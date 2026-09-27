Sjećate se Bartola koji je dobio četiri petice na maturi? Stiglo mu je novo priznanje

Bartol je na četiri mature dobio pet, razmišljao o FER-u i FSB-u: A onda napravio potpuni zaokret
Maturant Bartol Pekica briljirao je na Matematici, Hrvatskom, Engleskom i Filozofiji. Upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu.
09:52 64 d 25.07.2026
27. rujan 2026.
Bartol Pekica osvojio je nagradu za najbolji film u kategoriji slobodnog stila na 19. Four River Film Festivalu. Riječ je o filmu 'Refleksije'.
Film 'Refleksije' bivšeg maturanta Gimnazije Pula Bartola Pekice osvojio je nagradu za najbolji film u kategoriji slobodnog stila na 19. Four River Film Festivalu Karlovcu. Program je trajao od 15. do 19. rujna, a o najboljim ostvarenjima 31. Filmske revije mladeži odlučivao je stručni žiri u sastavu Tatjana Božić, Nikola Janković i Eva Kraljević.
Kako stoji na službenoj stranici ove Gimnazije, član žirija Nikola Janković u obrazloženju Bartolove nagrade istaknuo je kako je riječ o filmu mladog autora koji se 'usudio ogoliti se, ali na jedan poetičan način', priznajući da nema sve odgovore, ali se ne boji postavljati pitanja, spajati naizgled nespojivo i udahnuti novi smisao i boju ovom svijetu.
Bartol nije skrivao iznenađenje nagradom, ali ni zadovoljstvo što je žiri prepoznao njegov film.
- Hvala svima i jako mi je drago da se žiriju svidio film. Jako sam iznenađen, ali sam zahvalan za iskustvo na Four River Film Festivalu, na kojem sam bio već dva puta. Pohvaljujem organizaciju festivala, ali također sam zahvalan što sam dio filmske umjetnosti koja me opčinjava, rekao je Bartol nakon dodjele, prenosi Gimnazija Pula.
Film je nastao kao završni autorski rad u prošlogodišnjoj fakultativnoj nastavi 'Filmska grupa' koju vodi profesor Marko Kalčić. Tijekom cjelogodišnjeg rada učenici su se bavili filmskim jezikom, snimanjem, montažom i postprodukcijom, razvijajući vlastite filmske ideje i autorske pristupe.
Bartol je na četiri mature dobio pet, razmišljao o FER-u i FSB-u: A onda napravio potpuni zaokret
Maturant Bartol Pekica briljirao je na Matematici, Hrvatskom, Engleskom i Filozofiji. Upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu.
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'Refleksije' su svoju festivalsku publiku pronašle i u Puli. Film je ove godine prikazan na Pulskom filmskom festivalu u okviru programa Kino 15+, koji vode srednjoškolci.
Podsjetimo, Bartol je na državnoj maturi 2026. četiri ispita riješio odlično. Riječ je o Matematici (A), Hrvatskom jeziku, Engleskom jeziku (A) i Filozofiji, koju je napisao najbolje u državi. Pisao je još i Fiziku, jer je u vrijeme prijavljivanja ispita još uvijek razmišljao o studijima poput onih na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Ipak, s vremenom se udaljavao od tih ideja, pa je u konačnici maturu iz Fizike pisao 'praktički bez pripreme, pa je i rezultat bio nešto lošiji'. Bartol je, naime, odlučio upisati studij Filozofije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Cijeli intervju možete pročitati ovdje. Film možete pogledati u nastavku.
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