijator izgubljen u areni zauvijek napušta momčad, zbog čega svaka rizična odluka dobiva dodatnu težinu. Igrači se tako povezuju s likovima koje treniraju i vode kroz pobjede, svjesni da ih već sljedeća borba može stajati najiskusnijeg člana skupine.

Između sukoba razvija se Marevento, grad koji postaje središte pripreme za nove izazove. Izgradnja i nadogradnja zgrada omogućuju liječenje, trening i opremanje gladijatora, povezujući uspjeh u areni s odlukama donesenima izvan nje. Prepoznatljiva pikselna grafika, raskošna arhitektura i stilizirani borbeni prizori daju Bloodgroundsu snažan vizualni identitet.

Exordium Games planira nastaviti širiti igru kroz DLC, odnosno dodatni sadržaj, koji bi donio nove izazove i razloge za povratak. Razvojna vizija uključuje mogućnosti dodavanja novih arena, protivnika, klasa gladijatora i borbenih sposobnosti. U planu je i dolazak na PlayStation i Xbox, čime bi Bloodgrounds postao dostupan široj konzolnoj publici.

Dugoročnije se razmatraju Bloodgrounds 2 i multiplayer, koji bi otvorili nove mogućnosti razvoja priče i igranja s drugim igračima. Te ideje pokazuju ambiciju studija da oko Bloodgroundsa izgradi prepoznatljiv serijal i zajednicu koja će pratiti njegov daljnji razvoj. Za zagrebački tim gladijatorske arene predstavljaju svijet kojem se namjeravaju vraćati kroz nove sadržaje, platforme i iskustva.