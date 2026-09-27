Kreće predškola: Tko mora ići, koliko traje i kako izgleda

Prije polaska u prvi razred djeca idu u predškolu. Radi se o obveznom programu odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja. U zaseban program predškole moraju sva djeca koja ne idu u dječji vrtić. Oni u dječjem vrtiću potrebne vještine stječu tamo.

Predškola se provodi od 1. listopada do 31. svibnja i traje 250 sati. Iznimno može trajati kraće, ali ne manje od 150 sati, ako se radi o malom broju djece ili otežanim uvjeta dolaska ili boravka djece. Sami dječji vrtići ili škole određuju kada će se odvijati predškola. Tako smo pronašli kombinacije svakog radnog dana od 16 do 17:30 sati, četiri do pet dana tjedno od 17:15 do 19:15 ili dva do tri puta tjedno u dužim blokovima. Kako su napisali iz jednog vrtića, predškola se u pravilu odvija 8,33 sati tjedno, najmanje 30 tjedana godišnje, čime se zadovoljava ukupni uvjet od 250 sati.

Usvajaju se osnovni pojmovi o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju predčitalačke vještine, stvaraju radne navike...

Tijekom predškole, objašnjeno je na stranicama resornog ministarstva, djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Usvajaju se osnovni pojmovi o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju predčitalačke vještine, stvaraju radne navike te se socijaliziraju u odgojno-obrazovnoj skupini. Sve se to postiže kroz druženje i igru uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala.

- Kompetencije koje dijete prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi. Djeca polaznici dječjeg vrtića spomenuta znanja i vještine će stjecati i razvijati tijekom redovitog programa rada. Za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića prijave u obvezni program predškole mogu se obaviti u tajništvu najbližeg dječjeg vrtića ili osnovne škole koja ima suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje za provedbu programa predškole. Program predškole je besplatan za roditelje, a sredstva za provedbu programa predškole osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, istaknuto je.

Sadržaj predškole mora omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba

Sam program predškole reguliran je Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole iz 2014. godine. Uz poviše spomenuto u njemu stoji da je osnovna zadaća predškole razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Isto, sadržaj predškole mora omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

Predškolu provode dječji vrtić, osnovna škola ili druga ustanova. U Pravilniku stoji kako prostor za provedbu programa predškole mora biti prilagođen psihofizičkim osobinama djeteta u godini dana prije polaska u osnovnu školu i slijediti higijensko-zdravstvene i odgojno-obrazovne standarde.

- Organizatori programa predškole za djecu koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima sadržaje programa predškole provodit će u sklopu redovitog programa. Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa organizatori tog programa mogu autonomno, sukladno svojim mogućnostima i godišnjem planu i programu rada, prilagoditi vrijeme njegove provedbe. Program predškole mora se ravnomjerno i kontinuirano tjedno provoditi neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima, a pri organizaciji rada daje se prednost prijepodnevnoj provedbi programa. Značajan čimbenik uspješnog i kontinuiranog provođenja programa je i stalnost voditelja programa predškole. U sklopu provedbe 250-satnoga odnosno najmanje 150-satnoga trajanja programa predškole treba predvidjeti najmanje 10 posto od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti izvan ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.) koje je poželjno organizirati i u većem broju sati ovisno o mogućnostima i potrebama nositelja i sudionika programa, stoji u Pravilniku.

Država htjela povećati predškolu na 700 sati, zasad ništa od tog

U Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje stoji da se u predškoli djecu kontinuirano potiče na sudjelovanje, promišljanje i planiranje novih iskustava učenja s odgojiteljem. Odgojno-obrazovne aktivnosti temelje se na istraživanju, otkrivanju, promišljanju, rješavanju problema i raspravi djeteta s drugom djecom i odgojiteljem te korištenju različitih izvora učenja.

- Djecu se potiče na izražavanje u sklopu različitih vrsta reprezentacija (crtanje, slikanje, građenje, konstruiranje i sl.), koje im olakšavaju razumijevanje i integriranje koncepata kojima se bave te korištenje simbola za izradu pisanih bilješki u njima svrhovitome kontekstu, istaknuto je.

Podsjetimo, država je planirala povećati broj sati obvezne predškole na 700 sati sa sadašnjih 250 donošenjem Nacionalnog kurikula predškole. Naime, Hrvatska je na začelju liste Europske unije po vremenu kojeg učenici provode u školi za nastavu i učenje pa se tom problemu pokušalo doskočiti cjelodnevnom školom i povećanjem sati predškole. Struka se zbog potonjeg pobunila navodeći kako je to praktički uvođenje devetogodišnjeg obrazovanja te su novi kurikul ocijenili kao manjkavi i neprimjereni. Iako je izvješće o javnom savjetovanju tog novog kurikula Ministarstvo obrazovanja objavilo u rujnu 2024., taj novi propis nikada nije stupio na snagu.

Spomenimo i da je nedavno Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) predložila produžetak osnovne škole. Zatražili su fokus na matematičku i druge temeljne pismenosti nakon objavljenih PISA rezultata. Naglasili su kako Hrvatska ima najmanje preporučenih sati nastave u Europi te jedan od najnižih omjera učenika po učitelju.