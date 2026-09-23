U najtežoj školskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 14 učenika: 'Ne ponovilo se nikada nigdje'

U naletu vlaka na autobus kojim se škola zaputila na izlet, 22. rujna 1989. poginulo je 14 učenika. Škola je obilježila tužnu godišnjicu.

Učenici i djelatnici Osnovne škole Ante Kovačića, Marija Gorica obilježili su 37. godišnjicu pogibije 14 učenika. Svog, kako kažu, razreda koji nedostaje. Učenici tada Područne škole Ante Kovačića poginuli su 22. rujna 1989. u naletu vlaka na autobus na pružnom prijelazu u Pojatnom.

- Preživjela djeca nesreće danas su roditelji naših učenika. Ne ponovilo se nikada nigdje, ni nikome, ovakva tragedija, rekla nam je ravnateljica škole Jasna Horvat.

Nesreća se dogodila tijekom putovanja na izlet u Stubičke Toplice

Učenici i djelatnici u ponedjeljak su obišli grobove pokojnih učenika u Mariji Gorici i na Svetom Križu. U utorak u 8:36 sati su predstavnici škole i Općine Marija Gorica zapalili svijeće i položili cvijeće na spomen obilježju na Goričkom trgu. Potom je u 18:30 sati velečasni Ivan Grbešić, duhovnik u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, služio svetu misu zadušnicu u Župnoj crkvi Blažene Djevice Marije od Pohođenja, a onda je predvodio molitvu kod spomen obilježja na Goričkom trgu. Učenici su na svetu misu stigli u pratnji svojih roditelja.

Podsjetimo, nesreća se dogodila kada su se učenici i djelatnici autobusom zaputili na izlet u Stubičke Toplice, prenio je portal Zagorje.com. Autobus se kretao usporednom cestom kroz Pojatno iz smjera Zaprešića prema zagorskoj magistrali. Vidljivost na željezničkom prijelazu je zbog jake magle iznosila svega 25 do 30 metara, dok je u normalnim okolnostima ona ondje iznosila 400 metara. Prijelaz je bio obilježen samo Andrijinim križem, znakom stop i znakom zabrane prometa vozilima koja premašuju osovinsko opterećenje veće od pet tona.

Prometna sigurnost učenika posebno važan segment

Kada se približio željezničkom prijelazu, vozač je zaustavio autobus ispred znaka stop. Nakon što je osmotrio prugu s lijeve strane osobno, a s desne uz pomoć nastavnika, krenuo je dalje. U tom trenutku iz smjera Zaprešića išao je ubrzani vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb-Varaždin. Vlak je imao zadnje redovito zadržavanje u Zaprešiću, a iduća postaja na kojoj je trebao stati bila je Zabok. U trenutku prelaska preko pruge, vlak je pri brzini od 80 kilometra na sat udario u zadnju desnu stranu autobusa. U nesreći je život izgubilo 12 djece, a teže i lakše ozljede pretrpjelo još 24 djece te četiri odrasle osobe. Naknadno je u bolnici ozljedama podleglo još dvoje djece.

Ravnateljica škole u razgovoru nam je rekla da je prometna sigurnost učenika danas posebno važan segment rada u ovoj školi.