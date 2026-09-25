Škola ujutro ili popodne? 'Moram reći da je bilo dosta napornije...'

Bruno ima iskustvo i jutarnje i popodnevne smjene, no uvijek mu je draža bila - jutarnja. Pogotovo tijekom zimskih mjeseci.

Što je bolje - jutarnja ili popodnevna smjena u školi? Na to su pitanje u novoj epizodi srednja.hr redakcijskog podcasta odgovorili novinari Bruno, Hrvoje i Korana. Svi 'naginju' jutarnjoj smjeni.

- Nikada nisam bio u školi popodne pa mi je malo teško odlučiti, ali rekao bih ujutro. Popodne je za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i eventualno druženja, rekao je Hrvoje.

'Moram reći da je tjedan popodne bio dosta naporniji'

Korana također nikada nije bila u popodnevnoj smjeni u školi.

- Mi smo imali samo ujutro pa ne znam kako je ići u školu popodne, ali ja sam baš jutarnji tip i mislim da bi mi to bilo grozno. Pogotovo zimi po mraku. Bilo bi mi čudno da ujutro učim pa popodne idem u školu, navela je Korana.

Bruno pak ima iskustvo i jutarnje i popodnevne smjene. Uvijek mu je draža bila - jutarnja.

- Ja sam u osnovnoj uvijek bio ujutro, a u srednjoj tjedan jutro tjedan popodne. Moram reći da je tjedan popodne bio dosta naporniji, pogotovo tijekom zimskih mjeseci. Kad se vraćaš kući već je mrak, a ujutro imaš domaću zadaću, trebaš učiti pa ne stigneš ništa drugo. Kad imaš nastavu ujutro imaš dojam da si već obavio ono najbitnije, dođeš doma, pojedeš ručak, napišeš zadaću, i ipak imaš osjećaj da imaš neko vrijeme za sebe. Nekako mi je to uvijek bio bolji osjećaj nego kad sam imao školu popodne, pojasnio je Bruno.

U koliko sati treba počinjati nastava?

A kada bi jutarnja smjena trebala počinjati? Hrvoje se tijekom cijelog školovanja, i tijekom osnovne i tijekom srednje škole, budio oko 6:15 sati. Škola mu je počinjala u 7:35 ili 7:45 sati.morao je putovati, šetati, ići na autobus, opet šetati...

Podsjetimo, u anketi portala srednja.hr čitatelji su odlučili da je najbolje vrijeme za početak nastave 8:30 sati.

- Moram reći da bi između 8:30 i 9 bilo baš lijepo započinjati nastavu. Ili bar u 8. Mislim da je 7:35 izrazito rano, a to je posebno naporno za učenike putnike, istaknuo je Hrvoje.

Bruno smatra da je za osnovnu u redu 7:30, a za srednju 8 jer se do nje uglavnom dulje putuje. Korana se slaže da je 8 optimalno vrijeme.

Cijeli podcast možete pogledati u nastavku.