Profesor iz SAD-a o razlikama naših obrazovnih sustava: 'Da sam stroži, mnogi tu bi mislili da sam bolji'

Profesor Cody McClain Brown sreću je našao u Hrvatskoj. Otkrio nam je da je u srednjoj bio panker i kaže da je američki koncept 'middle' škole grozan.

U ponedjeljak će se na HTV-u emitirati prva epizoda nove humoristične serije u režiji Roberta Knjaza u kojoj je glavni lik simpatični Amerikanac Cody McClain Brown. On u seriji tumači samog sebe, a scenarij je nastao prema njegovoj knjizi 'Propuh, papuče i punica', u kojoj na duhovit način prikazuje svoj život i razlike u životu u Hrvatskoj i SAD-u.

- Budući da nisam glumac, iznenadilo me koliko je ponavljanja potrebno za svaku scenu. Scenu s troje ljudi, ako sve prođe savršeno, snimit ćete s najmanje sedam ponavljanja, ali stvari rijetko prođu savršeno pa je na kraju snimite deset ili dvanaest puta, možda i više. Također je pomalo ludo kada 20–30 ljudi cijeli dan promatra sve što radite. Na to se čovjek mora malo naviknuti, rekao je McClain Brown za srednja.hr.

Epizode će obraditi razne teme, od toga kako se u Hrvatskoj riješiti potrganog namještaja do razlika u tome kako Hrvati i Amerikanci piju kavu. McClain Brown nam otkriva da ove sezone neće biti riječ o obrazovanju, ali ako bude druge sezone, u planu je da se jedna epizoda posveti upravo razlikama školskih sustava u Hrvatskoj i SAD-u.

'Impresioniran sam razinom obrazovanja u Hrvatskoj'

Mi nismo htjeli čekati i Codyja smo odmah pitali o tome. Uostalom, on može reći puno o tome jer je i sam obrazovni radnik. Naime, predaje engleski jezik za politologe i novinare na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

- Moja kći ide u srednju školu i oduševljen sam stvarima koje radi iz kemije, fizike, matematike i biologije. Ja sam išao u srednju školu u Oklahomi, koja je među državama s najlošijim obrazovnim rezultatima, pa ne mogu uspoređivati s onime što djeca, recimo, uče u Kaliforniji, ali općenito sam impresioniran razinom obrazovanja u Hrvatskoj. Kao i u mnogim drugim stvarima, Hrvatska s manje resursa postiže više. Jedina zamjerka koju imam jest da mi se čini da mnogi izjednačavaju zahtjevnije s boljim. Siguran sam da bi, kad bih bio stroži profesor, mnogi mislili da sam 'bolji' profesor bez obzira na to koliko su moji studenti zapravo naučili na mom kolegiju, opisuje McClain Brown.

'Middle school bi trebalo ukinuti'

Za razliku od Hrvatske, u Americi postoje tri vrste škola: elementary (osnovna), middle (niža srednja) i high (viša srednja) škola. U osnovnu školu idu učenici od pet do 11 godina, u nižu srednju učenici od 11 do 14 godina, a u višu srednju oni od 14 do 18 godina, nakon čega oni koji to žele i uspiju mogu upisati fakultet. To znači da svi Amerikanci prolaze barem dva školska prijelaza, onaj iz osnovne u nižu srednju i iz niže srednje u višu. McClain Brown kritičan je prema tom sustavu.

- Middle school je užasan. To je najgora stvar ikad i trebalo bi ga ukinuti. Američki sustav vas iz sigurnog i poznatog svijeta, upravo u trenutku kada ulazite u adolescenciju, šalje u veću i nepoznatiju školu s hrpom druge djece koja su također u adolescenciji. To je zločin, smatra McClain Brown.

U SAD-u učenici slobodno biraju predmete koje žele

Iz američkih serija mogli ste vidjeti da učenici u SAD-u biraju koje će predmete slušati. McClain Brown nam pojašnjava da učenici u Americi moraju otkriti što ih zanima u nekoj temi ili predmetu, a posao nastavnika je da razumije taj interes i nauči učenike kako učiti o tome.

- Zbog toga imamo puno više slobode u tome što ćemo učiti i koje ćemo predmete pohađati. S jedne strane, lijepo je moći birati ono što želiš. S druge strane, zbog toga ti može nedostajati određeno znanje. Primjerice, u završnoj godini više srednje škole pohađao sam političku filozofiju, engleski, latinski, učeničku pomoć (gdje sam samo sjedio u uredu i pomagao dostavljati poruke učenicima ili čitao knjige) i zatim dva sata likovnog. Vjerojatno sam trebao pohađati neke zahtjevnije predmete, iskren je McClain Brown.

Slične razlike i u visokom obrazovanju

Što se tiče visokog obrazovanja, u kojem je McClain Brown zaposlen, kaže da je najveća razlika u tome što u SAD-u studijski programi nisu toliko usko vezani uz određeno područje studija.

- Na američkom sveučilištu bez problema možete pohađati kolegije izvan svojeg glavnog područja studija. To mi se jako sviđa. Studij bi trebao biti vrijeme za učenje i istraživanje. Primjerice, dok sam na Loyoli studirao engleski, mogao sam pohađati kolegije iz povijesti, filozofije i političkih znanosti. To široko obrazovanje potaknulo me da upišem diplomski, a potom i doktorski studij političkih znanosti. S druge strane, studiranje u Hrvatskoj i EU-u relativno je jeftino, pa možda to opravdava uži izbor mogućnosti i studiranje isključivo unutar vlastitog područja, smatra McClain Brown.

'Mama je htjela da sestra i ja iskusimo 'ulicu'

Nakon usporedbe hrvatskog i američkog obrazovnog sustava, s Codyjem smo razgovarali i o tome kako mu je bilo u školama koje je pohađao u Americi. Vrlo otvoreno rekao nam je da je, što se tiče niže srednje škole, išao u Woodrow Wilson Middle School, što mu je bila najbliža škola u susjedstvu.

- Postojala je bolja škola u koju sam vjerojatno mogao upasti, ali mislim da je moja mama htjela da idem u Wilson jer me ujutro ne bi morala voziti toliko daleko. Osim toga, ta škola bila je malo 'surovija' u smislu kriminala i nasilja, a mama je htjela da sestra i ja iskusimo 'ulicu'. Hvala, mama!, rekao je McClain Brown.

Iz te škole u sjećanju mu je ostao nastavnik glazbenog, profesor Scott, kod kojeg je išao i na satove trombona. Kaže da mu je uvijek bilo nevjerojatno kako je uspijevao natjerati hrpu trinaestogodišnjaka da dovoljno dugo mirno sjede kako bi odsvirali neko glazbeno djelo, ali on je imao strpljenja i vještine da to uspije. Cody se našalio da to vjerojatno nije zvučalo dobro, ali barem se moglo prepoznati da nešto sviraju.

Kolege nisu mogli vjerovati da čita iz užitka

Nakon Wilsona upisao je Thomas Edison High School, višu srednju školu koja se također nalazila u njegovom školskom okrugu. Priznaje nam da nije imao dovoljno dobre ocjene kako bi se prebacio u bolju školu.

- Iz tog vremena pamtim doista previše toga, ali jedna od najdražih uspomena je trenutak kada su učenici iz mog razreda engleskog otkrili da čitam knjige i izvan nastave i zaprepašteno uzviknuli: 'Ti čitaš kad ne moraš?!', prisjetio se McClain Brown.

U toj školi u sjećanju mu je ostao profesor političke filozofije Drover. Kaže da mu je on pomogao otvoriti um prema propitivanju onoga što se čini očitim, za što kaže da nije baš uobičajeno u školama.

'Zbog Matematike sam se osjećao glupo'

Priznaje nam da je u srednjoj imao dosta niske ocjene, uglavnom trojke i četvorke, a zbog disleksije imao je problema s matematikom i pisanjem. Napominje da su to trojke i četvorke u Oklahomi, što znači da bi u Hrvatskoj dobivao dvojke, a ponekad i jedinice. Zato kaže da ne bi 'preživio' hrvatski obrazovni sustav.

- Najdraži predmet bio mi je Engleski, iako sam bio ljut što su ga moji nastavnici učinili tako dosadnim. Najmrskija mi je bila Matematika jer sam vrlo sporo učio i nisam mogao pratiti tempo nastave. Zbog nje sam se osjećao glupo. Kada sam stigao na diplomski studij, shvatio sam koliko matematika može biti zanimljiva i poželio da sam tada bio strpljiviji i bolji u njoj, podijelio je McClain Brown.

Vrijeme punkera, ogromnih hlača i Prijatelja

U to vrijeme još nije znao da želi studirati političke znanosti, ali kaže da ga je politika oduvijek zanimala. Dodaje da je bio punker, a punk je imao i političku komponentu. Kaže da su u to vrijeme nosili ogromne hlače, slušali ska, a najpopularnije serije bile su Prijatelji i Seinfeld.

- Općenito sam se družio s ljudima koji su željeli biti kreativni, bilo da se radilo o stvaranju 'glazbe', sprejanju grafita ispod mosta, crtanju letaka za koncerte ili tiskanju naših majica. Svi smo željeli stvoriti nešto što je bilo veće od nas samih ili nas je nadilazilo, ispričao je profesor.

Cody McClain Brown | Foto: Privatna arhiva

Ispričao nam je doista bizarnu anegdotu

Prisjetio se i jedne šašave priče iz tog vremena kada je s prijateljima snimao kratki film, a imali su i realističan pištolj-rekvizit. Kaže da su ga zaboravili na ulici i to su shvatili tek nakon što su se vratili kod prijatelja.

- On je bio odjeven kao assassin, u odijelu koje je pronašao u trgovini rabljenom odjećom. Kada smo se vratili po pištolj, dvojica beskućnika zurila su u njega, kao da misle: 'Uh, što ćemo sad?' Gurkali su ga kao da bi mogao biti živ ili tako nešto. Prijatelj je izašao iz automobila, u odijelu, zgrabio pištolj i samo rekao: 'Ovo mi treba.' Zatim smo odjurili, ostavivši dvojicu beskućnika da nas vrlo zbunjeno gledaju u retrovizoru, ispričao nam je Cody.

Mlađem sebi ne zamjera slabiji uspjeh u školi, a poruka koju bi si vremeplovom poslao jest da nastavi čitati i da se ne boji neuspjeha. Otvoreno nam kaže da, kada je počeo pisati, to nije bilo baš dobro, ali s vremenom je postajalo bolje. Uz to, mlađem sebi rekao bi i da tu i tamo pogleda kartu svijeta jer će mu to zatrebati.

Dao nam je dvije preporuke za romane

Budući da je obožavao knjige, a i sam je postao autor, pitali smo ga i koju bi knjigu preporučio mladima. Njegova preporuka na engleskom jeziku je djelo Šogun britanskog autora Jamesa Clavella iz 1975. godine. Riječ je o romanu povijesne fikcije koji govori o Japanu u drugoj polovici 16. stoljeća, a istražuje europske interese na Dalekom istoku i interne sukobe u Japanu. McClain Brown kaže da je knjiga jako dobra za stjecanje osjećaja o tome kako netko postupno počinje razumijevati drugu kulturu, a ima i nindže. Pitali smo ga i koja mu se knjiga na hrvatskom najviše svidjela.

- Mislim da me disleksija doista sprječava da hrvatski čitam iz užitka. Ipak, jako mi se svidjela Štefica Cvek u raljama života, koju sam čitao dok sam radio doktorat, otkrio je Cody.

Taj roman, koji je 1981. napisala Dubravka Ugrešić, prati glavnu junakinju koja želi napisati ljubavni roman, a inspiracija joj je fiktivni lik čije ime roman nosi. Roman je hvaljen zbog duhovitosti, a po njemu je 1984. godine snimljen film.