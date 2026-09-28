ZET štrajka, pitali smo ravnatelje koliko je učenika došlo u školu: Otkrili i hoće li opravdati izostanke

Nisu svi roditelji u mogućnosti voziti svoju djecu, rekla je ravnateljica Škole za medicinske sestre Mlinarska Đurđica Stanešić.

Ovog ponedjeljka u 3:30 sati započeo je štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET). Većina vozača odlučila je štrajkati pa tako većina tramvajskih i autobusnih linija danas nije napustila spremišta. To predstavlja izazov i za brojne zagrebačke učenike i školsko osoblje. S nekoliko ravnatelja razgovarali smo o stanju u njihovim školama.

Veći problem bit će popodnevna smjena?

Većina učenika Tehničke škola Ruđera Boškovića uspjela je doći u školu, potvrđuje nam ravnateljica Đurđica Fuštar. Kašnjenja su bila minimalna.

- Učenike su danas ujutro uglavnom dovezli roditelji, i nije to problem, problem je kako će oni doma, odnosno morat će pješice većim dijelom. Ove jutarnje informacije će vam sve biti manje-više u redu, ali treba proći cijeli dan, poslijepodnevna smjena, objašnjava Fuštar.

Eventualne izostanke, kaže, opravdat će svojim učenicima.

- Opravdat ćemo im izostanke, naravno, jer smo dobili uputu od Grada u kojoj stoji da mi najbolje poznajemo svoje učenike, znamo gdje stanuju. S obzirom na to da razrednici imaju podatak o mjestu stanovanja učenika, mogu procijeniti je li kašnjenje doista bilo opravdano. Vjerujemo da će se ujednačeno postupiti prema svim učenicima jer ovo je ipak, htjeli mi to ili ne, jedna drukčija situacija, zaključuje Fuštar.

Da je mali broj učenika ovog ponedjeljka došao u školu kaže nam ravnateljica Škole za medicinske sestre Mlinarska Đurđica Stanešić. Prisutno je između polovice i trećine razreda.

- S obzirom na to da naši učenici putuju iz cijele Zagrebačke županije, iz udaljenih mjesta, djeca naprosto ne mogu doći do škole ako nemaju prijevoz. Nisu svi roditelji u mogućnosti voziti svoju djecu, i to još u srednju školu iz tako udaljenih mjesta. Roditelj ima puno pravo opravdati izostanak svog djeteta ako dijete nije imalo mogućnost javnim gradskim prijevozom ili na drugi način doći do škole. Situacije su iznimno individualne, za povratak će se vjerojatno djeca čuti s roditeljima, pričekati ih, neka djeca mogu koristiti i vlak. Najveći problem je djeci koja putuju zagrebačkim električnim tramvajima, a koja nisu u mogućnosti putovati s roditeljima, navodi Stanešić.

Fuchs o izostancima

Tihomir Engelsfeld, ravnatelj V. gimnazije, kaže da su skoro svi njihovi učenici uspjeli doći do škole.

- Stvarno se sve odvija bez problema, svi zaposlenici su došli i stvarno veliki broj učenika, tako da nema većih problema. Vjerojatno su došli pješice, biciklima, neke su vjerojatno roditelji dovezli, neki vlakom dolaze... Naravno da danas nismo kruti ili strogi vezano za kašnjenja, ali evo, bolje je nego što sam očekivao. Mislio sam da će biti veliki kaos, ali nije. Normalno da smo bili spremni opravdati, to stvarno nije krivnja učenika, kaže Engelsfeld.

Učenici III. gimnazije također su 'dobrim dijelom' uspjeli doći u školu, ali naravno, priča nam ravnateljica Darka Sudarević, ima i izostanaka.

- Ne mogu reći točno, ali imamo učenika koji dolaze iz Sesveta, Dugog Sela i tako dalje pa jedan dio ipak nije došao. Međutim, nastava se odvija prilično normalno. Nastavnici su nam svi došli koji su trebali. Što se tiče izostanaka, to će biti kao i sa svim ostalim izostancima. Roditelji će zatražiti da se opravda, razrednici će to riješiti, poručuje Sudarević.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je danas da ministarstvo zagrebačkim školama nije izdalo nikakve upute, a da će se svako kašnjenje i izostanak morati opravdati, izvještava HRT.

- Nismo izdali nikakve upute ravnateljima. Ravnatelji su savjesni, ozbiljni ljudi, kao i svi nastavnici i učitelji. I do sada je bilo, ako učenik kasni zbog nekih problema u prometu, dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati i sada. Nismo izdali nikakvo automatsko opravdanje, rekao je Fuchs, prenosi HRT.

Što kaže Pravilnik?

Podsjetimo da prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti: učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana, ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana, učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana. Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem. Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Dodajmo da je gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije apelirao na obrazovne ustanove da imaju razumijevanja za učenike i studente koji će eventualno kasniti. Objasnio je i što znači kada sindikati kažu da će osigurati školski prijevoz djece.

- To je specijalizirani prijevoz jedne male skupine učenika do njihove škole, to je pet posto učenika Grada Zagreba, a 95 posto učenika neće moći koristiti javni prijevoz da dođu do svojih škola, rekao je Tomašević.

Podsjetimo, sindikati ZET-a, među kojima su Sindikat vozača i prometnih radnika ZET Zagreb, Sindikat autobusnog, tramvajskoj prometa Hrvatska - Zagreb i Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske, najavili su štrajk zbog nepostizanja dogovora o sklapanju kolektivnog ugovora. Kako su ranije rekli, odbijeni su ključni prijedlozi sindikata, radna prava nisu uređena, postupak mirenja nije bio uspješan te je izostala spremnost poslodavca na postizanje sporazuma. Zagrebački gradonačelnik poručio je da su ga, s obzirom na povećanja plaća u gradskim tvrtkama tijekom posljednjih pet godina, sindikalni zahtjevi iznenadili.