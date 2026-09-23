Dijele stipendije do 520 eura mjesečno: Moći će se prijaviti više studenata i učenika

Grad Zagreb najavio je promjene u kriterijima za dodjelu stipendija studentima i učenicima. Bit će ih podijeljeno oko 1.400.

Među najvećim stipendijama u državi su stipendije koje dodjeljuje Grad Zagreb. Učenici mjesečno mogu primati 380 eura neto, a studenti 520 eura neto. Stipendije se dodjeljuju u pet kategorija - za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, na temelju socioekonomskog statusa, pripadnicima romske nacionalne manjine i učenicima i studentima s invaliditetom. Grad je sada najavio niz promjena koje očekuju ovogodišnje konkurente za stipendiju.

Širi se krug korisnika, postupak prijave bit će jednostavniji

Kako navode iz Grada Zagreba u priopćenju za medije, postupak prijave bit će jednostavniji, proširit će se krug korisnika i bit će manje administrativnih prepreka, a kriteriji bi trebali biti pravedniji. Promjene su usvojene na posljednjoj sjednici Gradske skupštine, a očekuje se da će u novoj školskoj i akademskoj godini biti podijeljeno oko 1.400 stipendija.

- Ovim izmjenama želimo gradske stipendije učiniti jednostavnijima, pravednijima i dostupnijima. Olakšavamo administrativne korake i digitaliziramo sklapanje ugovora, a istodobno prilagođavamo kriterije kako bi sustav bolje prepoznavao stvarne okolnosti učenika i studenata. Ulaganje u obrazovanje djece i mladih jedan je od naših prioriteta jer vjerujemo da kvalitetno obrazovanje mora biti dostupno svima, istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Što se sve mijenja?

Kako su istaknuli iz Grada, jedna od važnijih novosti odnosi se na digitalizaciju sklapanja ugovora. Slično kao i kod državnih stipendija, umjesto dosadašnjeg printanja i potpisivanja, prihvaćanje Općih uvjeta stipendiranja smatrat će se činom sklapanja ugovora. U Gradu smatraju da će to ubrzati postupak dodjele i isplate stipendija te ukloniti postupak administrativne obrade oko 3.200 ugovora godišnje.

- Veća fleksibilnost uvodi se i kod dopune dokumentacije za stipendije namijenjene učenicima i studentima s invaliditetom, prema socioekonomskom statusu te pripadnicima romske nacionalne manjine. Istodobno se preciznije uređuje vrednovanje izvannastavnih postignuća pa će se, uz sportske uspjehe, pri bodovanju uzimati u obzir i umjetnička i kulturna postignuća. Ukinuto je i ograničenje prema kojemu su stipendiju mogla primati najviše dva člana istog kućanstva, za stipendije za izvrsnost i deficitarna zanimanja. Kod stipendija na temelju socioekonomskog statusa dodatno se mijenjaju kriteriji kako bi dodjela u većoj mjeri pratila stvarne potrebe prijavitelja. Ukida se dosadašnje razdvajanje kvote između umjetničkih i znanstvenih područja, a prihodovni cenzus povećava se s 80 na 100 posto proračunske osnovice, odnosno s 352 na 441 euro po članu kućanstva. Korisnici minimalne zajamčene naknade moći će ostvariti i dva dodatna boda pri bodovanju, objašnjavaju iz Grada Zagreba.

Novina će biti i u bodovanju prijava za stipendije za učenike i studente s invaliditetom. U gradu navode da će odnos bodova za invaliditet i školski odnosno akademski uspjeh biti pravedniji.

- Ujednačava se omjer bodovanja za različite skupine korisnika, a smanjuje udio bodova za izvannastavne aktivnosti, koje nisu jednako dostupne svim osobama s invaliditetom, navode iz Grada.

Natječaj bi trebao biti otvoren uskoro

Objašnjavaju i da će kod stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine biti uvedeno razlikovanje između uzornog i dobrog vladanja.

- Studentima koji ponavljaju godinu omogućit će se individualna procjena okolnosti, umjesto automatskog isključivanja iz mogućnosti ostvarivanja stipendije, kako bi se potaknuli nastavak obrazovanja i uspješan završetak studija, priopćeno je iz Grada Zagreba.

Dodajmo i kako za sada nije poznat datum otvaranja prijava za stipendije Grada Zagreba. Prošle godine natječaj za učenike i studente prve godine bio je otvoren 2. listopada, a za studente viših godina studija 31. listopada 2025. godine. Natječajima će biti detaljno propisani svi uvjeti za dodjelju poviše spomenutih stipendija.