Hoće li zbog štrajka u Zagrebu učenici moći do škole? ZET odgovorio

Sindikati ZET-a najavili su štrajk radnika. Kako će u ponedjeljak djeca do škole ako dođe do paralize grada?

U ponedjeljak 28. rujna od 3:30 sati ujutro mogao bi krenuti štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), što će obuhvatiti vozače autobusnih i tramvajskih linija. Izjašnjavanje radnika i članova sindikata završilo je u srijedu, a ovog petka trebalo bi biti konačno poznato idu li u štrajk.

'Ako do štrajka dođe, ZET će poduzeti sve raspoložive mjere'

Ako do štrajka dođe, kako će učenici do škola? To smo priupitali ZET.

- S obzirom da se sve obveze iz Kolektivnog ugovora uredno izvršavaju te se Kolektivni ugovor primjenjuje do sklapanja novog, uključujući i odredbe o socijalnim miru, smatramo da nema osnove za štrajk. U slučaju da do štrajka ipak dođe, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. poduzet će sve raspoložive mjere za nastavak pružanja usluge prijevoza putnika, odgovorili su nam.

Pitali smo i jesu li spremni izdavati ispričnice učenicima zbog kašnjenja ili nedolaska u školu dođe li do štrajka i paralize prometa. Naime, ZET inače nudi ispričnice u slučajevima kada su osobno odgovorni za kašnjenje zbog korištenja javnog prijevoza te se one mogu zatražiti online. Na taj dio upita iz ZET-a nisu odgovorili.

Zbog čega radnici najavljuju štrajk?

Naime, sindikati ZET-a, među kojima su Sindikat vozača i prometnih radnika ZET Zagreb, Sindikat autobusnog, tramvajskoj prometa Hrvatska - Zagreb i Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske, najavili su štrajk zbog nepostizanja dogovora o sklapanju kolektivnog ugovora. Objavili su da su odbijeni ključni prijedlozi sindikata, radna prava nisu uređena, postupak mirenja nije bio uspješan te da je izostala spremnost poslodavca na postizanje sporazuma.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u srijedu da su ga sindikalni zahtjevi iznenadili uzevši u obzir povećanja plaća u gradskim tvrtkama tijekom posljednjih pet godina.