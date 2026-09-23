Hrvati zgroženi znanjem učenika: Čak tri petine misli da obrazovni sustav treba mijenjati iz korijena

Učenici iz Hrvatske u sva su tri područja međunarodnog ispitivanja znanja ispod prosjeka OECD-a. Većina to pripisuje manjku discipline i želi promjenu

Međunarodno istraživanje PISA 2025., kojim se ispituje znanje učenika iz prirodoslovlja i matematike te vještina čitanja, pokazalo je da su Hrvati ispod prosjeka zemalja OECD-a u sva tri područja. Rezultati su objavljeni 9. rujna, a novo istraživanje HRejtinga za HRT pokazalo je da najveći udio građana misli da je za poražavajuće rezultate kriv nedostatak motivacije, odnosno to što se znanje dovoljno ne cijeni.

Taj je odgovor dalo ukupno 28,8 posto ispitanika. Otprilike petina ispitanika (20,5 posto) misli da su učenici pretrpani zastarjelim gradivom. Nešto manje ispitanika (18,8 posto) smatra da je problem u učenju činjenica napamet i nedostatku logičkog zaključivanja.

Gotovo desetina ispitanika (9,2 posto) misli da je glavni razlog za loše rezultate to što naši učenici nisu spremni za obrazovanje u novim uvjetima, dok 6,5 posto to pripisuje nedostatku modernih tehnologija i praktičnog rada. Neki misle da su problemi dublji. Ukupno 3,2 posto ispitanika odgovara da je to zbog krize obitelji i zanemarivanja djece, a 2,9 posto zbog prekomjernog korištenja mobitela.

Rezultati HRejtinga | Foto: HTV screenshot

Ispitanici misle da su mobiteli krivi za pad u tri godine

Kad se pogleda usporedba rezultata u bodovima s prošlom etapom istraživanja, provedenom prije tri godine, rezultati izgledaju poražavajuće. Najveći pad bilježi se u vještini čitanja, gdje su učenici u tri godine u prosjeku pali za 22 boda (s 453 na 422), s time da prema OECD-ovim mjerilima gubitak od 20 bodova predstavlja znanje koje se usvoji tijekom jedne školske godine.

Za taj pad najviše ispitanika (46,6 posto) odgovornim smatra prekomjerno korištenje mobitela, ekrana i društvenih mreža. Nešto više od petine (22,3 posto) ispitanika to pripisuje općem padu discipline i autoriteta nastavnika, a desetina (10,1 posto) pogreškama u pristupu roditelja i obiteljskim prilikama. Unatoč tome što je istraživanje provedeno 2025. godine, dio ispitanika (8,4 posto) pad rezultata pripisuje posljedicama online nastave u vrijeme pandemije i rupama u znanju. Najmanji udio ispitanika, ukupno sedam posto, odgovornima smatra povećan stres, tjeskobu i nedostatak motivacije kod mladih nakon višestrukih globalnih kriza.

Zašto su djevojčice uspješnije?

U svim su ispitanim područjima djevojčice ostvarile bolje rezultate od dječaka, a najveća je razlika u području čitanja, u kojemu su djevojčice u prosjeku postigle 477 bodova, a dječaci 430. Više od polovice ispitanika (59,2 posto) to pripisuje tome što smatraju da su djevojčice discipliniranije i odgovornije.

Iduće najčešće objašnjenje, koje odabire 16,2 posto ispitanika, jest da dječaci provode previše slobodnog vremena na videoigrama i digitalnim sadržajima. Oni koji misle da društvo i okolina imaju veća očekivanja od dječaka pa su zato podbacili čine 8,5 posto ispitanika. Najrjeđe objašnjenje bilo je to da sustav ocjenjivanja više nagrađuje urednost i disciplinu, pri čemu 7,7 posto ispitanika koji odabiru tu opciju smatra da su djevojčice bolje.

Većina smatra da je obrazovanju potrebna korjenita promjena

Za kraj, ispitanicima je postavljeno i pitanje u kojem opsegu misle da treba mijenjati naš obrazovni sustav. Gotovo tri petine ispitanika (59,7 posto) odgovara da ga treba iz temelja promijeniti. Otprilike četvrtina ispitanika (24,5 posto) smatra da su potrebne samo djelomične promjene i modernizacija, dok nešto više od desetine ispitanika (10,9 posto) misli da je obrazovni sustav dobar te da je problem u motivaciji učenika i radu kod kuće.

Istraživanje je provedeno od 15. do 18. rujna na uzorku od tisuću ispitanika, uz maksimalnu pogrešku uzorka od +/- 3,04 posto i razinu pouzdanosti od 95 posto.