Dio učenika ima pravo na besplatan smještaj u učeničkom domu, ovo su uvjeti

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24. rujan 2026.
Učenici nepovoljnijeg socioekonomskog statusa imaju pravo na besplatan smještaj u učeničkim domovima. Javni poziv otvoren je cijelu godinu.
Učenici koji su upisali srednju školu u udaljenijem gradu ili županiji nerijetko odlučuju stanovati u učeničkom domu. Dio njih ima pravo na besplatan smještaj. Javni poziv za to otvorilo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Prema njemu, troškove smještaja u učeničkom domu Ministarstvo plaća srednjoškolcima ako ukupni prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 posto proračunske osnovice. Proračunska osnovica za 2026. godinu iznosi 441,44 eura, dakle prihodi po članu kućanstva ne smiju prelaziti 309 eura.
S time da se, stoji u javnom pozivu, prihod svih članova kućanstva u prethodna tri mjeseca umanjuje za iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru. Dobiveni iznos dijeli se s ukupnim brojem članova kućanstva, a količnik čini prihod člana kućanstva. Nadalje, u javnom pozivu stoji i da troškove smještaja u učeničkom domu Ministarstvo plaća učeniku srednje škole koji je slabijeg imovnog stanja i nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
Oslobođeni od plaćanja smještaja mogu biti i srednjoškolci koji su smješteni u udomiteljskoj obitelji, a pohađaju školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.
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Inače, prema odluci Ministarstva obrazovanja maksimalna cijena smještaja i prehrane za redovite učenike srednjih škola u učeničkom domu u 2026. godini iznosi najviše do 167,24 eura mjesečno. S time da polovicu plaćaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a drugu polovicu roditelji ili skrbnici.
Javni poziv za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za 2026./2027. otvoren je cijelu školsku godinu. Zahtjev je moguće donijeti ili ga poštom poslati na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom 'Za Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2026./2027.'
Obrasce nužne za prijavu možete pronaći ovdje, a u nastavku se nalazi čitav javni poziv u kojem možete vidjeti koje je sve dokumente nužno dostaviti kako biste bili oslobođeni plaćanja učeničkog doma u tekućoj školskoj godini.
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