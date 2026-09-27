Hoće li država u 2027. dijeliti stipendije srednjoškolcima? Stigao odgovor Ministarstva

I u 2026./2027. planira se dodjela državnih stipendija učenicima obrtničkih škola. Međutim, još nije poznato hoće li se mijenjati sporni uvjet.

Protekle dvije godine Ministarstvo gospodarstva dodjeljivalo je državne stipendije učenicima obrtničkih škola, onima koji se u srednjim strukovnim školama obrazuju prema trogodišnjim programima za zanimanja utvrđena kao deficitarna. Kako je započela nova nastavna godina, zanimalo nas je hoće li se i u 2026./2027. dodjeljivati ove stipendije.

- Ministarstvo gospodarstva planira nastavak projekta 'Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima' i u školskoj godini 2026./2027., potvrdilo nam je Ministarstvo.

Ministarstvo ne otkriva hoće li se sniziti traženi prosjek

Protekle godine podijeljeno je 415 ovih stipendija u iznosu od 2.400 eura. Istodobno je u državnom proračunu za ovu namjenu bilo osigurano 2,4 milijuna eura, što odgovara iznosu za tisuću stipendista. No da će se dodijeliti znatno manji broj njih, upozoravao je još prilikom raspisivanja natječaja vjeroučitelj Goran Knežević iz Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice.

Naime, u odnosu na godinu ranije promijenjen je uvjet vezan uz ocjene – prijavitelji su morali imati prosjek minimalno 4,5, umjesto ranijih 4,0. Kazao je kako se takav prosjek ne može vezati uz profil učenika koji upisuju strukovne škole i da na prste jedne ruke može nabrojati učenike koji su s takvim prosjekom upisali deficitarne obrtničke smjerove. Unatoč tim upozorenjima, Ministarstvo tijekom prošlogodišnjeg natječaja nije mijenjalo ovaj uvjet, pa smo ih pitali hoće li u novoj školskoj godini sniziti traženi prosjek ocjena.

- Broj stipendija, njihov iznos i uvjeti dodjele, uključujući kriterij prosjeka ocjena, bit će utvrđeni Javnim pozivom. Prije njegove objave nije moguće unaprijed iznositi pojedine uvjete ni najavljivati njihove moguće izmjene. U ovom trenutku nije moguće navesti ni iznos sredstava koji će biti raspoloživ za provedbu projekta jer je postupak donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu u tijeku. Kada je riječ o školskoj godini 2025./2026., stipendije su dodijeljene u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, poručili su iz Ministarstva gospodarstva.

Koji su bili uvjeti ranijih godina i tko je mogao dobiti stipendiju?

Podsjetimo, u prethodnim su razdobljima iznosi stipendija od 2.400 eura dodijeljeni jednokratno. Osim spomenutog prosjeka ocjena 4,5 prošlogodišnji uvjeti uključivali su hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Hrvatskoj, učenici su morali imati status redovitog učenika, nisu smjeli biti ponavljači te su se morali obrazovati u nekom od deficitarnih zanimanja s popisa iz natječaja.

Uvjet je bio i da učenici koji su ranijih godina koristili potpore imaju u cijelosti opravdanu potporu iz prethodnih godina. Stipendiju nisu mogli primati ni školarci koji su koristili drugu stipendiju iz bilo kojeg izvora.

U 2026. za stipendiju su se mogli prijaviti učenici u smjerovima: autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, građevinski radnik u održivoj gradnji, građevinski radnik u zgradarstvu, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, izrađivač-monter strojarskih konstrukcija, klesar, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, limar, mesar, modni krojač, monter drvenih konstrukcija i krovova, monter strojarskih instalacija, oblagač podova i zidova, obućar, operater za strojne obrade, pediker, pekar, pekar-slastičar, plinoinstalater, serviser karoserije motornih vozila, slastičar, soboslikar-ličilac, soboslikar ličilac dekorater, staklar, stolar, strojobravar, tapetar, tesar, tokar, vodoinstalater, zavarivač, zidar.

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