Ima li svaka škola besplatne uloške? Djevojke ih rjeđe mijenjaju kako bi uštedjele

U državnom proračunu je za opskrbljivanje ulošcima na godišnjoj razini planirano milijun eura. Odgovornost je na osnivačima škola, ali i školama.

Sve škole u Hrvatskoj, odnosno njihovi osnivači, svojim bi učenicama morali osigurati besplatne menstrualne uloške u prostoru škole. Ipak, teorija se i ovog puta razlikuje od prakse. Učenica srednje škole Lucija priča nam da uloške u školu nosi od kuće. Slično je bilo i u osnovnoj školi, dodaje, samo su im tada, prije nekoliko godina, jedanput podijelili šest paketa uložaka.

- Apsolutno bi nam trebali osigurati uloške, bar kod stručne službe ako već ne u toaletu. Svakome se može dogoditi da menstruaciju dobije u školi, a da pri ruci nema uloške. Vjerujem da bi tako svim djevojkama, bilo da pohađaju osnovnu ili srednju školu, bilo lakše, da bi im to pomoglo, kaže Lucija.

'Odgovornost u prvom redu snose osnivači'

Istog je mišljenja i učenica Katarina. I ona se prisjeća da su ona i kolegice iz škole jedanput dobile 'po možda pet paketa, ali vrlo nekvalitetnih uložaka'.

- U svojoj školi nemam osigurane menstrualne uloške u toaletu. Smatram da bi to bilo od pomoći mnogim učenicama tijekom boravka u školi zbog toga što si ih većina ne može priuštiti u današnje vrijeme. A i smatram da je to ženska potreba, uvijek imati uloške sa sobom, pogotovo u školsko doba, navodi Katarina.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić objašnjava nam da odgovornost za nabavu higijenskih potrepština u školskim ustanovama, uključujući menstrualne potrepštine, u prvom redu snose njihovi osnivači. Podsjetimo, osnivači osnovnih škola u Hrvatskoj uglavnom su gradovi, a srednjih županije.

- Osnivači školskih ustanova, dakle država ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije, gradovi, općine), trebali bi osigurati financijska sredstva, dok je na školama da ta sredstva utroše u namjenske svrhe. Na primjer, počevši od 2023. godine, u Državni proračun RH uvedena je stavka 'Opskrbljivanje školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština'. U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu (NN 152/25) za navedenu stavku na godišnjoj razini planirano je 1.000.000 eura, dodaje Ljubičić.

Škole mogu pokrenuti vlastite lokalne projekte

Grad Zagreb u svom proračunu za 2026. i projekciji za 2027. i 2028. također ima stavku 'Besplatne menstrualne potrepštine'. Za 2026. godinu planirano je 178.250 eura za osnovne i 103.220 eura za srednje škole, uz obrazloženje: 'U 2026. osigurat će se financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola'.

Ljubičić pojašnjava da ako osnivači škola ne osiguraju dostatna sredstva, škole mogu pokrenuti vlastite lokalne projekte i pokušati samostalno pronaći sponzore (npr. proizvođače menstrualnih uložaka i tampona). Međutim, tvrdi, najveća odgovornost je na osnivačima koji bi trebali predvidjeti dostatna sredstva kojima bi osigurali pristupačnost menstrualnih potrepština učenicama školskih ustanova.

- Važno je razvijati svijest o tome da su menstrualne potrepštine de facto higijenski proizvodi temeljne potrebe koji bi trebali biti u istom rangu kao druga higijenska sredstva poput toaletnog papira, ručnika i sapuna te bi stoga njihova odgovarajuća dostupnost trebala biti osigurana, poručuje Ljubičić.

Djelatnik izrazio 'priziv savjesti'

U novije vrijeme, ističe, 'svjedočimo povećanom senzibilitetu za to pitanje i unaprjeđenju postupanja javnih ustanova'.

- Međutim još uvijek generalno ne možemo reći da su menstrualne potrepštine jednako dostupne kao drugi higijenski proizvodi koji nam redovito trebaju. O pojavnostima još uvijek prisutnog nesenzibiliteta dobro svjedoči primjer izražavanja 'priziva savjesti' od strane djelatnika jednog fakulteta zaduženih za provedbu projekta 'UNIZG Ciklus' i postavljanje uloškomata u fakultetski prostor, kaže pravobraniteljica.

Naime, istraživanje 'Jasno i glasno o menstruaciji' provedeno je upravo u okviru projekta UNIZG Ciklus. U njemu je sudjelovalo 1.449 studenata/ica Sveučilišta u Zagrebu (1.270 Ž, 179 M).

Rezultati su pokazali da su najčešći razlog izostanka s fakulteta menstrualni bolovi (59 posto), da higijenski uvjeti (dostupnost toaletnog papira, sapuna i slično) na fakultetima nisu uvijek potpuno zadovoljavajući, da mjesečni trošak za menstrualne potrepštine iznosi 8,23 eura, da 12 posto studentica nastoji što rjeđe mijenjati menstrualne potrepštine za vrijeme menstruacije radi uštede, da 55 posto studentica smatra da bi im stalna raspoloživost besplatnih menstrualnih potrepština uvelike financijski pomogla. Zabilježeni su slučajevi u kojima studentice koriste sredstva poput toaletnog papira, gaza i slično kao zamjenu za menstrualne potrepštine jer si druge ne mogu priuštiti (11 ispitanica). U okviru projekta tada su na fakultetima i u studentskim domovima postavljeni dispenzeri s besplatnim menstrualnim potrepštinama.

- Kuriozitet koji je zabilježen tijekom provedbe projekta je izražavanje 'priziva savjesti' od strane pojedinih djelatnika fakulteta zaduženih za njegovu provedbu, što potvrđuje snažnu ukorijenjenost tabua vezano uz menstruaciju, izvijestila je tada pravobraniteljica o ranije spomenutom slučaju.

'Ponekad je dovoljan jedan e-mail da se stvari pokrenu'

Ljubičić navodi da joj povremeno znaju stizati upiti građanki i građana vezano za dostupnost menstrualnih potrepština i menstrualnog siromaštva. Na web stranici i u godišnjim izvješćima o radu izvješćuju javnost o svojim postupanjima.

- Glas građanki i građana je vrlo važan čimbenik u smislu unaprjeđivanja prakse javnih ustanova te je ponekad dovoljan jedan e-mail da se stvari pokrenu. Na primjer, prošle godine, nastavno na pritužbu jedne građanke na nedostupnost menstrualnih potrepština u prostoru Zračne luke Pula, pokrenuli smo inicijativu prema zračnim lukama za domaći i međunarodni promet: 'Dostupnost menstrualnih potrepština u nacionalnim zračnim lukama za domaći i međunarodni promet'. O ishodu inicijative izvijestili smo u našem Izvješću o radu za 2025. godinu, iz čega je razvidno da je dostupnost menstrualnih potrepština (bilo u prodavaonicama ili besplatno kod osoblja/u toaletima) osigurana u svim zračnim lukama za domaći i međunarodni promet (nakon objave Izvješća zaprimili smo očitovanje Zračne luke Dubrovnik koja je također potvrdila dostupnost), navodi pravobraniteljica.

Također, u Izvješću o radu za 2025. godinu među preporukama na kraju poglavlja 'Reproduktivno zdravlje' stoji: 'Nastaviti dobru praksu pokretanja i provođenja projekata usmjerenih na suzbijanje menstrualnog siromaštva, odnosno rješavanje problema otežane pristupačnosti menstrualnih higijenskih potrepština, pogotovo dobnim skupinama uključenima u odgojno-obrazovni sustav'.

Stanje u Hrvatskoj 2020.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je tijekom 2020. provedeno istraživanje o menstrualnom siromaštvu u kojem je sudjelovalo 6.084 ispitanika. Dogodilo se to u sklopu projekta Tetka Period koji je provodila Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter u suradnji s Tiiiit! Inc., a financiran je bio od strane Frida - Young Feminist Foundation. U dijelu istraživanja koje se odnosi na održavanje menstrualne higijene i uvjete u srednjoj školi sudjelovalo je 296 učenica srednjih škola.

Neke učenice tada su otkrile da u školi nemaju zadovoljene osnovne uvjete potrebne za održavanje higijene tijekom menstruacije. Toplu tekuću vodu nije imalo 45,3 posto ispitanih učenica, a 22 posto imalo ju je samo djelomično/ponekad. Sapun nije imalo 19,3 posto ispitanih učenica, a 49 posto ga je imalo samo djelomično/ponekad. Toaletni papir nije imalo 15,5 posto sudionica, a 54,1 posto ga je imalo samo djelomično/ponekad. Toalet gdje u privatnosti mogu zamijeniti menstrualne potrepštine nije imalo 2,7 posto ispitanih učenica, a 26 posto ga je imalo samo djelomično/ponekad. Mjesto za odlaganje korištenih menstrualnih potrepština nije imalo 3,4 posto, a 17,9 posto imalo ga je samo djelomično/ponekad. Tekuću vodu nije imalo 2.7 posto ispitanih učenica, a 6,4 posto imalo ju je samo djelomično/ponekad.

Iz PaRitera za srednja.hr kažu da je najveći pozitivan pomak činjenica da je problem menstrualnog siromaštva u međuvremenu prepoznat i kroz javne politike. Poput pravobraniteljice, naglašavaju da od 2023. u državnom proračunu postoji posebna stavka o besplatnim ulošcima.

- To smatramo važnim pomakom jer dostupnost menstrualnih potrepština više ne ovisi isključivo o pojedinačnim inicijativama škola, gradova ili organizacija. S druge strane, mi u PaRiteru nemamo kapaciteta kontinuirano pratiti provedbu u svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, pa ne možemo odgovorno tvrditi koliko ih u svakom trenutku ima uloške na raspolaganju, jesu li količine dovoljne i, što je također važno, na koji su način učenicama dostupni. Za fakultete je situacija drugačija jer ova državna mjera obuhvaća osnovne i srednje škole, ali ne i visoka učilišta. Dostupnost besplatnih menstrualnih potrepština na fakultetima stoga i dalje u velikoj mjeri ovisi o pojedinačnim inicijativama pojedinih fakulteta i sveučilišta, objašnjavaju iz PaRitera.

Jesu li ulošci jednostavno dostupni?

Navode da postoji važna razlika između toga da su sredstva formalno osigurana i toga da je proizvod stvarno dostupan učenici kada joj je potreban. Sama nabava, pojašnjavaju, nije dovoljna ako ulošci nisu kontinuirano dostupni, ako ih nema dovoljno ili ako ih učenica mora posebno tražiti od nastavnice, stručne službe ili druge odrasle osobe.

- Uložak koji negdje postoji u školi nije isto što i uložak koji je učenici jednostavno dostupan u toaletu onda kada joj zatreba. Zato bi, uz podatke o tome koliko je sredstava izdvojeno i koliko je proizvoda nabavljeno, bilo važno pratiti i kako mjera izgleda u praksi. Važno nam je i da se menstrualno siromaštvo ne svede samo na pitanje postoji li u školi paket uložaka. Naše je istraživanje pokazalo da je riječ o širem problemu koji uključuje financijsku dostupnost proizvoda, mogućnost njihova dovoljno čestog mijenjanja, odgovarajuće higijenske uvjete, pristup lijekovima za menstrualnu bol, ali i stigmu i sram vezane uz menstruaciju. Upravo zato smo još nakon istraživanja preporučivale da menstrualne potrepštine budu lako dostupne u školama i na fakultetima, ali i da se paralelno radi na edukaciji i destigmatizaciji menstruacije, zaključuju iz PaRitera.

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Ovaj tekst nastao je uz potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u sklopu projekta Nevidljivi u obrazovanju.