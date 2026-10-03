Hoće li Hrvatska zabraniti pametne naočale na kupalištima i plažama ili u drugim javnim objektima? Tim putem krenule se Njemačka i Švicarska, no pitanje zabrane ima mana. Teško je razaznati koje su naočale pametne, a koje obične. Pametne razotkriva jedino manje svjetlo na okviru, no to je većinom teško prepoznati. Osim zabrana na kupalištima neke države pametne naočale krenule su braniti i u školama. Konkretno, u glavnom norveškom gradu Oslo pametne naočale zabranjene su u obrazovnim ustanovama od ove jeseni.

MUP bez komentara o zabrani pametnih naočala u Hrvatskoj

Problem s pametnim naočalama neovlašteno je snimanje. Na kupalištima i plažama konkretno je to prilika za predatore i pedofile koji snimaju nagu djecu. Zato su u njemačkom Hamburgu i Kölnu pametne naočale zabranjene na svim gradskim bazenima, a razmišlja se i o zabrani u javnom prijevozu. U Švicarskoj u kantonima Züricha i Berna zabrana se razmatra za bazene i druge javne objekte, što je situacija i u nekim drugim kantonima. A što je s Hrvatskom?

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) pitali smo planiraju li zabranu poput onih u Njemačkoj i Švicarskoj. Na taj dio upita iz MUP-a nam nisu odgovorili, već djelomično tek na pitanje koliko je osoba na kupalištima, bazenima ili plažama uhvaćeno ove godine da su potajno snimali djecu. Navode kako statistički ne prate načine počinjenja kaznenih djela Iskorištavanje djece za pornografiju pa tako ne mogu izdvojiti broj kaznenih djela koja su počinjena prikrivenim snimanjem djece. Ali potvrđuju da tijekom turističke sezone bilježe veći broj slučajeva u kojima je kazneno djelo počinjeno upravo prikrivenim snimanjem.

- U sedam mjeseci 2026. godine evidentirali smo 378 kaznenih djela Iskorištavanje djece na pornografiju (čl. 163 KZ-a) počinjena online. Za počinjenje ovog kaznenog djela propisana je zatvorska kazna u trajanju od jedne do deset, a u slučaju kvalifikatornog oblika od tri do 12 godina zatvora. Ministarstvo unutarnjih poslova, kao što Vam je poznato, svake godine uoči turističke sezone pojačano provodi preventivne aktivnosti vezane uz sprječavanje počinjenja kaznenih djela iskorištavanje djece za pornografiju, opisanog u čl. 163. Kaznenog zakona. Provode se edukativno - preventivne aktivnosti s ciljem zaštite djece od neovlaštenog i prikrivenog snimanja, seksualnog iskorištavanja te drugih oblika ponašanja koji ugrožavaju sigurnost i privatnost svakog djeteta, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Kontinuiranom edukacijom turističkih djelatnika, zaštitara na plažama, kao i građana (roditelji) nastoji se senzibilizirati javnost, unaprijediti razinu znanja o problemu neovlaštenog snimanja djece (čl. 163 Kaznenog zakona) te potaknuti pravovremeno prepoznavanje i prijavljivanje sumnjivih ili nezakonitih ponašanja, ističu iz MUP-a.

Kako se zaštititi? MUP ima niz savjeta

Iz MUP-a naglašavaju kako edukacija obuhvaća informiranje o zaštiti privatnosti djece, bez objavljivanja osobnih podatka, zatim sigurno korištenje digitalnih tehnologija te odgovorno postupanje prilikom snimanja i dijeljenja fotografija i videozapisa djece, osobite djece u ljetnim mjesecima bez odjeće. Dodaju, zahvaljujući dobroj suradnji s turističkim i ugostiteljskim djelatnicima i građanima, svake godine bilježe sve veći broj otkrivenih počinitelja ove vrste kaznenih djela koji koriste različite predmete za prikrivanje uređaja za snimanje.

- Posebnu pozornost potrebno je obratiti na sljedeće okolnosti koje mogu upućivati na sumnjivo ponašanje: predmete usmjerene prema djeci na način koji upućuje na to da ih osoba kontinuirano snima ili fotografira dok se nalaze u plićaku, bazenu ili na dječjem igralištu, osobito ako je fokus usmjeren na intimne dijelove tijela, cijelo golo tijelo djeteta ili djecu u kupaćim kostimima; tehničke dodatke i predmete u koje je moguće ugraditi minijaturnu kameru, poput sunčanih naočala, privjesaka za ključeve, ručnih satova, kemijskih olovaka, bočica, torbi za plažu i sličnih predmeta koji mogu poslužiti za prikriveno snimanje; osobe koje se nalaze u neposrednoj blizini djece te koriste ili usmjeravaju navedene predmete prema djeci na način koji može upućivati na prikriveno snimanje ili fotografiranje; osobe koje se bez opravdanog razloga dulje vrijeme zadržavaju na lokacijama na kojima se djeca igraju ili borave, a pritom nisu u pratnji djece niti postoji očit razlog njihova boravka; osobe koje pokušavaju uspostaviti kontakt s djecom ili ih fotografirati, iako nisu članovi njihove obitelji niti imaju očitu povezanost s njima, ističu.

Radi zaštite djece MUP preporučuje osigurati stalan nadzor nad djetetom te izbjegavati situacije u kojima je pažnja roditelja ili skrbnika dulje vrijeme usmjerena na mobilni telefon, čitanje ili druge aktivnosti. Zatim, ne ostavljati dijete bez nadzora te se ne udaljavati od njega, osim ako je povjereno na čuvanje drugoj odgovornoj odrasloj osobi. Nadalje, savjetuju dijete presvlačiti isključivo u kabinama za presvlačenje ili ga tijekom presvlačenja zaštititi ručnikom kako bi se očuvala njegova privatnost. Vele da ne bi trebalo objavljivati na društvenim mrežama fotografije djeteta bez odjeće niti fotografije na kojima su vidljivi lice djeteta ili podaci koji mogu otkriti njegovu lokaciju. Među savjetima jest razgovarati s djetetom i objasniti mu da ga nepoznate osobe ne smiju fotografirati ili snimati, kao ni njegove prijatelje.

- Ako primijeti osobu koja prema njemu ili drugoj djeci usmjerava mobitel, kameru ili drugi uređaj za snimanje, treba o tome odmah obavijestiti roditelja ili drugu odraslu osobu od povjerenja. Treba poučiti dijete da ne prihvaća sladoled, igračke, slatkiše ili druge poklone te da ni u kojem slučaju ne odlazi s nepoznatom osobom bez znanja i odobrenja roditelja ili osobe u čijoj je pratnji. U slučaju uočavanja sumnjivog ponašanja ili sumnjive osobe preporučuje se: odmah obavijestiti policiju pozivom na broj 192; obavijestiti zaštitara ili službu osiguranja ako su prisutni na lokaciji; ako je to moguće, i pritom ne ugrožava osobnu sigurnost, promatrati osobu i njezino kretanje te zapamtiti ili zabilježiti korisne pojedinosti (opis osobe, smjer kretanja, vozilo, registracijsku oznaku ili druge okolnosti) koje mogu pomoći policiji u prikupljanju dokaza i utvrđivanju činjenica; ne poduzimati radnje koje bi mogle ugroziti vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih osoba. Ako je osoba uhvaćena u činjenju kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, bez ugrožavanja sigurnosti za vlastiti život i tijelo, može se spriječiti bijeg osobe zatečene u kaznenom djelu, a o čemu je potrebno odmah obavijestiti policiju, ako seksualno zlostavljanje ili sumnjivi sadržaj uočite na internetu može se anonimno prijaviti putem MUP-ove platforme Red Button, zaključuju u MUP-u.