Popularni influencer optužen za silovanje maloljetnice: Uskoro će se pojaviti pred sudom

Influencer pravog Braden Eric Peters izaći će na sud 14. listopada. Ovo nije prva optužba, a ranije je uvjetno osuđen na šest mjeseci zatvora.

Influencer Clavicular, pravog imena Braden Eric Peters, optužen je za silovanje, drogiranje osobe radi spolnog odnosa te davanje alkohola maloljetnoj osobi. Guardian je objavio da će se prvi put pojaviti pred sudom 14. listopada.

Optužbe protiv Petersa u Massachusettsu podnesene su 8. rujna na okružnom sudu u Orleansu, pokazuju sudski dokumenti koji su dani na uvid Guardianovim novinarima, a istoga je dana izdan i sudski poziv.

Petersov glasnogovornik u više je medija izjavio da je portal Bulwark, koji je prvi izvijestio o optužbama, preuveličao slučaj te da Petersu dokumenti nisu uručeni osobno.

Maloljetnicu je toliko napio da nije mogla pristati na odnos

Peters nije istupio u medijima po pitanju optužbi, ali je u ponedjeljak navečer na X-u objavio poruku u kojoj proziva djevojku koja je podnijela tužbu, tvrdeći da će 'učiniti sve kako bi privukla njegovu pozornost'.

Tužbu protiv Petersa 16-godišnjakinja je podnijela još u travnju, a uključivala je optužbe za fizički napad, namjerno nanošenje emocionalne boli, prijevaru te neovlašteno objavljivanje identiteta. U tužbi se Petersa ne optužuje za silovanje, unatoč navodima koje je tinejdžerica iznijela.

Prema tužbi, o kojoj je u travnju izvijestio NBC6 South Florida, Peters je 16-godišnjoj influencerici platio 1.000 dolara kako bi sudjelovala u njegovim streamovima. Od nje je, navodi se u tužbi, htio napraviti 'žensko lice looksmaxxinga'. Tinejdžerica je provela noć u kući Petersovih roditelja, a tom joj je prilikom, navodi se u tužbi, točio votku te ju je toliko napio da nije mogla dati pristanak, a zatim je ipak imao spolni odnos s njom.

U optužbi stoji da joj je u lice ubrizgao zabranjenu tvar

Prema sadržaju tužbe, nakon toga ju je šest mjeseci ignorirao, a zatim su ponovno uspostavili kontakt te joj je počeo plaćati 15.000 dolara mjesečno za promociju na društvenim mrežama. Međutim, ponovno su se posvađali, a Peters je potom, navodi se u tužbi, pokrenuo medijsku kampanju kako bi je ocrnio.

Tinejdžerica je također rekla da joj je Peters dvaput protiv njezine volje ubrizgao Aqualyx pomiješan s metamfetaminom, tvar koju američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) nije odobrila, kako bi otopio masno tkivo oko njezinih obraza i linije čeljusti.

Petersov odvjetnik Steven Kramer izjavio je da njegov klijent negira navode i osporava takav prikaz događaja. Dodao je da će se Peters žestoko braniti odgovarajućim pravnim putem te da neće davati daljnje komentare.

Za pucanje je već dobio uvjetnu kaznu zatvoru

Uz ovaj slučaj, Peters je bio optužen i za druga kaznena djela, a već je kažnjen zbog pucanja na uginulog aligatora tijekom prijenosa uživo u ožujku, za što je dobio šest mjeseci uvjetne kazne i 20 sati neplaćenog rada za opće dobro.

Istoga mjeseca uhićen je s 24-godišnjakinjom, a oboje su optuženi za fizički napad koji su, prema optužbi, počinili nad 19-godišnjakinjom u unajmljenoj kući u Kissimmeeju na Floridi, objavio je Guardian.

Inače, Peters se proslavio kao promotor 'looksmaxxinga', ideje da je fizički izgled jedna od najvažnijih osobina svake osobe te da ga treba poboljšati pod svaku cijenu, čak i korištenjem opasnih metoda poput udaranja kostiju kako bi se postigla izraženija linija čeljusti. Pokret je postao izrazito popularan u incel kulturi na internetu, a stručnjaci diljem svijeta upozoravaju da takav sadržaj može pogoršati probleme sa samopouzdanjem, depresijom i socijalnom anksioznošću kod tinejdžera.