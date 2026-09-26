Škola je tek počela, a učenici i roditelji već ogorčeni zbog starog problema: 'Kako je to moguće u 2026.'?

Učenici i roditelji ponovno su nam se požalili na nedostatak WC papira i sapuna u školskim toaletima. Na problem ukazuju, ali on se ne rješava.

Ni mjesec dana nakon početka nove nastavne godine, učenici i roditelji skreću pažnju na 'stari problem'. U toaletima škola diljem Hrvatske učenici se nemaju čime obrisati nakon obavljanja nužde, a nemaju ni čime oprati i obrisati ruke nakon nje. Toalet papir, sapun i ubrusi za ruke rijetkost su, a u nekima nema čak ni - tople vode.

'Ponesite maramice'

Roditelji se pitaju kako je to moguće u 2026. godini. Pričaju nam da njihova djeca odbijaju ići na toalet u školi 'jer se nemaju čime obrisati', a djeca od roditelja traže i da im kupe vlažne maramice kako bi njima mogli 'oprati' ruke. Neki u školu nose čak i toalet papir.

Učenica Lucija potvrđuje nam da je stanje - loše. Kako kaže, u njezinoj osnovnoj školi nemaju ni toplu vodu, sapun i ubrusi su rijetkost, a toalet papir se ponekad i nađe. Taj su problem prijavljivali, ali nisu naišli na 'plodno tlo'.

- Samo su nam rekli da mi, kao, potrošimo sve to, što nije istina, nego nadopunjuju jednom u tri mjeseca za više od 400 učenika od petog do osmog razreda, priča nam Lucija.

Stanje je slično i u srednjoj školi učenice Katarine. A kada nestašicu ovih higijenskih potrepština prijave razrednici ili ravnateljici, odgovor je - 'ponesite maramice' ili 'pobrinut ćemo se za to'. Toplu vodu u nekim toaletima imaju, a u nekim ne.

- Od sigurno osam WC-a u školi toalet papir imamo samo u dva, i to samo u jednom stalno. Sapun za ruke imamo samo u jednom, a ubruse za ruke u dva. Nisam nikada došla da, na primjer, ujutro ima, a da je kasnije popodne nestalo, nego ujutro isto ne bude. Dosta mi to otežava jer kada mislim da ima papira u tom jednom WC-u onda ga nema i onda se moram vraćati ili usred sata ili usred odmora, ali većinom uvijek ponesem papirnate maramice sa sobom, navodi Katarina.

'Medicinska škola bi trebala biti primjer higijene'

Sapun je rijetkost i u srednjoj školi koju pohađa naša čitateljica Ana. Toplu vodu nemaju, toaletni papir 'kako ga potrefimo', a ubrusa za ruke nema uopće.

- Papir ne dočeka niti veliki odmor. Smatram da bi medicinska škola trebala biti primjer higijene. Papir, maramice, to sve sama nosim. Pokušala sam skrenuti pažnju stručnoj službi škole, no ništa od toga. Nisu bili šokirani kad sam im to priopćila, nisam ni jedina pa ih nije toliko interesiralo, pojašnjava Ana.

Podsjetimo, ovaj je problem u fokus javnosti došao tijekom pandemije COVID-19. Na zidovima školskih toaleta stajale su upute za pranje ruku, dok su dozatori sapuna bili - prazni. Učenici su nam tada mahom javljali kakvo je stanje toaletima njihovih škola, što su potkrjepljivali fotografijama, a dio učenika pokušao je svojoj školi donirati i toaletni papir. Kako su nam tada ispričali, zbog toga su skoro dobili ukore. Nažalost, čini se, stanje ni nakon pandemije nije na zadovoljavajućem nivou.

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