Dio učenika ima pravo na oslobađanje Tjelesnog: Postoji lista bolesti

Dio učenika može biti oslobođen nastave Tjelesnog i zdravstvenog odgoja u školama, bilo u cijelosti, bilo djelomično. Zakon o odgoju i obrazovanju kaže kako se učenika općenito može privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima ako zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju. Naglašeno je da ti nastavni sadržaji ne mogu biti iz osnovnih predmeta struke.

Odluku donosi nastavničko vijeće na temelju medicinske dokumentacije

- Odluku o oslobađanju učenika donosi učiteljsko vijeće odnosno nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen, istaknuto je u Zakonu o odgoju i obrazovanju.

Dakle, učenik za oslobađanje mora uputiti zahtjev nastavničkom vijeću u svojoj školi. Zahtjevu prilaže svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Valja napomenuti kako je ovdje riječ o dužim oslobađanjima za koje škola nakon zamolbe učenika kontaktira školskog liječnika. Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu razjasnilo je da potvrdu o oslobađanju od nastave Tjelesnog nakon akutne bolesti koja ne zahtijeva izostanak duže od mjesec dana izdaje izabrani doktor, dakle, obiteljski liječnik.

Postoji lista bolesti i preporuka oslobađanja

Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu u 2009. godini razjasnilo je da se nakon zamolbi učenika kontaktira školski liječnik. On s nastavnikom Tjelesnog na temelju dokumentacije i pregleda učenika dogovara hoće li biti privremeno oslobođen Tjelesnog ili će oslobođenje biti trajno tijekom čitave školske godine. Zahtjev se može i odbiti. Konačno rješenje nakon toga donosi nastavničko vijeće.

Oni su objavili i listu bolesti za oslobađanje nastave TZK koju možete pogledati u dokumentu na dnu članka. Na popisu su, primjerice, mononukleoza (oslobađanje do šest mjeseci), streptokokna angina (potpunost šest do osam tjedana) ili gnojni meningitis (potpuno do godinu dana). Za ADHD propisan je pojačan nadzor u aktivnostima koje potiču izrazito uzbuđenje, napetost i agresivnost. Kod astme u vrijeme akutizacije bolesti savjetuju osloboditi nastave Tjelesnog i raditi vježbe disanja. Dakako, svaki medicinski slučaj zaseban je pa se učenici svakako moraju obratiti svom obiteljskom liječniku za mišljenje.

- Tjelesna aktivnost, kretanje i bavljenje sportom imaju značajni utjecaj na zdravlje, osobito mladih. Često puta (zbog neznanja ili straha roditelja, nastavnika, učenika) učenici se oslobađaju i onih aktivnosti koje održavaju i unaprjeđuju njihovu funkcionalnu sposobnost.​ Cilj ocjene sposobnosti sudjelovanja na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture je procijeniti koje aktivnosti (iz nastavnog plana i programa) mogu pogoršati bolest, dovesti do egzacerbacije ili prouzročiti ozljedu te preporučiti one aktivnosti koje doprinose unapređenju i očuvanju zdravlja. Svakom učeniku/ci treba omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću u skladu sa zdravstvenim stanjem i stupnjem razvoja, stoji u uputama.