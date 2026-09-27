Učenici priznali, na ovom predmetu ne rade ništa: 'Voljela bih da smo više upućeni'

U Hrvatskoj ne postoje pravila kako treba izgledati sat razrednika. Stoga taj predmet izgleda svakako - od toga da se ne radi ništa do korisnih stvari

Ništa, većinom ništa, radimo kemiju jer nam je razrednica iz kemije, igramo igrice, buljimo u prazno sat vremena, uglavnom gledamo film, pričamo, rijetko smo imali jer nam je razrednica bila druga smjena. Tako nam učenici opisuju satove razrednika odnosno satove razrednog odjeljenja. Radi se o predmetu gdje nema ocjena, a drže ga razrednici jedan sat tjedno, što je 35 sati godišnje. Jedinstvenih pravila ili kurikula za sat razrednika na nacionalnoj razini nema. To znači da je država prepustila samim nastavnicima, odnosno razrednicima kreirati sat razrednika po svojoj volji.

- Obično smo glasni i volimo kad nas puste doma pošto nam je zadnji sat razredne zajednice. Nekakve posebne radionice na satu razrednika nemamo, samo povremeno debatiramo o nasumičnim temama, Ponekad dolaze pedagog ili psiholog, ali nitko ih ne sluša i dosadni su nam. Pravila o usmenim i pisanim provjerama te sam pravilnik o vrednovanju predstavlja nam se samo na početku školske godine. Umjesto sata razrednika volio bih ići doma, kaže nam jedan učenik.

'Voljela bih da smo više upućeni o izletima, izvannastavnim aktivnostima, profesorima'

Ipak, ima i drukčijih iskustava. Učenica Sara navodi da satove razrednika koriste kao mjesto za komunikaciju. Zajedno dijele informacije, druže se i rješavaju probleme ako je potrebno.

- Katkad nam dođu pedagoginja ili psihologija kako bi mogli slobodnije pričati o našim problemima ili općenito životu. Ja sam ipak prvašica pa ne znam točno što ćemo sve raditi, ali nam je razrednica rekla da planira svakakve izlete i nekakve interaktivne igre kako bi se zabavili pod SR i nešto naučili o sebi ili drugima, ističe Sara.

Pedagoginja i psihologinja daju im ankete, nastavlja Sara, vrlo su upućene i uključene u međurazredne odnose. Sara dodaje da se trude biti pomoć učenicima te drže i zasebna izvannastavna predavanja. Glede pravila o ispitivanjima i pravilnika o vrednovanju učenika, Sara kaže da im je razrednica predstavila pravila o mobitelima, uputila ih je kako se snalaziti u školi, ali daljnja pravila nisu saznali.

- Voljela bih da smo više upućeni o izletima, izvannastavnim aktivnostima, profesorima. Razrednica nije najsnalažljivija jer je nova, te smo određene bitne informacije saznali preko drugih razreda, a ne među sobom, kako bi i trebalo biti. Istovremeno, sviđaju mi se igre koje radimo pod SR, no mislim da je repetitivno i trebali bi raditi nešto što nas ujedini voljom, a ne molbom ili pravilom, izdvaja Sara.

Ne postoji kurikul za sat razrednika

U Hrvatskoj ne postoji kurikul za sat razrednika te nigdje nije točno propisano što se na njemu izvodi. Ono što je moguće pronaći o satovima razrednika jest da bi se na njemu trebale izvoditi međupredmetne teme poput zdravlja, održivog razvoja, učiti kako učiti, poduzetništva, građanskog odgoja i obrazovanja ili osobnog i socijalnog razvoja. U kurikulumima nekih škola stoji da se na satovima razrednika donose razredna pravila. Isto, razrednici bi na početku školske godine trebali izraditi plan rada.

Diana Radovanović u svom magisterijskom radu 'Kurikulum sata razrednog odjela u primarnom obrazovanju' iz 2008. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu piše kako je njezino istraživanje pokazalo da stariji učitelji više zanemaruju ili izbjegavaju organiziranje sata razrednog odjela. Navela je da je to i u skladu s nađenim razlikama u stavovima s obzirom na školsku spremu.

- Ukupna analiza prikupljenih rezultata upućuje na zaključak da učiteljice i učitelji ne vladaju važnim kompetencijama za upravljanje razrednim odjelom i za organiziranje sata razrednog odjela, te da na učiteljskim studijima treba uvrstiti i aktivnosti koje će pridonijeti stjecanju takvih kompetencija, napisala je tada Radovanović.

U svom diplomskom radu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku Valentina Ugarković u 2019. godini bavila se upravom satom razrednika. U svom istraživanju pokazala je da razrednici u satu razrednik najviše planiraju teme kojima se obilježavaju važni dani, a najmanje teme iz kategorije učiti kako učiti. U intervjuima s učenicima utvrdila je da učenici ne sudjeluju pri odabiru tema, a sedam od 15 učenika odgovorilo je da sat razrednika mijenjaju s drugim predmetima. Navela je i da je glasnik Ministarstva prosvjete i športa u 1995. godini objavio okvirni program rada razrednika u osnovnoj školi, ali da potom novije izdanje nije objavljeno.

Kako može izgledati sat razrednika?

Na internetskim stranicama Osnovne škole Lipovac u Vukovarsko-srijemskoj županiji pronašli smo program sata razrednika. Opisano je da se na satu razrednika informira, raspravlja, dogovara, anketira, održavaju predavanja, zajedničke akcije pomaganja i prikupljanja pomoći i sredstava, tribine o temama važnim i zanimljivim za mladež, proslave, svečanosti i veselice uz obljetnice, važne dane i događaje. Tu su i demonstracije i vježbe iz samozaštite i spašavanja, izleti i ekskurzije.

Dani su konkretni primjeri tema i sadržaja. Za informiranje učenika tu su školski kućni red, raspored sati, rokovi ispita, mogućnosti studiranja i zapošljavanja, sadržaj i organizacija mature. Nadalje, za rasprave i dogovore spominju se izbor predsjednika, zajednički izleti, odnosi učenika i nastavnika. Za anketiranje navodi se izborna i fakultativna nastava, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti ili pak sociometrijsko ispitivanje. Među drugim idejama jesu demonstracije prve pomoći u školi, predavanja o spolnim bolestima, ovisnostima, raku, bontonu i prometnoj kulturi, akcije poput humanitarnih pomoći ili uređenja matične učionice.

Za izlete predložen je posjet specijaliziranim izložbama, muzejima, kazalištima ili pak zajednički rekreacijski izlet u bližu okolicu. Za tribine predlažu se one o bontonu, o opterećenju školom, slobodnom vremenu, demokratičnosti u ponašanju, ljubavi, braku, roditeljsku i konfliktu ili suradnji. Za obljetnice spominju se one velikih hrvatskih stvaratelja i znamenitih djela, blagdanske i prazničke svečanosti, rođendanske veselice, veselice na kraju nastave i svečanost podjele svjedodžbi.