Cure, pazite na ovih 5 zabluda u mladenačkim vezama: 'Kad dečko plati izlazak, normalno je da očekuje seks'

Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Svaka treća osoba u adolescentnoj dobi doživljava neki oblik nasilja u vezi.

Ovog utorka, 22. rujna, obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj je podići svijest o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, u što se ubraja tjelesno, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Otprilike svaka treća žena (31,6 posto) diljem svijeta bila je izložena fizičkom i/ili seksualnom nasilju od strane intimnog partnera ili seksualnom nasilju od strane osobe koja nije partner. Podaci su to Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Većina tog nasilja odnosi se na nasilje u intimnim vezama. Četvrtina (25,8 posto) žena u dobi od 15 do 49 godina koje su bile u vezi izjavljuje da su bile izložene nekom obliku fizičkog i/ili seksualnog nasilja od strane svog intimnog partnera. S obzirom na stigmatizaciju fizičkog i seksualnog nasilja nad ženama, stvarna prevalencija ovog problema znatno je veća, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Zablude u (mladenačkim) vezama

Iz SOS Rijeka - Centar za nenasilje i ljudska prava izdvojili su različite mitove i zablude kad je u pitanje nasilje u (mladenačkim) vezama. Jedna od njih jest da je ljubomora znak ljubavi.

- Ljubomora je složen osjećaj čija je primarna karakteristika strah od gubitka bliske osobe i/ili manjak povjerenja u drugu osobu. Može se pojaviti kada vjerujemo da neka treća osoba ugrožava naš odnos. Često ostaje skrivena u okviru veze i jedan je od ranih znakova (potencijalnog) nasilnog ponašanja. Osoba koja zlostavlja može ispitivati s kim žrtva razgovara, optuživati je za flertanje, negodovati zbog provođenja vremena s prijateljima, često zvati telefonom ili nenajavljeno dolaziti. Ljubomora nije znak niti dokaz ljubavi, već pokazatelj nesigurnosti i straha zlostavljača, pojasnili su iz SOS Rijeka.

Nadalje, tu je i mit da se nasilje u vezama među tinejdžerima/kama i adolescentima/cama rijetko događa.

- Svaka treća žena fizički ili seksualno je zlostavljana od osobe s kojom je bila u vezi. Svaka treća osoba u adolescentnoj dobi doživljava neki oblik nasilja u vezi. Prema istraživanju provedenom u Hrvatskoj 2018. godine, 58 posto mladih (u dobi od 16 do 26 godina) izjavilo je da su doživjeli neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim odnosima, a 70 posto njih navodi kako su takva ponašanja trajala dulje vrijeme, navode iz SOS Rijeka.

'Kad dečko plati izlazak normalno je da očekuje seksualni odnos'

Sljedeći mit je da ako smo jednom pristali na seksualni odnos, to znači da sljedeći put ne moramo pristati.

- Pristanak na jednu seksualnu aktivnost ne znači automatski pristanak na bilo koju drugu aktivnost ili na seksualni odnos u nekom drugom trenutku. Pristanak mora biti slobodan, svjestan i dan svaki put iznova - za svaku seksualnu aktivnost. Osoba se u svakom trenutku ima pravo predomisliti, a partner ili partnerica to mora poštovati, ističu iz SOS Rijeka.

Tu je i mit da je kad dečko plati izlazak normalno da očekuje seksualni odnos.

- Plaćanje večere, izlaska ili darivanje poklona osobna je odluka i ne podrazumijeva očekivanje seksualne 'protuusluge'. Nitko nikome ne duguje seksualni odnos. Seksualni odnos mora biti rezultat obostranog pristanka - koji se u svakom trenutku može povući. Svaki oblik prisile na seksualni čin predstavlja seksualno nasilje, naglašavaju iz SOS Rijeka.

Mit je i da nasilje u mladenačkim vezama 'nije toliko ozbiljno'.

- Kao i žrtve obiteljskog nasilja, tinejdžeri i mlade osobe koje su pretrpjele nasilje u vezi trpe ozbiljne i dugoročne posljedice. Te posljedice uključuju tjelesne ozljede, emocionalne poteškoće (npr. povišene razine anksioznosti i depresije), probleme u školovanju, spolno prenosive bolesti, neželjenu trudnoću, pa čak i smrt (samoubojstvo ili samoozljeđivanje), upozoravaju iz SOS Rijeka.

Najviše nasilja doživjele su žene u dobi od 18 do 29 godina

Iz HZJZ-a pak navode da postoje društveni čimbenici rizika povezani s većom prevalencijom nasilja nad ženama. Primjerice, štetne rodne norme koje podržavaju muške privilegije i prava te ograničavaju žensku autonomiju i stigmatiziraju žene, visoke razine siromaštva i nezaposlenosti, visoka rasprostranjenost dječjih brakova, visoke stope nasilja i kriminala u zajednici te dostupnost droga, alkohola i oružja. Tu su i diskriminirajući zakoni o vlasništvu nad imovinom, nasljeđivanju, braku, razvodu i skrbništvu nad djecom, odsutnost ili nedostatak provedbe zakona koji se bave nasiljem nad ženama te spolna diskriminacija u javnim i privatnim institucijama (zdravstvo, pravosuđe, vjerske zajednice, policija, obrazovanje).

U razdoblju od 2020. do 2023. Državni zavod za statistiku (DZS) sudjelovao je u EUROSTAT-ovom istraživanju o rodno uvjetovanom nasilju u Hrvatskoj, s uzorkom od 23.000 ispitanika/ca. Prema podacima za Hrvatsku, 27 posto žena izjavilo je da je doživjelo psihološko nasilje od sadašnjeg ili bivšeg partnera, a 8 posto njih bilo je žrtva tjelesnog nasilja od partnera, uključujući prijetnje. Najviše nasilja doživjele su žene u dobi od 18 do 29 godina (37 posto).

'Problem prisutan u svim slojevima društva, bez obzira na dob, obrazovanje ili status'

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u 2025. godini evidentiran je pad broja kaznenih djela nasilja u obitelji za 3,2 posto (8.907 KD/2025.) u odnosu na 2024. godinu (9.197 KD/2024.). Riječ je o kaznenim djelima koja se najčešće čine nasilničkim ponašanjem u obitelji/između bliskih osoba (tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede, prijetnje i nasilje u obitelji) uključujući ubojstva bliskih osoba. Međutim, u usporedbi s 2024. godinom, kada je zabilježeno pet ubojstava žena od strane trenutnih ili bivših intimnih partnera, u 2025. godini taj broj je znatno veći - od strane intimnih partnera ubijeno je 12 žena.

- Nasilje nad ženama raširen je problem prisutan u svim slojevima društva, bez obzira na dob, obrazovanje ili status. Važno je osnažiti žene da prepoznaju nasilje i potraže pomoć, a javnost potaknuti na prijavu svakog oblika nasilja. Žrtve se mogu obratiti policiji, zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb, nevladinim organizacijama ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Ključnu ulogu ima prevencija - kroz edukaciju, podizanje svijesti i dosljedno kažnjavanje počinitelja, poručili su iz HZJZ-a.

Podsjetimo, obilježavanje ovog dana pokrenuto je u znak sjećanja na tragičan događaj 22. rujna 1999. godine, kada su tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena.

Brojevi za pomoć:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela: 116 006

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006

SOS telefon za žrtve nasilja: 0800 655 222