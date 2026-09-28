Državna tajnica u Fuchsovom ministarstvu postala HDZ-ovka: Učlanila se u stranku

Državnom tajnicom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih postala je početkom 2023. godine, a u Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) učlanila se nedavno. Iva Ivanković nova je članica stranke. Naime, u ovogodišnjoj imovinskoj kartici stoji joj da je članica HDZ-a, dok je u prijašnjima pisalo da nije članica stranke. Ivanković je državna tajnica zadužena za mlade i visoko obrazovanje.

Na mjesto državne tajnice došla kao nestranačka. Sada postala članica HDZ-a

Naime, Ivanković prvu imovinsku karticu predala je u siječnju 2023. godine. Pod stranačka pripadnost tada je unijela da nije članica stranke. Isto je ponovila u imovinskim karticama predanima u 2024. i 2025. godini. No, u onoj podnesenoj 27. siječnja 2026. godine stoji da je članica HDZ-a.

Ivanković je na mjesto državne tajnice stigla kao docentica na Fakultetu hrvatskih studija. Rođena je 1982. godine, diplomirala je logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. do 2019. godine radila je u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao stručni suradnik logoped. Od 2019. godine bila je nositeljica obveznog kolegija Didaktika za sve nastavničke smjerove u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, dok se u 2021. godini zaposlila na Fakultetu hrvatskih studija na Odsjeku za odgojno-obrazovne znanosti. Bila je i članica Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme.

Prema imovinskoj kartici predanoj ove godine Ivanković ima mjesečnu neto plaću 3.862 eura, što je u bruto iznosu 5.911 eura. U štednji ima 15.951 eura (od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, od drugih izvora dohotka), zatim 10.000 eura (financijska sredstva na osobnom žiro računu koja služe za kratkoročne i eventualne hitne rashode) i 3.627 eura (otvoreni dobrovoljni mirovinski fond). Vlasnica je automobila Honda Civic, 2012. godište, vrijednosti 5.000 eura. Glede nekretnina stan u Zagrebu i vikendica u Bosni i Hercegovini u vlasništvu su njenog bračnog druga.

Ivanković je prošle godine priznala da je postojeće stanje u visokom obrazovanju neodrživo zbog tisuća praznih mjesta na fakultetima. Navela je da će doći do zatvaranja studija koji ostaju nepopunjeni jer su, objasnila je, financijski neodrživi. U istom trenutku Ministarstvo svejedno financira neke studije s manje od deset upisanih studenata. Lani je govorila i o temi pada broja učenika te rasta broja nastavnika. Istaknula je da se ukupan broj učenika smanjuje, a kako se smanjuje broj učenika, 'tako se posljedično može smanjiti i broj razrednih odjela'.

Sada samo jedan od četvero državnih tajnika nije član HDZ-a

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uz Ivanković ima još tri državna tajnika. Oni su Stipe Mamić, Zrinka Mužinić-Bikić i Nikola Mrvac. Mamić je zadužen za financije, Mužinić-Bikić za odgoj i obrazovanje, dok je Mrvac zadužen za znanost i tehnologiju.

Mamić je član HDZ-a i tako je još od njegove prve predane imovinske kartice 2016. godine. Prema posljednjoj imovinskoj plaća mu je 4.194 eura neto mjesečno, što je bruto iznos od 6.316 eura. Mužinić Bikić nova je državna tajnica od 2024. godine. Isto je članica HDZ-a. Prema posljednjoj dostupnoj imovinskoj kartici neto mjesečna plaća joj je 3.974 eura, što je bruto iznos od 5.848 eura. Mrvac nije član stranke. Neto plaća mu je 4.144 eura mjesečno, a bruto 6.235 eura, stoji mu u imovinskoj kartici predanoj početkom ove godine. Dakle, od četvero državnih tajnika sada jedino Mrvac nije član HDZ-a.