Ovi učenici i nastavnici vraćaju vjeru u ljude: Besplatno popravljaju aute i računala najranjivijima

U Strukovnoj školi Vice Vlatkovića u Zadru odvija se lijepa priča koja spaja učenike i nastavnike s lokalnom zajednicom. Tamošnjih 20 učenika i petero nastavnika zasukalo je rukave i odlučilo svoje znanje iskoristiti kako bi pomogli građanima slabijeg imovinskog stanja - besplatno će obavljati usluge iz područja automehatronike, autolimarstva i računalstva.

Besplatna usluga namijenjena je građanima lošijeg imovinskog statusa

I to kroz inicijativu koju su nazvali 'Ruke koje znaju, koje daju'.

- Građani slabijeg imovinskog statusa, posebno umirovljenici, studenti, invalidi, samohrani roditelji i svi lošijeg imovinskog statusa mogu koristiti besplatne usluge iz područja automehatronike, autolimarstva i računalstva. Automehatroničari pružaju izmjenu ulja, provjeru i zamjenu rashladne tekućine te provjeru svjetala i zamjenu žaruljica. Autolimari pružaju uslugu poliranja farova i sličnih dijelova vozila, a tehničari za računalstvo instalaciju antivirusnih programa i optimizaciju rada računala. Kod izmjene ulja korisnik sam osigurava motorno ulje. Sve usluge pružaju se besplatno, uz mentorstvo i nadzor nastavnika, navodi za srednja.hr Sanja Miočić, nastavnica i voditeljica Regionalnog centra kompetentnosti ove zadarske škole.

Trenutačno imaju pet prijavljenih korisnika

Za besplatnu uslugu građani slabijeg imovinskog stanja mogu se javiti telefonski. Škola je definirala dane u tjednu i termine kada nastavnici mogu pružati pojedine usluge, s time da će se prije dogovora termina utvrditi stvarna potreba korisnika.

- Trenutno imamo pet prijavljenih korisnika, a očekujemo da će se tijekom provedbe uključiti građani kojima je ovakva pomoć potrebna i koji ispunjavaju uvjete. Planirano je da se svaka vrsta usluge pruža jednom tjedno, prema unaprijed definiranom rasporedu. Voljeli bismo posebno ohrabriti osobe iz ranjivih i marginaliziranih skupina da nam se jave, dođu u školu i podrže ovu inicijativu. Njihov dolazak nije samo korištenje besplatne usluge, oni svojim sudjelovanjem daju učenicima priliku da primijene svoje znanje i steknu iskustvo u stvarnoj komunikaciji s korisnicima. Inicijativu smo predstavili i predsjedniku Udruge umirovljenika 3. DOB, s kojim smo razgovarali o mogućnostima suradnje i uključivanju potencijalnih korisnika, ističe nastavnica Miočić.

Važna odgojna vrijednost inicijative

Posljednjih godina nerijetko se mogu čuti kritike da su se mladi otuđili jedni od drugih i zaboravili da ne žive samo za sebe, nego bi trebali funkcionirati kao dio zajednice. Nastavnicu Miočić pitamo i može li li ovaj projekt to dodatno potaknuti i na koji način može doprinijeti odgoju učenika, a ne samo usvajanju praktičnog znanja.

- Smatramo da ova inicijativa može imati vrlo važnu odgojnu vrijednost jer učenici svoje znanje ne koriste samo za ocjenu ili buduće zaposlenje, nego ga stavljaju u službu drugih ljudi. Kroz stvaran kontakt s korisnicima uče biti odgovorni, strpljivi, susretljivi i spremni pomoći. Razvijaju komunikacijske i socijalne vještine te uče prepoznati potrebe ljudi koji žive u njihovoj neposrednoj blizini. Posebno nam je važno što su se učenici sami javili za sudjelovanje. To pokazuje da žele dati svoj doprinos zajednici i da inicijativu ne doživljavaju samo kao školsku obvezu. Upravo takva iskustva mogu razvijati kulturu solidarnosti, volontiranja i društvene odgovornosti, ističe Miočić.

Među ostalim, ovom inicijativom u školi žele smanjiti i međugeneracijski jaz, povezati mlade i starije kroz znanje, pomoć i međusobno uvažavanje.

- Učenici daju svoje znanje, vještine i vrijeme, a korisnici im zauzvrat daju povjerenje, iskustvo i priliku da ono što su naučili primijene u stvarnom životu. Na taj način učenici uče da biti dio zajednice znači ne misliti samo na sebe, nego prepoznati kada možemo nekome pomoći. Na kraju, želimo pokazati i da strukovno obrazovanje ima snažnu društvenu vrijednost. Naši učenici ne uče samo kako nešto napraviti, nego i zašto je važno ono što znaju podijeliti s drugima. Upravo zato naziv 'Ruke koje znaju, koje daju' najbolje opisuje ono što želimo postići, da znanje naših učenika ne ostane samo u školi, nego postane znanje koje se daje i koristi zajednici, navodi Miočić.

Moguće i uključivanje drugih zanimanja

Naša sugovornica prepričava i kako je čitava ideja nastala u okviru ovogodišnjeg programa 'Potencijali zajednice 2030.' Škola u programu sudjeluje treću godinu zaredom, uz financiranje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

- Ovogodišnja tema je društveno poduzetništvo, s naglaskom na društvenu korist i pomoć ranjivim skupinama, a ne samo na dobit i profit. Razmišljali smo kako znanje, kompetencije i praktične vještine koje učenici svakodnevno stječu u školi možemo ponuditi zajednici u kojoj živimo. U dogovoru s nastavnicima definirali smo prve tri vrste usluga, uz mogućnost uključivanja i drugih zanimanja npr. stolar i elektroinstalater, navodi Miočić.

U realizaciju ovog programa, navodi, uključeno je petero učenika automehatroničara, uz mentorstvo nastavnika Marina Barjašića, desetero učenika autolimara, uz mentorstvo nastavnika Marka Jakovca i Valentina Brala, te petero učenika tehničara za računalstvo, uz mentorstvo nastavnika Roberta Anića.

- Dio učenika koji sudjeluje u inicijativi prethodno je sudjelovao i u Erasmus+ mobilnosti u Sevilli, pa nam je posebno drago vidjeti kako svoja iskustva, znanje i razvijenu samostalnost sada žele pretvoriti u konkretan doprinos zajednici. Imamo i punu podršku našeg ravnatelja Tihomira Tomčića, koji od početka prepoznaje vrijednost inicijative te nam pruža organizacijsku i financijsku podršku, kao i podršku u samoj provedbi. Drago nam je što zajedno možemo razvijati ideju koja povezuje školu, učenike i lokalnu zajednicu, zaključuje nastavnica Miočić.

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