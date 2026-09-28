Jedna od najstarijih škola u Hrvatskoj traži bivše učenike: Jeste li ju pohađali?

Je li netko od vaših poznanika pohađao Prvu sušačku hrvatsku gimnaziju u Rijeci? Upravo su u potrazi za bivšim učenicima.

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci u potrazi je za svojim 'starim' učenicima. Povodom 400. rođendana pokreću projekt Alumni Sušačka, a njime žele ponovno povezati generacije bivših učenika. Prva generacije u klupe je sjela još 1627. godine.

- Tražimo Sušačane! Jeste li nekada bili učenik Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci? Možda ste ovdje sjedili prije 5, 10, 30, 50 (...) godina. Možda još uvijek pamtite svoju učionicu, razrednika, profesore, prijatelje, prvu simpatiju, maturalno putovanje, zabavu, zvuk školskog zvona... Možda ste neke od svojih školskih prijatelja potpuno izgubili iz vida. Uoči 400. obljetnice Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci želimo ponovno povezati generacije naših bivših učenika. Želimo pronaći Sušačane svih generacija - u Rijeci, Hrvatskoj i diljem svijeta. Pokrećemo projekt Alumni Sušačka. Znate li nekoga tko je bio učenik naše škole? Označite ga. Podijelite ovu objavu. Javite mu se. Uskoro objavljujemo kako nam se možete pridružiti. 400 godina. Tisuće generacija. Jedna Sušačka. Jednom Sušačanin - uvijek Sušačanin, napisali su iz škole.