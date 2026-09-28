Otvorene prijave za stipendiju od 2.000 eura: Može je dobiti 250 učenika

Nova školska godina u punom je jeku, a s njom su već otvoreni i neki natječaji za stipendije. Jedan od njih još je početkom rujna pokrenula Zaklada 'Hrvatska za djecu'. Putem tog natječaja dodjeljuje se 250 stipendija u iznosu od 2.000 eura redovitim učenicima srednjih škola. Upravni odbor zaklade može odlučiti i da će se dodijeliti do 280 stipendija, sukladno raspoloživim sredstvima.

Kako je navedeno u natječaju, pravo na stipendiju može ostvariti učenik koji udovoljava sljedećim uvjetima:

učenik je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj učenik je na redovnom srednjoškolskom obrazovanju, u skladu s posebnim propisima, te redovito i uredno ispunjava svoje obveze učenik svladava školsko gradivo razreda upisanog u školskoj godini 2026./2027. bez ponavljanja godine a - učenik prvog razreda srednje škole završio je 7. i 8. razred osnovne škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,00; b – učenik drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole ostvario je u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju prosjek ocjena od najmanje 3,00 prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, svih članova obitelji i djeteta iz te obitelji u kojem živi učenik, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja 2026. godine do zaključno 30. lipnja 2026. godine, ne prelazi iznos od 353,15 EUR (slovima: tri stotine pedeset tri eura i petnaest centi), a koji iznos predstavlja 80,00 posto proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu (Narodne novine, br. 152/25.) koja za 2026. godinu iznosi 441,44 EUR (slovima: četiri stotine četrdeset jedan euro i četrdeset četiri centa) učenik nije korisnik neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja, u školskoj godini 2026./2027.



Niz je kriterija putem kojih učenici mogu prikupiti bodove na ovom natječaju. Među ostalim, boduju se školski uspjeh učenika i uspjeh na natjecanjima, ali i niz socijalnih kriterija i životnih okolnosti u kojima učenik živi. Prijave podnose učenici i ne mogu ih podnijeti druge osobe u ime učenika. Prijavu je moguće podnijeti elektroničkim putem na ovoj poveznici, do 1. listopada 2026. godine u 23:59:59 sati. U nastavku možete vidjeti čitav natječaj, u kojem piše i koja je dokumentacija nužna za prijavu, a nužni obrasci nalaze se na ovom linku.