Roditelji sve gore komuniciraju s djecom, a ključno je za prevenciju: 'Djecu ne trebamo pitati samo o zadaći'

Nasilni događaji u školama duboko potresaju ne samo djecu u čijoj se okolini dogode već i širu zajednicu. Osjećaji straha, nemoći, bijesa i tuge tada su česti i normalni, kako među djecom tako i među roditeljima.

Psiholog Robert Kovačević iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu za portal Mentalno Zdravlje na stranici Grada Zagreba ističe da prevencija nasilja ne počinje kamerama, detektorima metala i zaključavanjem vrata, iako i te mjere mogu imati svoje mjesto, već odnosom u kojem dijete zna da će ga 'netko čuti prije nego što njegova patnja postane nečiji strah'.

Iskren i otvoren odnos roditelja i djece ključna je metoda prevencije, zbog čega dodatno zabrinjava to što podrška koju roditelji iskazuju djeci u posljednje tri godine globalno pada, a u Hrvatskoj i više od prosjeka zemalja OECD-a. Prema posljednjem PISA istraživanju, provedenom 2025. godine, globalni prosječni indeks u tri godine pao je za 19 bodova, a u Hrvatskoj za 22.

U razgovoru s djecom treba postaviti konkretna pitanja

To znači da, kako bismo izgradili sigurnije društvo, moramo raditi na povezanosti djece i roditelja. Robert Kovačević dao je nekoliko savjeta kako to učiniti.

Dijete koje zna da ga odrasla osoba neće odmah osuditi, ismijati ili kazniti zbog onoga što osjeća ima veću mogućnost potražiti pomoć. Nije dovoljno pitati: 'Je li sve u redu?' Na takvo pitanje dijete često automatski odgovara: 'Je', piše Kovačević u tekstu koji je objavljen na stranici za mentalno zdravlje Grada Zagreba.

Kovačević savjetuje roditeljima da postave konkretnija pitanja poput: 'Kako ti je stvarno u školi?', 'Postoji li nešto zbog čega ti je posljednjih dana teško?', 'Imaš li osjećaj da te netko namjerno provocira ili ponižava?', 'Postoji li netko s kim se ne osjećaš sigurno?', 'Što te u posljednje vrijeme najviše ljuti?' te 'Postoji li nešto što ti je neugodno reći odraslima?'.

'Jedan znak sam po sebi nije dokaz'

Kovačević naglašava da je važno pritom doista slušati odgovor, a ne samo postaviti pitanje. Dodaje da roditelji često misle da će nasilje spriječiti ako dijete dovoljno dobro kontroliraju. Međutim, pretjerano ispitivanje, nadzor i kažnjavanje mogu imati suprotan učinak i uzrokovati da se dijete još više zatvori. Psiholog objašnjava da roditeljski autoritet i blizak odnos nisu suprotstavljeni. Navodi da jasne granice najbolje funkcioniraju kad se dijete istodobno osjeća prihvaćeno i voljeno.

Ono na što bi roditelji trebali obratiti pažnju jesu nagle i značajne promjene u ponašanju. Kao primjere navodi izrazitu izolaciju i povlačenje, naglu promjenu društva, ozbiljne probleme u školi, učestale sukobe i prijetnje, izrazitu razdražljivost ili agresivnost, gubitak interesa za ranije važne aktivnosti, opsjednutost nasiljem, osvetom ili oružjem, izjave o želji da nekoga povrijedi ili 'kazni' te izražavanje beznađa ili osjećaja da 'više nema što izgubiti'.

- Jedan znak sam po sebi nije dokaz da je dijete opasno. Ali promjena ponašanja koja je intenzivna, nagla ili se pogoršava razlog je za razgovor i, prema potrebi, za stručnu pomoć. Ako dijete izravno kaže da želi ozlijediti sebe ili drugu osobu, govori o konkretnom planu ili pristupu oružju, takvu izjavu ne treba umanjivati riječima poput 'ma nećeš ti to stvarno napraviti'. Treba je shvatiti ozbiljno i odmah uključiti odgovorne odrasle osobe i stručnu pomoć, ističe Kovačević u tekstu za portal Grada Zagreba.

Kako razgovarati nakon nasilja u školi?

Kovačević napominje da nakon nasilnog događaja roditelji često žele zaštititi djecu tako da s njima uopće ne razgovaraju o tome. Međutim, kaže da taj pristup nije dobar jer će djeca te informacije dobiti od prijatelja, društvenih mreža, portala ili drugih izvora.

- Ako odrasli ne razgovaraju s njima, informacije mogu biti netočne, pretjerane i zastrašujuće. Razgovor treba biti smiren, iskren i prilagođen dobi djeteta. Možemo započeti jednostavno: 'Vjerojatno si čuo/čula što se dogodilo. Želim čuti kako se ti zbog toga osjećaš.' Zatim treba pustiti dijete da govori. Ne moramo odmah nuditi rješenja. Ponekad je najvažnije reći da razumijemo zašto se tako osjeća i da razumijemo da je prestrašeno, savjetuje dječji psiholog

Različit pristup maloj djeci i adolescentima

Istaknuo je da treba izbjegavati izjave kojima se negira problem, potiče dijete da ne razmišlja o njemu, događaj umanjuje ili ga se pokušava ignorirati jer se time djetetu može poslati poruka da njegove ili njezine emocije nisu poželjne. S druge strane, manjoj djeci treba spriječiti da gledaju grafičke prikaze nasilja, a o nasilju s njima treba razgovarati jednostavnim riječima. S adolescentima pak razgovor treba uključivati i ono što vide na internetu.

- Društvene mreže mogu normalizirati nasilje, osvetu i glorifikaciju oružja. Međutim, nije dovoljno samo zabraniti sadržaj. Treba razgovarati o tome što taj sadržaj govori, zašto je zanimljiv i kako se dijete osjeća nakon gledanja toga. Jer cilj nije samo kontrolirati sadržaj, nego razvijati kritičko mišljenje i emocionalnu pismenost, poručuje Kovačević.

Učitelji i nastavnici mogu pridonijeti prevenciji tako da bilježe ponašanje učenika koje smatraju problematičnim te da o tome pravovremeno obavijeste odgovorne osobe. Učenike pak treba potaknuti da kažu roditeljima ako im netko prijeti ili ako vide zabrinjavajuće ponašanje, a ne da šute iz straha da će ih kolege etiketirati kao 'cinkere' i odbaciti.

'Treba naglasiti da vam dijete može reći sve'

Za kraj, Kovačević ističe da ne treba tražiti jednostavno objašnjenje i redukcionistički tražiti jednog krivca za problem. Također, psihičke poteškoće ne bi trebalo automatski povezivati s nasiljem, a počinitelja treba izbjegavati nazivati 'čudovištem' ili 'luđakom'. Ključ prevencije je u razumijevanju toga što je prethodilo nasilju i gdje je sustav zakazao, a najvažnija lekcija koju iz takva događaja treba usvojiti nije kako reagirati na nasilje, već kako ga spriječiti, smatra Kovačević.

- Možda ne možemo spriječiti svaki nasilni događaj. Ali možemo povećati vjerojatnost da će dijete koje pati, koje je ljuto, koje se osjeća odbačeno, poniženo ili očajno prije nasilnog čina doći do odrasle osobe. Zato djecu ne trebamo pitati samo o zadaći i ocjenama te ih kritizirati zbog toga što su dugo na mobitelu. Ponekad treba i pitati kako se osjećaju među ljudima, osjećaju li se sigurno, postoji li nešto što ih ljuti i što ih povređuje. Treba tada naglasiti da vam dijete može reći sve, čak i ako misli da će upasti u nevolju, zaključuje psiholog za portal Grada Zagreba.