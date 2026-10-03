Koliko mladi u Hrvatskoj čekaju na timsku procjenu? 'Odlučuju kapaciteti, opterećenost'

Jesu li djeca danas zaista tako 'strašna'? 'Oni su simptom društva i obitelji'
Iz Hrvatske komore socijalnih pedagoga poručuju da je nasilje složen društveni problem i da za njegovo suzbijanje ne postoji jednostavno rješenje.
17:09 15 d 18.09.2026
03. listopad 2026.
Multidisciplinarna procjena je postupak u kojem više stručnjaka procjenjuje teškoće, potrebe i okolnosti u kojima dijete ili mlada osoba živi.
Na stručnom skupu u organizaciji Hrvatske komore socijalnih pedagoga (HKSP), pod nazivom 'Svrhovitost i pravovremenost mjera za djecu i obitelji u riziku: izazovi i nove mogućnosti', tema je između ostalog bila i timska procjena. U nekim dijelovima Hrvatske djeca i mladi na nju čekaju mjesecima. O tome smo razgovarali s Božom Vrkljanom, ravnateljem Centra za pružanje usluga u zajednici Dugave.
Multidisciplinarna procjena je, objašnjava stručnjak, postupak u kojem više stručnjaka različitog profila, svatko iz svog područja, zajedno procjenjuje teškoće, potrebe i okolnosti u kojima dijete ili mlada osoba živi, odnosno utvrđuje se etiologija, fenomenologija, duljina trajanja. Cilj je dobiti što potpuniju sliku o problemima s kojima se dijete suočava, njihovim mogućim uzrocima i potrebama, te na temelju toga odrediti koji su oblik pomoći, zaštite ili tretmana za njega najprimjereniji.
Multidisciplinarnu procjenu, dakle, provodi tim stručnjaka koji čine socijalni pedagog, socijalni radnik i psiholog, a prema potrebi se uključuju i drugi stručnjaci, primjerice liječnici. Svaki stručnjak dijete sagledava iz svog područja, a zatim zajedno donose zaključak o njegovim potrebama i o tome koji bi oblik pomoći i tretmana bio najprimjereniji.
- Djeca i mladi upućuju se na multidisciplinarnu procjenu kada postoje teškoće ili problemi u ponašanju za koje je potrebno bolje razumjeti njihove uzroke i utvrditi kakva je pomoć djetetu potrebna. To mogu biti, primjerice, učestali izostanci iz škole, bježanje od kuće, sukobi, nasilno ili druga rizična ponašanja pa i činjenje prekršajnih i kaznenih djela. Cilj procjene je utvrditi potrebe djeteta i pronaći najprimjereniji oblik pomoći i podrške, pojašnjava Vrkljan.
Na multidisciplinarnu procjenu, dodaje, ne bi se trebalo čekati dugo, osobito kada je riječ o djeci i mladima kojima je potrebna hitna stručna procjena i pomoć. Ipak, o stvarnom vremenu čekanja odlučuju kapaciteti i opterećenost pojedine ustanove te hitnost i potrebe konkretnog djeteta.
- U Zagrebu se u ovom trenutku na procjenu čeka otprilike pet do šest mjeseci. Međutim, kada je situacija hitna, trudimo se osigurati što brži termin i tako dijete primiti u najkraćem roku, navodi Vrkljan.
Jesu li djeca danas zaista tako 'strašna'? 'Oni su simptom društva i obitelji'
Iz Hrvatske komore socijalnih pedagoga poručuju da je nasilje složen društveni problem i da za njegovo suzbijanje ne postoji jednostavno rješenje.
17:09 15 d 18.09.2026
Jedan od glavnih razloga dugog čekanja su ograničeni kapaciteti ustanova i nedostatak stručnjaka koji sudjeluju u multidisciplinarnoj procjeni. Istodobno, potrebe djece i mladih za ovom vrstom procjene su velike, pa postojeći kapaciteti nisu uvijek dovoljni. Čekanje može ostaviti posljedice. Vrkljan kaže da ono može značiti da dijete i obitelj dulje ostaju bez odgovarajuće stručne podrške, a istodobno se propušta mogućnost da se na teškoće reagira što ranije.
- Dugo čekanje na procjenu i nedovoljan broj stručnjaka u različitim sustavima - od obrazovanja i zdravstva, do sustava socijalne skrbi - mogu otežati pravodobno prepoznavanje i rješavanje problema kod djece i mladih. Ne možemo reći da su oni izravan uzrok nasilja, jer je nasilje složen problem na koji utječe niz različitih čimbenika. Međutim, kada se na stručnu pomoć i podršku dugo čeka, postoji rizik da se s potrebnim intervencijama započne kasnije nego što bi bilo poželjno. Zato je važno imati dovoljno stručnjaka koji mogu pravodobno procijeniti potrebe djeteta, prepoznati rizična ponašanja i uključiti odgovarajuće oblike pomoći i podrške. Pravodobna procjena i intervencija posebno su važne kod djece i mladih kod kojih već postoje problemi u ponašanju ili rizik od daljnjeg razvoja teškoća, objašnjava Vrkljan.
Za kraj naglašava da multidisciplinarna procjena nije sama sebi svrha. Njezin je cilj pomoći da se pravodobno prepoznaju potrebe djeteta i da ono dobije odgovarajuću pomoć i podršku.
- Što se ranije prepoznaju teškoće i započne s odgovarajućim intervencijama, veća je mogućnost da se spriječi njihovo produbljivanje i razvoj ozbiljnijih problema. Treba naglasiti da HZSR ima mogućnosti i ovlasti poduzimati mjere iz obiteljsko-pravne zaštite i prije upućivanja djeteta na timsku procjenu, zaključuje Vrkljan.
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