Proslavila sam diplomu i onda šok: Odjednom imam novi mjesečni trošak

Kada sam upisala faks, ponavljala sam si kako jedva čekam ga završiti. Zamišljala sam taj dan kada dođe, da ću se osjećati kao nova osoba. Kada se taj dan dogodio - osjećaj je bio kao još jedan ispit riješen u nizu, ali ovaj put je bio posljednji na tapeti.

Općenito je peta godina prošla, a da je nisam niti osjetila: išla sam na predavanja, rješavala kolokvije i seminare. Do zadnje godine si već uigran, pa znaš koliko ti za koji ispit treba vremena. Ne mogu reći ni da sam više osjećala nervozu prije ispita. Više me hvatala nervoza oko toga što ću kada taj faks završi.

Nećemo se lagati, u sistemu obrazovanja sam od svoje sedme godine života. Čudan je osjećaj kada odjednom to završava. Za vrijeme faksa željela sam pronaći posao koji spaja znanje stečeno na faksu s interesima koje imam mimo faksa i da upijam znanje onih koji imaju više 'otrčanih utrka' u struci. I tako sam se našla ovdje gdje sam sada.

Promjena koja je počela tijekom pete godine

Posao sam tražila već na petoj godini jer su mi moji mudri prijatelji oko mene savjetovali da je dobro krenuti raditi kao student pa će mi tranzicija biti bezbolnija, što mogu reći da za sada tako ide. Obranu sam odradila na jednu 'običnu' srijedu, a u četvrtak sam već donijela kolegama na poslu kolače i nastavila sa životom koji se događa mimo faksa čitavu ovu godinu. Tako da se već neko vrijeme ne osjećam kao da sam student u onom pravom smislu te riječi.

Obrana je još 'friška': dogodila se u rujnu i koliko god da se veseliš, brzo ti se u glavi jave nove 'to do liste' nakon što je jedna velika rješena - što sada s ugovorom na poslu? Što se događa s mojim zdravstvenim osiguranjem? Koji su rokovi i što od papirologije trebam nabaviti?

Koja je uopće razlika između 'dopunskog' i 'obveznog' osiguranja?

Neki dan sam s kolegicom na ručku pričala o dojmovima s obrane i pitala sam je za savjete i koji su mi daljnji koraci sada kada više nisam redovni student. Jednu stvar koju oduvijek miješam, pogotovo kada dođem u ljekarnu ili kod doktorice, je moje dopunsko zdravstveno osiguranje. Iskreno, nisam ni znala tko mi to pokriva za vrijeme faksa, samo znam da od sada o tome moram ja brinuti.

Kako mi moja mama od malena govori: ako nešto ne znam, neka 'guglam' jer sigurno ću naći odgovor. Obvezno zdravstveno osiguranje pokriva osnovnu zdravstvenu zaštitu i imate ga čim ste prijavljeni na HZZO: bilo kao dijete, student ili zaposlena osoba. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva participacije, odnosno dio troškova pregleda, lijekova i liječenja koje obvezno osiguranje ne pokriva u cijelosti.

Za vrijeme redovitog studiranja, ako imate više od 18 godina, dopunsko zdravstveno osiguranje plaća država. Nama to ne upada u oči jer ne vidimo tu računicu u svojem mjesečnom budžetu. Taj status vrijedi dok ste redoviti student. Čim diplomirate i izgubite taj status, gasi se i pokriće koje ste do tada imali. Ne dobijete podsjetnik ni poruku da vam ističe rok, vjerujte mi jer upravo sam to prošla.

Prva plaća stiže, ali poslodavac ne pokriva sve

S prvom plaćom poslodavac preuzima obvezno zdravstveno osiguranje i to rješava automatski, da o tome uopće ne morate razmišljati. Dopunsko osiguranje je druga priča: ono postaje nova stavka u vašem osobnom budžetu, a mnogi mladi pogrešno misle da dopunsko osiguranje isto automatski pokriva poslodavac, pa imajte na umu da to nije slučaj.

Nekoliko dana za redom na poslu sjedila sam u neizvjesnosti, tona informacija prolazila mi je kroz glavu i ušla sam u duboko istraživanje ponuda koje bi mi se najviše isplatile. Imala sam samo jedan uvjet: da ugovaranje mogu riješiti online i ne gubiti vrijeme na čekanje u redu nakon posla. Pogledala sam što nudi Croatia osiguranje i shvatila da njihovo Dopunsko osiguranje pokriva sve moje potrebe.

Osiguranje koje se uklapa u moj mjesečni budžet

Otkrila sam da uz Dopunsko imaju i Dopunsko Lab, Specijalist i Sistematski s pregledima u privatnim poliklinikama, pa možete birati što najviše odgovara vašem životnom stilu. Uz dopunsko ide i mjesec dana besplatnog vježbanja na više od 500 lokacija diljem Hrvatske, uz izbor od preko 750 različitih aktivnosti, a trenutno vrijedi i 30 eura popusta na ugovaranje police. Ova ponuda može se iskoristiti do 31. listopada.

Super stvar je da se dopunsko osiguranje plaća mjesečno i da iznos odgovara mom mjesečnom budžetu, pa ga previše niti ne osjetim. A dopunsko osiguranje mi omogućuje da ne plaćam participacije za troškove pretraga, izdavanje lijekova s osnovne liste ni boravak u bolnici. Uz to se sve rješava online u nekoliko minuta.

Ako u kućanstvu imate više ljudi kojima treba osiguranje, postoji i program Spektar koji povezuje sve police u kućanstvu na jednom mjestu. Za sada mi to još nije aktualno, ali dobro je znati da postoji.

I tako iznenada, šifra od studomata više ne radi

Vrijeme faksa najviše ću pamtiti po svemu što sam uspjela raditi između faksa i slobodnog vremena. Bilo je tu studentskih udruga u kojima sam se okušala u praktičnim zadacima posla koji danas radim i studentskih poslova koji su mi financijski omogućili da putujem kada nemam obavezna predavanja. Bilo je tu i puno izlazaka, ispijenih kava i 'slatkog' stresiranja oko rezultata ispita koji su na kraju ipak dobili svoje mjesto u studomatu. I tako je došao dan kada više nemam profil na studomatu.

Subjektivni osjećaj sada kada je sve gotovo jest da sam s jedne strane uzbuđena za sve što me čeka. Ponekad imam osjećaj kao da sam Petar Pan, kao da bih voljela još malo ostati dijete. Šalu na stranu, taj vlak je odavno otišao. Koliko god je lijepo biti u srednjoj školi ili na faksu, lijepo je znati da je to razdoblje konačno gotovo. Jer da je duže trajalo, ne bi valjalo.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke Croatia osiguranje.