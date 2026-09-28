Gasi se jedna od CARNET-ovih usluga: 'Potrebno je osigurati drugi način pristupa'

Još do kraja ove godine visoka učilišta mogu koristiti uslugu webmail.carnet.hr, nakon čega se ona gasi.

Usluga webmail.carnet.hr, koju su koristila visoka učilišta i neke druge ustanove, prestaje s radom 31. prosinca 2026., izvijestio je CARNET.

- Nakon navedenog datuma više neće biti moguće pristupati e-mailovima putem CARNET-ova webmail sučelja. Važno je istaknuti da prestanak rada webmail usluge ne znači brisanje ili gašenje korisničkih e-mail računa niti podataka u mailboxima. E-mail računi i podaci u mailboxima ostaju dostupni putem drugih načina pristupa e-pošti, izvijestio je CARNET.

Dodatno navode da je za korisnike koji trenutačno koriste uslugu webmail.carnet.hr, a koji žele pristupati svojim mailboxima, potrebno osigurati drugi način pristupa e-pošti.

- Svim relevantnim ustanovama pravodobno je poslana obavijest o prestanku rada usluge, zajedno s uputama za prebacivanje na drugu odgovarajuću uslugu. Napominjemo da se ova promjena ne odnosi na škole, koje koriste uslugu webmail.skole.hr, rekli su iz CARNET-a za srednja.hr.

Ističu i kako se korisnici za dodatna pitanja i informacije trebaju obratiti nadležnoj službi u svojoj ustanovi.