Novi podaci o mladima: Najviše vjeruju vojsci, politici ih uči TikTok, a mnogi ne bi da im je prijatelj gej

Mladi politička događanja najviše prate na TikToku i Instagramu, a od državnih institucija najviše povjerenja imaju u vojsku i vjerske institucije, pokazalo je novo istraživanje među srednjoškolcima. U istraživanju su ispitani učenici završnih razreda strukovnih škola i gimnazija iz 75 nasumično odabranih razreda.

Riječ je o četvrtom valu istraživanja koje se provodi od školske godine 2009./2010. Ovoga puta istraživanje su u suradnji proveli znanstvenici s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, pod vodstvom profesora Nikole Bakete.

Rezultati su predstavljeni u utorak na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Istraživanje je sadržavalo 19 pitanja, a učenici su pokazali da najbolje poznaju temeljne političke pojmove, dok je znanje o ustavno-političkom ustrojstvu bilo najslabije.

Najviše o politici doznaju s društvenih mreža

Učenici su u prosjeku točno odgovorili na osam pitanja, a svega sedam učenika u cijelom uzorku odgovorilo je točno na sva pitanja. Najmanji udio učenika točno je prepoznao da centri za socijalnu skrb ne pripadaju organizacijama civilnog društva (10,5 posto točnih odgovora) te koji akteri mogu mijenjati Ustav (13,7 posto točnih odgovora), dok više od 90 posto učenika zna koja stranka trenutačno ima vladajuću većinu u Saboru.

- Više od samog znanja zabrinjavaju nizak interes za politiku i niska politička samoefikasnost, odnosno uvjerenje dijela mladih da njihovo djelovanje ništa ne mijenja. Istovremeno, mladi nisu distancirani od svoje okoline, spremni su volontirati, donirati i potpisivati peticije, dok prema formalnim političkim kanalima, poput članstva u stranci, iskazuju izrazitu rezerviranost, rekao je Nikola Baketa o rezultatima istraživanja.

Na upitnik o tome gdje učenici prate politička događanja i gdje se informiraju o politici, najveći udio njih odabire TikTok (26,9 posto učenika). Nakon toga slijedi Instagram, a televizija je tek na trećem mjestu, s 18,7 posto učenika koji na njoj prate politički sadržaj. Politiku na YouTubeu prati 13,6 posto učenika, a na portalima samo 9,1 posto. Popularnost Facebooka među mladima je pala, a politiku na toj društvenoj mreži prati 8,1 posto ispitanika. Novine su mladima prilično stran medij, a o politici se u njima informira svega 2,8 posto ispitanika.

Masovno su protiv spuštanja dobne granice za glasanje

Istraživanje je sadržavalo i upitnik o povjerenju u državne institucije, koje je i dalje na niskoj razini. Jedina institucija kojoj većina učenika vjeruje jest vojska, kojoj vjeruje čak 61 posto učenika. Nakon toga slijede vjerske institucije (43,7 posto) i policija (40,6 posto). Povjerenje je najslabije prema političkim strankama, kojima vjeruje samo 8,2 posto ispitanika. Zanimljivo je da, unatoč tome što se učenici o politici najviše informiraju putem društvenih mreža, u ovom segmentu istraživanja tvrde da ni društvenim mrežama ne vjeruju, odnosno povjerenje u njih iskazuje svega 12 posto učenika.

U upitniku je autore zanimalo što učenici misle o nekoliko aktualnih društvenih pitanja. Uvođenje vojnog roka podržava 44,6 posto ispitanika. Zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina podržalo bi 42,5 posto ispitanika, a spuštanje dobne granice za glasanje na 16 godina nailazi na izrazito odbijanje, odnosno podržalo bi ga svega 11,5 posto ispitanika.

Učenice značajno više od učenika podržavaju i uvođenje obveznog vojnog roka i zabranu pristupa društvenim mrežama mlađima od 15 godina, dok kod spuštanja dobne granice za glasanje nisu utvrđene razlike u odgovorima među dječacima i djevojčicama.

Predstavljanje rezultata istraživanja | Foto: srednja.hr

Većina je protiv zabrane uzvika ZDS

U upitniku je postavljeno pitanje i smatraju li učenici da bi trebalo zabraniti uzvik 'Za dom spremni'. Svega 18,4 posto učenika jest za zabranu, otprilike trećina svrstava se neutralno, dok je otprilike polovica učenika protiv zabrane.

Kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti, većina učenika podržava egalitarnost, no petina smatra da bi se žene trebale primarno posvetiti kućanstvu i djeci, a trećina da su žene biološki predodređene za poslove s ljudima, a ne za tehniku i informatiku.

Učenici u prosjeku prihvaćaju multikulturalnost hrvatskog društva. Više od polovice njih smatra da etnički Hrvati ne bi trebali imati veća prava od ostalih stanovnika Hrvatske, a više od tri četvrtine može zamisliti prijateljski odnos s osobom druge rase, vjere ili nacionalnosti.

Više je negativnih stavova prema osobama homoseksualne orijentacije nego prije 10 godina

Međutim, velik je udio učenika koji izražavaju negativne stavove prema homoseksualnosti. Gotovo trećina učenika (32 posto) odgovorila je da je homoseksualnost neka vrsta poremećaja ili bolesti, više od 60 posto smatra da osobe homoseksualne orijentacije ne bi trebale to isticati u javnosti, oko 50 posto smatra da osobama homoseksualne orijentacije ne treba dopustiti posvajanje djece, a više od trećine učenika smatra da bi se osjećalo nelagodno u društvu osoba homoseksualne orijentacije te da im nije svejedno koje su seksualne orijentacije njihovi prijatelji.

- Podaci pokazuju da su učenici u prosjeku skloni podržati ustavnu vrijednost ravnopravnosti spolova, pa i multikulturalnost i prava etničkih manjina u Republici Hrvatskoj. Međutim, ako se isti promotre u komparativnoj perspektivi, vidljivo je da su prije pet ili deset godina ovakvi stavovi bili prisutni kod većeg udjela maturanata nego što je to danas. Posebno zabrinjavaju prevladavajući trendovi diskriminacije i stigmatizacije seksualnih manjina, istaknula je jedna od autorica istraživanja, Jelena Matić Bojić.

Predstavljanje rezultata istraživanja | Foto: srednja.hr

Svaki deseti učenik se identificira s radikalnom desnicom, većina iz strukovnih

Istraživanje je ispitalo i stavove učenika o njihovu političkom opredjeljenju, a većina je odgovorila da se nalazi u političkom centru. Manji udio učenika bio je za izraženije lijeve ili desne opcije, s time da se puno veći udio učenika identificira s radikalnom desnicom. Tako je na političkom kompasu svega 2,6 posto učenika reklo da se identificira s krajnjom ljevicom, a 10,1 posto da se prepoznaje u krajnjoj desnici.

- To su dominantno učenici trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola. Jako malo gimnazijalaca je na toj desetki, a to je primjer i izraz nekog jakog stava, znači nisu birali sedmicu, osmicu, nego baš jasnu desetku. Gimnazijalci se minimalno svrstavaju desno od centra, oko 6,9, dok su učenici četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola za stupanj više desno od centra, a učenici trogodišnjih škola još pola stupnja više od toga, istaknuo je Baketa.

Učenici i dalje pokazuju određenu dozu pasivnosti prema politici. Ukupno 27,2 posto učenika odgovara da ih politika donekle zanima, 21,4 posto kaže da ih politika ni zanima ni ne zanima, 26,6 posto da ih zanima slabo, dok 18,7 posto uopće ne zanima. Samo šest posto učenika odgovara da ih politika izrazito zanima.

Dvije petine učenika zazire od prosvjeda

Što se tiče aktivnog sudjelovanja u politici, treba naglasiti da je riječ o učenicima koji još nisu imali prilike glasati na izborima. Međutim, pohvalno je da čak 80,4 posto ispitanika odgovara da bi glasali na izborima. Trećina učenika pomogla bi stranci ili kandidatu na izborima, a nešto više od petine (21 posto) učlanilo bi se i u stranku, dok bi se osmina učenika i sama kandidirala.

Što se tiče neformalnog sudjelovanja u politici, većina učenika kaže da je donirala pomoć (63,1 posto), a 44,7 posto ih je i volontiralo. Proizvode je bojkotiralo 29,1 posto ispitanika, a 28,1 posto potpisalo je neku peticiju. Na internetskim mrežama politički sadržaj dijeli ili komentira 21,4 posto ispitanika. Od svih aktivnosti najmanje učenika sudjelovalo je na nekom prosvjedu, samo njih 11,1 posto, dok dvije petine kaže da na prosvjedu kategorički ne bi sudjelovalo.

Nakon predstavljanja rezultata istraživanja održana je panel-rasprava u kojoj su sudjelovali sociolozi Dragan Bagić i Krešimir Krolo te koordinatorica za razvoj i provedbu programa namijenjenih razvoju građanske pismenosti iz Gonga, Lucija Dumančić Jovanović.

Panel rasprava| Foto: srednja.hr

'Kažu nam iz grada da neće ulagati u izvannastavne aktivnosti toga tipa'

Svi govornici istaknuli su određenu dozu pesimizma u vezi s političkom pismenošću učenika, ističući da su više očekivali od mogućnosti uvođenja nastave građanskog odgoja. Međutim, prema rezultatima istraživanja, učenici o politici najviše doznaju upravo na društvenim mrežama, koje je teško kontrolirati.

Lucija Dumančić Jovanović iz Gonga istaknula je da smatra da je ukidanje predmeta Politika i gospodarstvo u strukovnim školama i oslanjanje na podučavanje građanskog odgoja kao međupredmetne teme duboko problematična. Prozvala je Ministarstvo obrazovanja jer na predstavljanju rezultata istraživanja nije bilo njihovog predstavnika te je rekla da se oglušuju surađivati po pitanju ove teme.

- Kao i na nacionalnoj razini, gdje to nemamo kao nekakav zaseban predmet, i u gradovima i županijama to je stvar političke volje. Konkretno, kolegica i ja smo prije par tjedana bile u jednom gradskom uredu za obrazovanje otvoreno s time da probamo pogurati bilo da preuzmu neki od postojećih modela, bilo da kreiraju neki svoj model koji smatraju da je zgodan za njihovu lokalnu zajednicu. Kažu nam iz grada da se oni bave infrastrukturom i da neće ulagati u nikakve izvannastavne aktivnosti toga tipa, požalila se Lucija Dumančić Jovanović.

'TikTok doslovno nalijeva ulje na vatru'

Sociolog Krešimir Krolo govorio je o radikaliziranju učenika putem društvenih mreža, konkretno o učinku eho-komora, filter-mjehurića i fenomena 'zečje rupe' (engl. rabbit hole).

- U jednom istraživanju u Njemačkoj 2024. TikTok se pokazao kao jako važan čimbenik koji objašnjava glasanje za AfD, ali i za Die Linke. Platforma otvara prostor da dobijete sadržaj koji vam pojačava početnu poziciju, bilo da dolazi iz statusne frustracije ili iz niza drugih specifičnih okolnosti. Onda je jasno da TikTok doslovno nalijeva ulje na vatru s jedne i druge strane, komentirao je Krešimir Krolo.

'Za pet godina vidjet ćemo što se događa'

Govoreći o rezultatima istraživanja, sociolog Dragan Bagić istaknuo je da oni pokazuju da su 'dvostruke konotacije' ZDS-a potpuno prevladale te da je opći narativ u društvu prevladao nad onim što se uči u školama.

- To jasno ilustrira da se, kad imate procese raspada dominantnog političkog poretka, to tu preslikava. Za pet godina vidjet ćemo što se događa na makrorazini. Ako se proces raspada nastavi i produbi, to će se reflektirati u društvu, poručio je Bagić.