U školskom vodovodu otkriveno olovo: Toksični metal je posebno opasan za djecu

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14:25 1631 d 08.04.2022
25. rujan 2026.
U OŠ Braće Radić u Koprivnici već su poduzete korektivne mjere, međutim riječ je o toksičnom metalu za kojeg bi u vodi trebala biti nulta tolerancija.
U sklopu redovitog nadzora kvalitete vode u dijelu vodovodnih instalacija Osnovne škole 'Braća Radić' u Koprivnici utvrđena je prisutnost olova, prenio je portal N1. Prisutnost tog opasnog metala utvrđena je laboratorijskom analizom koju je proveo Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.
- Odmah po saznanju poduzete su korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama, sukladno zakonskim odredbama, stoji u obavijesti škole upućenoj roditeljima, prenosi N1.
U obavijesti, koju potpisuje ravnatelj Krešo Grgac, nije navedeno o kojem je dijelu instalacija riječ, kolika je izmjerena koncentracija olova niti je li učenicima i zaposlenicima rečeno da ne piju vodu. Ravnatelju smo u četvrtak poslali e-mail, a u petak ujutro smo ga nazvali, no do trenutka pisanja ovog teksta nije nam odgovorio.
Kako piše Agencija za zaštitu okoliša SAD-a (EPA), olovo je toksičan metal koji može biti štetan za ljudsko zdravlje čak i pri niskim razinama izloženosti. S vremenom se može nakupiti u organizmu i uzrokovati dugoročne zdravstvene tegobe.
Mala djeca, dojenčad i fetusi posebno su osjetljivi na olovo jer ono na njih djeluje pri nižim razinama izloženosti nego na odrasle. Doza olova koja bi imala vrlo mali učinak na odraslu osobu može imati značajan učinak na dijete. Kod djece se niske razine izloženosti povezuju s oštećenjem središnjeg i perifernog živčanog sustava, poteškoćama u učenju, nižim rastom, oštećenjem sluha te poremećajima u stvaranju i funkciji krvnih stanica, piše EPA.
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Olovo može dospjeti u pitku vodu kada vodovodni materijali koji sadrže olovo korodiraju, osobito kada voda ima visoku kiselost ili nizak udio minerala, što može ubrzati koroziju cijevi i vodovodnih armatura. U kućama koje nemaju olovne priključne vodove najčešći problem predstavljaju mesingane ili kromirane mesingane slavine i vodovodne instalacije s lemom koji sadrži olovo, navedeno je na stranici EPA-e.
Kako piše N1, OŠ 'Braća Radić' trenutačno se nadograđuje, a dvorište škole izgleda kao veliko gradilište, pa je moguće da je zbog toga olovo iz cijevi dospjelo u vodovodnu vodu.
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