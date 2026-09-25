Susjedna država zabranila burke u školama: Uvode se i stroža pravila za zvanje socijalnih službi

Talijanska vlada izglasala je uredbu kojom se u školama zabranjuje nikab i burka, dok je nošenje hidžaba i dalje dozvoljeno.

Italija je uvela zabranu nošenja burke i nikaba u školama. Uz to uvedeno je i ograničenje kojim prilikom formiranja razreda u njega može biti raspoređeno najviše 30 posto učenika koji slabo govore talijanski.

Premijerka Giorgia Meloni izjavila te da su te mjere razumni alati koji ne dijele, već pomaži integraciji. S druge strane, oporba optužuje vladajuće da se dodvoravaju politikama krajnje desne stranke Futuro Nazionale (Budućnost nacije) uoči parlamentarnih izbora koji će se održati sljedeće godine, piše BBC.

Ministar obrazovanja Giuseppe Valditara rekao je da se ograničenje odnosi isključivo na jezik, a ne na državljanstvo, dok je zabranu nikaba i burke nastojao prikazati kao pitanje ravnopravnosti spolova.

Škole će morati obavijestiti i socijalne službe

Uredba je usvojena ovog četvrtka na sjednici Vijeća ministara te odmah stupa na snagu, no parlament ima rok od 60 dana za ratifikaciju. Zabrana pokrivanja lica odnosi se na burku i nikab, ali ne i na hidžab, koji ostavlja lice vidljivim. Pojasnimo, burka je jednodijelni veo koji prekriva lice i tijelo, a nikab pokriva samo lice te ostavlja malo prostora oko očiju otkrivenim.

Prema novoj uredbi od lokalnih školskih ureda tražit će se da učenike sa slabim znanjem talijanskog jezika ravnomjernije rasporede među razredima i obližnjim školama. Ako to nije moguće, primjenjivale bi se iznimke, uz dodatnu nastavu talijanskog jezika, kako bi se izbjeglo stvaranje, kako kaže ministar obrazovanja, 'geto-razreda', prenosi BBC.

Prema novinskoj agenciji Ansa, uredba ide i korak dalje kada je riječ o roditeljima. Škole će morati obavijestiti socijalne službe o slučajevima u kojima trajne jezične prepreke kod roditelja i skrbnika otežavaju njegovu integraciju. Pritom bi bili ponuđeni besplatni tečajevi talijanskog jezika.

Oporba optužuje vladu za širenje propagande

Italija već ima smjernice o korištenju talijanskog jezika u školama. Odlukom iz 2010. godine uvedeno je ograničenjem kojim u razredu može biti maksimalno 30 posto učenika koji nemaju talijansko državljanstvo. Prema podacima istraživačke institucije Fondazione ISMU, strani državljani čine 11,6 posto učenika u talijanskim školama.

Elly Schlein, čelnica Demokratske stranke, koja pripada lijevom centru, nazvala je uredbu 'neprovedivom propagandom', dok je čelnik stranke Futuro Nazionale Roberto Vannacci rekao da podržava nove mjere, no da ih je trebalo uvesti još prije nekoliko godina, prenio je BBC.

U Hrvatskoj ne postoji specifičan zakon koji izričito zabranjuje ili regulira nošenje burke, nikaba ili hidžaba u školama, a pravila odijevanja općenito su prepuštena školama te se reguliraju kućnim redom škole.