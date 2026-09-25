Tomašević otkrio što će biti s prijevozom učenika u ponedjeljak: Poslao poruku i školama

Prema najavama, radnici ZET-a, kao i Zagrebačkog Holdinga, u ponedjeljak će štrajkati. Tomašević je objasnio što će biti s prijevozom.

Za ponedjeljak 28. rujna od 3:30 sati ujutro najavljen je štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), što će obuhvatiti vozače autobusnih i tramvajskih linija. Glavni razlog je nepostizanja dogovora o sklapanju kolektivnog ugovora. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zbog toga je danas održao izvanrednu press konferenciju.

Nijedan tramvaj neće izaći?

Naveo je da je riječ o štrajku koji ugrožava vitalne funkcije grada. Objasnio je da je, kako bi štrajk bio legalan, definirano da se u takvim okolnostima dogovore nužni poslovi. Točnije, trebalo se odrediti koji će dio javnog prijevoza funkcionirati da ne bi došlo do problema. Poslodavac je dao svoju ideju, no sindikati su ga odbili, ali tijekom dva tjedna nisu poslali protuprijedlog.

- Arbitraža o tome i dalje nije završena. Unatoč tome što se to nije dogodilo, sindikati svejedno idu u ponedjeljak u štrajk, premda nemamo završen postupak arbitraže o tome koji je postotak poslova koji nužno moraju funkcionirati. Sindikati nisu odlučili pričekati da završi arbitraža. To je krajnje, krajnje nedogovorno od strane sindikata. U ponedjeljak i sljedeće dan riskiraju da ne počnu s radom bolnice, škole, hitne službe, jer možemo očekivati, nažalost, da vrlo vjerojatno neće izaći niti jedan tramvaj s Remize. Sindikati to nisu jasno artikulirali, ali ja to sad moram reći, poručio je Tomašević.

95 posto učenika bez javnog prijevoza u ponedjeljak

Dodao je da je rečeno da će se osigurati prijevoz za osobe s invaliditetom, koji funkcionira 'na poziv', i školski prijevoz djece.

- To je specijalizirani prijevoz jedne male skupine učenika do njihove škole, to je pet posto učenika Grada Zagreba, a 95 posto učenika neće moći koristiti javni prijevoz da dođu do svojih škola, objasnio je Tomašević.

'S obzirom na takvu neodgovornost', poslao je poruku sindikatima.

- Mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. To znači da pozivamo radnike da provjere u sindikatima hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku. S obzirom na ovakvu neodgovornost, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Neka se radnici obrate sindikatima da im plate taj štrajk, naveo je Tomašević.

Građane je zamolio da ne idu u grad ako ne moraju. Na pitanje novinara, apelirao je na obrazovne ustanove da imaju razumijevanja za učenike i studente koji će eventualno kasniti.

- Ja se u desetljećima ne sjećam kad je bio štrajk javnog prijevoza da ga nema uopće, dodao je.

'Izostala je spremnost poslodavca...'

Podsjetimo, sindikati ZET-a, među kojima su Sindikat vozača i prometnih radnika ZET Zagreb, Sindikat autobusnog, tramvajskoj prometa Hrvatska - Zagreb i Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske, najavili su štrajk zbog nepostizanja dogovora o sklapanju kolektivnog ugovora. Kako su ranije rekli, odbijeni su ključni prijedlozi sindikata, radna prava nisu uređena, postupak mirenja nije bio uspješan te je izostala spremnost poslodavca na postizanje sporazuma.

Zagrebački gradonačelnik u srijedu je poručio da su ga, s obzirom na povećanja plaća u gradskim tvrtkama tijekom posljednjih pet godina, sindikalni zahtjevi iznenadili. Dodajmo da smo ranije ovog tjedna ZET upitali kako će učenici do škola ako do štrajka dođe.

- S obzirom da se sve obveze iz Kolektivnog ugovora uredno izvršavaju te se Kolektivni ugovor primjenjuje do sklapanja novog, uključujući i odredbe o socijalnim miru, smatramo da nema osnove za štrajk. U slučaju da do štrajka ipak dođe, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. poduzet će sve raspoložive mjere za nastavak pružanja usluge prijevoza putnika, odgovorili su nam.

Pitali smo i jesu li spremni izdavati ispričnice učenicima zbog kašnjenja ili nedolaska u školu dođe li do štrajka i paralize prometa. Naime, ZET inače nudi ispričnice u slučajevima kada su osobno odgovorni za kašnjenje zbog korištenja javnog prijevoza te se one mogu zatražiti online. Na taj dio upita nisu odgovorili.