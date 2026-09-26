Roditelji sve gore komuniciraju s djecom, a ključno je za prevenciju: 'Djecu ne trebamo pitati samo o zadaći'

Jesu li djeca danas zaista tako 'strašna'? 'Oni su simptom društva i obitelji'
Iz Hrvatske komore socijalnih pedagoga poručuju da je nasilje složen društveni problem i da za njegovo suzbijanje ne postoji jednostavno rješenje.
17:09 8 d 18.09.2026
26. rujan 2026.
Psiholog Robert Kovačević objašnjava da je najbolja prevencija nasilja otvoreni razgovor i praćenje ponašanja djece.
Nasilni događaji u školama duboko potresaju ne samo djecu u čijoj se okolini dogode već i širu zajednicu. Osjećaji straha, nemoći, bijesa i tuge tada su česti i normalni, kako među djecom tako i među roditeljima.
Psiholog Robert Kovačević iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu za portal Mentalno Zdravlje na stranici Grada Zagreba ističe da prevencija nasilja ne počinje kamerama, detektorima metala i zaključavanjem vrata, iako i te mjere mogu imati svoje mjesto, već odnosom u kojem dijete zna da će ga 'netko čuti prije nego što njegova patnja postane nečiji strah'.
Iskren i otvoren odnos roditelja i djece ključna je metoda prevencije, zbog čega dodatno zabrinjava to što podrška koju roditelji iskazuju djeci u posljednje tri godine globalno pada, a u Hrvatskoj i više od prosjeka zemalja OECD-a. Prema posljednjem PISA istraživanju, provedenom 2025. godine, globalni prosječni indeks u tri godine pao je za 19 bodova, a u Hrvatskoj za 22.
Jesu li djeca danas zaista tako 'strašna'? 'Oni su simptom društva i obitelji'
Iz Hrvatske komore socijalnih pedagoga poručuju da je nasilje složen društveni problem i da za njegovo suzbijanje ne postoji jednostavno rješenje.
17:09 8 d 18.09.2026
U školi se dogodio stravičan napad, a gdje je Fuchs? Eno ga hvali HDZ-ovu Vladu
Fuchs je ovih dana bio poprilično aktivan, samo ga se nije moglo čuti oko najgoreg događaja u obrazovanju u ovoj godini.
10:52 10 d 16.09.2026
To znači da, kako bismo izgradili sigurnije društvo, moramo raditi na povezanosti djece i roditelja. Robert Kovačević dao je nekoliko savjeta kako to učiniti.
Dijete koje zna da ga odrasla osoba neće odmah osuditi, ismijati ili kazniti zbog onoga što osjeća ima veću mogućnost potražiti pomoć. Nije dovoljno pitati: 'Je li sve u redu?' Na takvo pitanje dijete često automatski odgovara: 'Je', piše Kovačević u tekstu koji je objavljen na stranici za mentalno zdravlje Grada Zagreba.
Kovačević savjetuje roditeljima da postave konkretnija pitanja poput: 'Kako ti je stvarno u školi?', 'Postoji li nešto zbog čega ti je posljednjih dana teško?', 'Imaš li osjećaj da te netko namjerno provocira ili ponižava?', 'Postoji li netko s kim se ne osjećaš sigurno?', 'Što te u posljednje vrijeme najviše ljuti?' te 'Postoji li nešto što ti je neugodno reći odraslima?'.
Kovačević naglašava da je važno pritom doista slušati odgovor, a ne samo postaviti pitanje. Dodaje da roditelji često misle da će nasilje spriječiti ako dijete dovoljno dobro kontroliraju. Međutim, pretjerano ispitivanje, nadzor i kažnjavanje mogu imati suprotan učinak i uzrokovati da se dijete još više zatvori. Psiholog objašnjava da roditeljski autoritet i blizak odnos nisu suprotstavljeni. Navodi da jasne granice najbolje funkcioniraju kad se dijete istodobno osjeća prihvaćeno i voljeno.
Ono na što bi roditelji trebali obratiti pažnju jesu nagle i značajne promjene u ponašanju. Kao primjere navodi izrazitu izolaciju i povlačenje, naglu promjenu društva, ozbiljne probleme u školi, učestale sukobe i prijetnje, izrazitu razdražljivost ili agresivnost, gubitak interesa za ranije važne aktivnosti, opsjednutost nasiljem, osvetom ili oružjem, izjave o želji da nekoga povrijedi ili 'kazni' te izražavanje beznađa ili osjećaja da 'više nema što izgubiti'.
- Jedan znak sam po sebi nije dokaz da je dijete opasno. Ali promjena ponašanja koja je intenzivna, nagla ili se pogoršava razlog je za razgovor i, prema potrebi, za stručnu pomoć. Ako dijete izravno kaže da želi ozlijediti sebe ili drugu osobu, govori o konkretnom planu ili pristupu oružju, takvu izjavu ne treba umanjivati riječima poput 'ma nećeš ti to stvarno napraviti'. Treba je shvatiti ozbiljno i odmah uključiti odgovorne odrasle osobe i stručnu pomoć, ističe Kovačević u tekstu za portal Grada Zagreba.
Krizni tim ostaje u zagrebačkoj školi: 'Ovo nije prvi nož u školi ove godine, učenik i dalje ide na nastavu'
Nakon napada nožem u zagrebačkoj školi, sindikalist Zrinko Turalija upozorava na raniji slučaj u Varaždinu i propuste sustava.
11:03 11 d 15.09.2026
Istražili smo kako izgledaju planovi sigurnosti u našim školama: Neki su se potrudili više od drugih
Od samo šest pa do 30 stranica, ovi dokumenti drastično se razlikuju od škole do škole. Neki imaju detaljnu analizu rizika, a drugi tek općenite upute
09:00 11 d 15.09.2026
Kovačević napominje da nakon nasilnog događaja roditelji često žele zaštititi djecu tako da s njima uopće ne razgovaraju o tome. Međutim, kaže da taj pristup nije dobar jer će djeca te informacije dobiti od prijatelja, društvenih mreža, portala ili drugih izvora.
- Ako odrasli ne razgovaraju s njima, informacije mogu biti netočne, pretjerane i zastrašujuće. Razgovor treba biti smiren, iskren i prilagođen dobi djeteta. Možemo započeti jednostavno: 'Vjerojatno si čuo/čula što se dogodilo. Želim čuti kako se ti zbog toga osjećaš.' Zatim treba pustiti dijete da govori. Ne moramo odmah nuditi rješenja. Ponekad je najvažnije reći da razumijemo zašto se tako osjeća i da razumijemo da je prestrašeno, savjetuje dječji psiholog
Istaknuo je da treba izbjegavati izjave kojima se negira problem, potiče dijete da ne razmišlja o njemu, događaj umanjuje ili ga se pokušava ignorirati jer se time djetetu može poslati poruka da njegove ili njezine emocije nisu poželjne. S druge strane, manjoj djeci treba spriječiti da gledaju grafičke prikaze nasilja, a o nasilju s njima treba razgovarati jednostavnim riječima. S adolescentima pak razgovor treba uključivati i ono što vide na internetu.
- Društvene mreže mogu normalizirati nasilje, osvetu i glorifikaciju oružja. Međutim, nije dovoljno samo zabraniti sadržaj. Treba razgovarati o tome što taj sadržaj govori, zašto je zanimljiv i kako se dijete osjeća nakon gledanja toga. Jer cilj nije samo kontrolirati sadržaj, nego razvijati kritičko mišljenje i emocionalnu pismenost, poručuje Kovačević.
Učitelji i nastavnici mogu pridonijeti prevenciji tako da bilježe ponašanje učenika koje smatraju problematičnim te da o tome pravovremeno obavijeste odgovorne osobe. Učenike pak treba potaknuti da kažu roditeljima ako im netko prijeti ili ako vide zabrinjavajuće ponašanje, a ne da šute iz straha da će ih kolege etiketirati kao 'cinkere' i odbaciti.
Oglasio se ravnatelj škole u kojoj se dogodio napad: Ima važnu poruku za učenike i roditelje
Renato Matejaš, ravnatelj Elektrotehničke škole poručio je obiteljima da mogu potražiti pomoć kriznog tima, a nastava je planirana za ponedjeljak.
14:52 15 d 11.09.2026
Profesoru vikali ‘bježite!’, on utrčao u školu prema napadaču: 'Odgovorio mi je zašto je to napravio'
Profesor Mario Božurić ušao je u školu kada je njegov kolega savladavao napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
13:41 15 d 11.09.2026
Za kraj, Kovačević ističe da ne treba tražiti jednostavno objašnjenje i redukcionistički tražiti jednog krivca za problem. Također, psihičke poteškoće ne bi trebalo automatski povezivati s nasiljem, a počinitelja treba izbjegavati nazivati 'čudovištem' ili 'luđakom'. Ključ prevencije je u razumijevanju toga što je prethodilo nasilju i gdje je sustav zakazao, a najvažnija lekcija koju iz takva događaja treba usvojiti nije kako reagirati na nasilje, već kako ga spriječiti, smatra Kovačević.
- Možda ne možemo spriječiti svaki nasilni događaj. Ali možemo povećati vjerojatnost da će dijete koje pati, koje je ljuto, koje se osjeća odbačeno, poniženo ili očajno prije nasilnog čina doći do odrasle osobe. Zato djecu ne trebamo pitati samo o zadaći i ocjenama te ih kritizirati zbog toga što su dugo na mobitelu. Ponekad treba i pitati kako se osjećaju među ljudima, osjećaju li se sigurno, postoji li nešto što ih ljuti i što ih povređuje. Treba tada naglasiti da vam dijete može reći sve, čak i ako misli da će upasti u nevolju, zaključuje psiholog za portal Grada Zagreba.
Poznajete studenta koji pomiče granice? Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda
Svaki faks ima studente koji se posebno ističu ne samo znanjem, nego svojim zalaganjem i dodatnim trudom. Nominirajte ih za 'Studenta/icu godine'.
09:34 1 d 25.09.2026
Na faksu imate profesoricu ili profesora koji su baš odlični? Prijavite ih za nagradu
Malo je onih koji za vrijeme studiranja ne pamte one profesore koji su obilježili njihove studentske dane. Nominirajte ih za nagradu Zlatna kreda.
10:08 3 d 23.09.2026
Podijelite svoje dobro iskustvo iz prakse: Prijavite se za izlaganje na obrazovnoj konferenciji
Pozivamo sve nastavnike i profesore da se prijave kao izlagači na proslavi rođendana portala srednja.hr. Rok za prijave je 30. 9. u 23:59 sati.
10:18 4 d 22.09.2026
Pokažite im koliko vrijede: Nastavnici, prijavite kolege ili kolegice za nagradu Zlatna kreda
Nitko bolje ne prepoznaje trud i uspjehe u školi od vas koji ste svakodnevno u sustavu. Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda.
10:38 5 d 21.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 10 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 12 d 14.09.2026
Ovi učenici i nastavnici vraćaju vjeru u ljude: Besplatno popravljaju aute i računala najranjivijima
Dvadeset učenika svoje je znanje odlučilo darovati onima kojima je pomoć najpotrebnija – besplatno popravljaju aute i računala.
09:51 7 h 26.09.2026
Rehabilitatorica Ana pomaže odgojiteljima djece s teškoćama: 'Postavljam granicu, ali razmišljam i o tome'
Edukacijska rehabilitatorica Ana Vračko odgojiteljicama pomaže da pronađu idealan pristup djeci s teškoćama i pomognu njihovom razvoju u svojoj grupi.
09:50 7 h 26.09.2026
Nakon napada u Zagrebu stigli važni savjeti za učenike, roditelje i škole: Ovo su kontakti za pomoć
UNICEF Hrvatska pripremio je praktične savjete za cijelu školsku zajednicu: mlade, roditelje i skrbnike te djelatnike u školama.
12:59 15 d 11.09.2026
Pravobraniteljica nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Djeca uče iz ponašanja odraslih'
Iz Ureda ističu da je važno preuzeti odgovornost - djeca za svoje postupke, roditelji za odgoj djece, struka za ranu prevenciju i rad s djecom...
11:15 15 d 11.09.2026
Profesor iz SAD-a o razlikama naših obrazovnih sustava: 'Da sam stroži, mnogi tu bi mislili da sam bolji'
Profesor Cody McClain Brown sreću je našao u Hrvatskoj. Otkrio nam je da je u srednjoj bio panker i kaže da je američki koncept 'middle' škole grozan.
09:47 7 h 26.09.2026
Klaunovi u bolnicama i učionicama pomažu djeci: 'Možemo promijeniti kako se osjećaju'
Crveni nosovi posjećuju bolesnu djecu u bolnicama, a u školama vode edukacije empatije. I zdravstvene djelatnike uče humoru i empatičnoj komunikaciji.
09:47 7 h 26.09.2026
Škola je tek počela, a učenici i roditelji već ogorčeni zbog starog problema: 'Kako je to moguće u 2026.'?
Učenici i roditelji ponovno su nam se požalili na nedostatak WC papira i sapuna u školskim toaletima. Na problem ukazuju, ali on se ne rješava.
09:33 7 h 26.09.2026
Mislite da ste pametniji od prosjeka? Pokušajte riješiti ove zadatke: Najavljena velika testiranja
Povodom Dana inteligencije Mensa organizira IQ testiranja u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Najbolji mogu postati članovi Mense.
16:03 1 d 25.09.2026
Od 2027. novi uvjet stranim radnicima na gradilištu: Morat će poznavati jezik, ali samo najosnovnije
Strani radnici koji su u Hrvatskoj radili godinu ili više od 2027. godine morat će dokazati da poznavanje osnova hrvatskog jezika. Je li to dovoljno?
11:11 6 h 26.09.2026
Nisu ušli među najboljih pet, ali vrijedi ih vidjeti: Ovako su svjetski arhitekti zamišljali Maksimir
Nakon izbora pobjednika, poznati svjetski studiji pokazali su kako su oni zamišljali potpuno novi Maksimir.
11:10 6 h 26.09.2026
Novi program za starije od 65: Niz aktivnosti protiv osamljenosti
Osobama starijim od 65 koje su s područja Virovitičko-podravske županije bit će dostupne raznovrsne edukativne, društvene i kreativne aktivnosti.
10:28 7 h 26.09.2026
Umirovljenik Anton jedan je od najstarijih Porečana: 'Do 91. godine je vozio auto'
Umirovljenik Anton jedan je od najstarijih Porečana. Proslavio je 100. rođendan u rodnoj kući sagrađenoj 1831. U mirovini se puno bavio voćarstvom.
10:27 7 h 26.09.2026