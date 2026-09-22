Inspektori 'češljali' i rad učenika i studenata: Neki će na sud, znamo i koliko je mlađih od 15 ljetos radilo

Koliko učenici i studenti mogu zaraditi u kolovozu? Zbog dva datuma trebaju pripaziti
Učenici i studenti koji rade u kolovozu mogu zaraditi više od 1.000 eura. Zbog dva datuma taj iznos može biti još veći.
15:17 40 d 13.08.2026
22. rujan 2026.
Inspektori su tijekom sezone otkrile prekršaje kod rada učenika i studenata, uključujući neisplatu naknada i nezakonit noćni rad maloljetnika.
Razdoblje od lipnja do rujna dio je godine koji mnogi studenti i učenici iskoriste kako bi si zaradili dodatni džeparac. Tada imaju najmanje obaveza oko školovanja, a sezonska ponuda poslova poprilično je opširna. I dok im je minimalna satnica ista, 6,56 eura, studenti i učenici ne rade prema istim propisima.
Studentski rad reguliran je Zakonom o obavljanju studentskih poslova, a učenički Zakonom o tržištu rada. I tijekom ove turističke sezone inspekcije Državnog inspektorata nadzirale su provedbu propisa, osobito u djelatnosti ugostiteljstva i turizma, kao i drugih djelatnosti vezanih uz turizam.
Od 1. lipnja do danas obavljeno je 1.800 inspekcijskih nadzora, a nadzirala se zakonitost zapošljavanja svih zatečenih radnika, uključujući studente i učenike. Iz Državnog inspektorata za srednja.hr navode da nemaju posebne podatke o broju inspekcijskih nadzora obavljenih kod poslodavaca kod kojih su radili učenici i/ili studenti. Međutim, otkrili su da su u nekim slučajevima utvrđeni prekršaji. Jedan poslodavac nije izvršio isplatu naknada i doprinosa, a jedan se koristio radom učenika prije nego je bila gotova nastavna godina.
- Vezano za primjenu odredbi Zakona o obavljanju studentskih poslova i Zakona o tržištu rada, prema podacima kojima raspolažemo, inspektori rada su u navedenom razdoblju nadležnim sudovima podnijeli dva (2) optužna prijedloga, i to jedan optužni prijedlog protiv poslodavca odnosno naručitelja posla koji nije izvršio isplatu naknada i doprinosa iz članka 12. stavka 1. Zakona o obavljanju studentskih poslova, što je kažnjivo po članku 17. stavku 5. toga Zakona te jedan (1) optužni prijedlog zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 5.a stavka 1. Zakona o tržištu rada, kažnjivog po članku 94. stavku 2. u vezi stavka 1. točke 1. istog Zakona odnosno zbog toga što se poslodavac koristio radom učenika izvan odmora čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje, navode iz Državnog inspektorata.
Koliko učenici i studenti mogu zaraditi u kolovozu? Zbog dva datuma trebaju pripaziti
Učenici i studenti koji rade u kolovozu mogu zaraditi više od 1.000 eura. Zbog dva datuma taj iznos može biti još veći.
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I dok studenti mogu obavljati noćni rad, u Hrvatskoj je on zabranjen maloljetnim osobama. Za maloljetnike zaposlene u industriji, rad u vremenu između devetnaest sati uvečer i sedam sati ujutro idućega dana, smatra se noćnim radom. Za one izvan industrije noćnim se radom smatra rad u vremenu između dvadeset sati uvečer i šest sati ujutro idućega dana, smatra se noćnim radom. Jedan poslodavac prekršio je to pravilo.
- Osim toga, u jednom inspekcijskom nadzoru inspektor rada je u skladu s odredbom članka 226. stavka 2. točke 18. Zakona o radu usmenim rješenjem u zapisniku zabranio noćni rad maloljetnika (učenice) protivan odredbama članka 70. Zakona o radu te podnio optužni prijedlog nadležnom sudu protiv poslodavca pravne osobe i odgovorne osobe poslodavca zbog povrede navedene odredbe, što je kažnjivo po članku 229. stavku 1. točki 39. toga Zakona, navode iz Državnog inspektorata za srednja.hr.
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- Osim toga, inspektori rada su u skladu s odredbama članka 5.a stavka 3. Zakona o tržištu rada izdali 25 pisanih suglasnosti za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove mlađeg od 15 godina, navode iz Državnog inspektorata.
Kada je riječ općenito o inspekcijskim nadzorima tijekom sezone, ne samo po pitanju učeničkog i studentskog rada, najčešće su utvrđene povrede koje se odnose na nepravilnosti u vođenju evidencije o radnicima, posebice o radnom vremenu radnika, neizdavanje pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada (kada ugovor o radu nije bio sklopljen u pisanom obliku), nezakoniti rad državljana trećih zemalja bez dozvole za boravak i rad i neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko osiguranje u propisanom roku, navode iz Državnog inspektorata.
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