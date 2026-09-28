Provjerili smo koje obrazovanje je potrebno ZET-ovim vozačima: Obuka za tramvaj plaća se vaučerima

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28. rujan 2026.
Vozači autobusa moraju završiti strukovnu za vozača motornog vozila ili dobiti kvalifikaciju u centru, dok vozači tramvaja prolaze obuku nakon prijave
Zbog štrajka djelatnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) i plaća djelatnika koje su javno objavljene, na društvenim mrežama ne staju rasprave. Odlučili smo provjeriti koju razina obrazovanja i osposobljavanja je tražena u natječajima koje je ove godine raspisao ZET.
Za vozača autobusa potrebna je kvalifikacija srednje stručne spreme za vozača motornog vozila, svjedodžba o stručnoj osposobljenosti (SSO) o početnim kvalifikacijama ili SSO o ubrzanim početnim kvalifikacijama.
Napomenimo da je za dobivanje SSO potrebno položiti ispit, a time se dokazuje spremnost za obavljanje određenih jednostavnijih zanimanja s liste vezanih obrta ili specifičnih djelatnosti poput javnog cestovnog prijevoza.
Uz to za vozača autobusa potrebna je važeća vozačka dozvola D kategorije te periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika. Riječ je o obveznoj zakonskoj edukaciji koja se provodi svakih pet godina za vozače autobusa (kategorije D1, D1E, D, DE).
ZET zapošljava vozače i na posebnu ulogu 'vozača-parkirača'. Uvjeti za zapošljavanje na tu poziciju isti su kao i za druge vozače autobusa.
Obrazovanje vozača autobusa regulirano je Pravilnikom o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača. Njime se propisuje da početka kvalifikacija obuhvaća pohađanje tečaja u ukupnom trajanju 280 sati, nakon čega slijedi provjera znanja. Uz to vozači moraju odraditi najmanje 20 sati vožnje uz pratnji stručne osobe zaposlene u odobrenom centru za osposobljavanje.
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Postoji i mogućnost dobivanja ubrzane početne kvalifikacije, za koju nastava traje ukupno 140 sati, a svaki kandidat mora odraditi najmanje 10 sati vožnje. Nakon oba tipa osposobljavanja kandidati polažu ispit te dobivaju odgovarajuću kvalifikaciju.
- Kandidati mogu steći početnu kvalifikaciju i kroz srednjoškolski program obrazovanja za zanimanje 'Vozač motornog vozila' kao i kroz druge vrste obrazovanja ili osposobljavanja, uz uvjet da program obrazovanja ili osposobljavanja obuhvaća sadržaje navedene u popisu predmeta iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, navedeno je u Pravilniku, koji možete proučiti na kraju članka.
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Što se tiče vozača tramvaja pak, u natječaju za posao koji je objavio ZET istaknuto je da je potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. U natječaju nije istaknuto koji tip srednje škole kandidati trebaju završiti.
Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozači tramvaja moraju imati navršenih barem 21 godinu, a ZET kandidate nakon selekcijskog postupka upućuje na zdravstveni pregled za obavljanje poslova vozača. Nakon uspješnog zdravstvenog pregleda, vozači prolaze osposobljavanje čiji se trošak podmiruje putem sustava vaučera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Na web stranici Škole za cestovni promet navedeno je da ubrzana početna kvalifikacija za vozača tramvaja traje 275 sati koje kandidati polaze tijekom šest mjeseci. Nastava se pohađa u Školi za cestovni promet te u ZET-ovim tramvajima. Regularna upisnina iznosi 200 eura, no postoji mogućnost plaćanja HZZ-ovim vaučerima.
Na stranici Škole za cestovni promet istaknuto je da program uključuje učenje upravljanja tramvajem, tehnike vožnje i kočenja na šinima, upravljanje u različitim vremenskim uvjetima, pravilno korištenje tramvajskih kontrola i uređaja te usvajanje sigurnosnih postupaka i postupaka u nuždi.
Edukacija uključuje i učenje o radu s putnicima te pripremu za prijam putnika i prtljage, prodaju i poništavanje voznih karata, pružanje informacija i naputaka putnicima te profesionalnu komunikaciju i kulturu u prometu.
Uz to kandidati uče i koristiti UKV radio uređaje, komunicirati s dispečerskim centrom, voditi prijevoznu dokumentaciju te obračunavati novac od prodaje karata. Što se tiče održavanja i sigurnosti, u školi kandidati uče kako pregledati tramvaj prije preuzimanja, kontrolu ispravnosti sustava i opreme, kako postupati u slučaju kvara ili nesreće te kako predati pronađene predmete koje je netko ostavio u tramvaju.
Sadržaj predmeta prometnih propisa te oblik vozačkog ispita za sve kategorije vozila, pa tako i tramvaj (H kategoriju) propisan je Programom vozačkog ispita koji su izdale Narodne novine. Uz prometne propise i pravila sigurnosti koje se uči i za polaganje vozačkog za druge kategorije vozila, H kategorija uključuje i usvajanje pojedinih specijalnih znanja, kao što je korištenje tahografa, praćenje nadzornih uređaja i preventivno održavanje vozila.
Vozački ispit za dobivanje vozačke za H kategoriju sastoji se od obavljanja dnevnog preventivnog tehničkog pregleda, uključivanja i provjere uređaja. Kandidat se uključuje u promet i vozi redovnu liniju, demonstrira ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje te polazak na uzbrdici i vožnju raskrižjem te poštivanje svih prometnih pravila.
Uz vozače ZET redovno zapošljava i osobe raznih drugih zanimanja kao što su autoelektričari, autogumari, bravari, čistači, električari, kotlovničari, brusači, limari i mehatroničari. Obrazovne uvjete za ta zanimanja možete pogledati na poveznici.
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