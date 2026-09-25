Vlada odbila izmjenu ključnog zakona za škole: 'U našim se školama događa nešto naopako'

Klub zastupnika SDP-a traži izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju, a u četvrtak su predstavljene u Saboru. Vlada ih je odbila, a nisu prošle ni u Saboru ovoga petka.

U SDP-u su tražili da se uvede novi članak Zakona kojim bi ravnatelji postali dužni, u suradnji sa stručnim suradnicima, najkasnije u 12 sati od saznanja o težem obliku nasilja donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja. I to u trajanju od najdulje petnaest dana. Škola bi pritom bila obvezna udaljenom učeniku osigurati nastavak obrazovanja, odmah obavijestiti roditelje obiju strana, Hrvatski zavod za socijalni rad i policiju te o svemu sastaviti službenu bilješku.

'U našim se školama događa nešto naopako'

Trenutačno važeći zakon propisuje da ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere, ali najdulje osam dana. Drugim riječima, razlika je u tome što sadašnji zakon ravnatelju daje mogućnost, dok bi prema prijedlogu SDP-a kod težeg oblika nasilja postojala obveza udaljenja u roku od 12 sati.

- U našim se školama događa nešto naopako, iz razreda odlazi onaj tko je nasilje pretrpio, a ne onaj tko je nasilje počinio. Dijete prestaje dolaziti, roditelji ga ispišu, imali smo slučajeve ispisivanja cijelog razreda iz škole. Naš sustav na to nema odgovor. Zakon o kojem danas raspravljamo ima jedan cilj – da se to dvoje djece razdvoji dok se stvar ne riješi. Ne da se nekoga kazni, nego da se nekoga zaštiti, rekla je Tanja Sokolić iz SDP-a uoči predstavljanja prijedloga svog Kluba zastupnika.

'Kad žrtva promijeni školu, to se u statistici ne vidi nigdje'

I sama je prije ulaska u Sabor, ističe, bila profesorica, razrednica i ravnateljica. Opisala je i situacije u kojima bi u njezin kabinet dolazili žrtva i počinitelj nasilja. I dok roditelji počinitelja najčešće postavljaju pitanja kroz koja bi pronašli opravdanje za postupak svog djeteta, dok se roditelji žrtve pitaju hoće li njihovo dijete biti zaštićeno. Nakon postupanja po protokolu, to dvoje djece drugi dan najčešće opet dijele isti hodnik škole. A institucije danima ili mjesecima nakon razmatraju slučaj, dok škola često ni ne dobiva informacije o razvoju tog slučaja.

- Kad žrtva promijeni školu, to se u statistici ne vidi nigdje. Ne postoji rubrika u koju se upisuje dijete koje je otišlo zato što se bojalo, ono jednostavno nestane iz jednog imenika i pojavi se u drugom. I svi odahnu jer je problem riješen. Nije riješen, samo je preseljen, kazala je Sokolić.

Pozvala se i na podatke pravobraniteljice za djecu, koja je u izvješću za 2025. navela da se dnevno bilježi gotovo pet prijava nasilja među djecom i mladima. U istoj godini njezin ured primio je 2.805 novih prijava povreda prava djece, što je 16 posto više nego u godini ranije. Najviše ih je bilo u području obrazovanja. Više od polovice počinitelja maloljetničkog nasilja u Hrvatskoj, naglasila je, mlađe je od 14 godina. Podsjetila je i da je ova zakonska izmjena jedna od devet koje je Klub SDP-a uputio u proceduru u prosincu 2025.

Državni tajnik: Naši podaci pokazuju pad nasilja

Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih rekao je da Vlada RH ne može prihvatiti ovaj prijedlog zastupnika SDP-a. Kaže da je to zato što već u postojećim odredbama zakona ravnatelji imaju mogućnost privremenog udaljenja učenika do donošenja pedagoške mjere. Tvrdi i da je Ministarstvo u proteklom razdoblju poduzelo niz koraka prema dodatnoj zaštiti učenika i osiguralo mehanizme reagiranja u situacijama nasilja i drugih kriznih situacija.

- Govori se o porastu nasilja. Zadnji podaci koje mi u Ministarstvu imamo pokazuju pad. Ako pogledamo širu sliku, primjerice međunarodno usporedivi podaci PISA 2022. pokazuju da hrvatski 15-godišnjaci rjeđe od prosjeka OECD-a prijavljuju učestalu izloženost vršnjačkom nasilju. U Hrvatskoj to navodi 17 posto djevojčica i 15 posto mladića, dok je prosjek OECD-a 20 posto djevojčica i 21 posto mladića. To su podaci koji pokazuju da imamo razlog biti ohrabreni, a istodobno i odgovornost da nastavimo raditi na tome da svako dijete u školi bude sigurno i zaštićeno i da zna kome se može obratiti kada se suoči s nasiljem, rekao je Mamić.

Dodao je da se istodobno jača i sigurnost samih ustanova.

- Donošenjem Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školske ustanove te uvođenjem operativnih djelatnika za sigurnost napravljen je važan iskorak u preventivnom i operativnom djelovanju škola. Do sada je zaposleno preko 1.550 operativnih djelatnika u 1.040 osnovnih i 510 srednjih škola, rekao je Mamić pa nabrajao ulaganja u preventivne programe.

Podsjetimo, spomenuti protokol i radno mjesto djelatnika za sigurnost uvedeni su nakon napada u OŠ Prečko 2024. Unatoč tome, novi napad nožem, i to u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, dogodio se početkom ovog mjeseca.

'Molim da se ovdje ne digne frka i panika kad se neka nova tragedija dogodi'

Mamić se osvrnuo i na rok od 12 sati u kojem bi ravnatelj trebao donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja nasilja. Rekao je da ravnatelj u težim oblicima nasilja ne može u tako kratkom roku reagirati te utvrditi okolnosti događaja.

Zastupnica SDP-a Marija Lugarić osvrnula se na dio oko utvrđivanja okolnosti događaja, pitajući se što se ima utvrđivati u slučajevima kada jedno dijete drugo izbode nožem ili drugom djetetu nabija glavu o umivaonik. Optužila je Ministarstvo za relativizaciju događaja koja posljedično dovodi do porasta nasilja prema podacima MUP-a i pravobraniteljice za djecu.

- Vi svojim prijedlogom, što i je njegov problem, niste kategorizirali što je teža povreda. Pa naravno da svaki ravnatelj odgovorno i savjesno, kada se radi o tako iznimno teškom obliku nasilja, reagira. To postojeći zakon podržava, on to neće riješiti u roku od 12 sati, nego pola sata. Ali postoji jako puno slučajeva koji nisu tako crni kako opisujete i mi ne možemo obvezati ravnatelja da u roku od 12 sati donosi odluku za nešto za što je nije moguće donijeti u 12 sati, to je jedan od problema, rekao je Mamić.

Sabina Glasovac iz SDP-a odgovorila mu je da je policija zabilježila porast međuvršnjačkog nasilja za 13,5 posto u prvih šest mjeseci u odnosu na 2025. godinu.

- Naravno da ne možemo ni rješavati problem, ako ga vi ne vidite. Molim da se ovdje ne digne frka i panika kad se neka nova tragedija dogodi, poručila je Glasovac.

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